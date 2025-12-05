El CARI respaldó la candidatura de Rafael Grossi a la ONU y auspiciará su presentación en Buenos Aires

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) anunció que Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), presentará los lineamientos de su candidatura a la secretaría general de Naciones Unidas (ONU) a mediados de diciembre en la capital argentina.

En su visita al país antes del cierre de año, el diplomático argentino expondrá por primera vez y públicamente los ejes de su propuesta para conducir el organismo multilateral, en el que es considerado el máximo cargo diplomático a nivel global. "La ONU es el único teatro donde estamos todos", sostuvo, luego de que la cancillería argentina oficializara su candidatura.

La actividad se realizará el 22 de diciembre a las 19 en El Central, el salón histórico del predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. Estará encabezada por el presidente del CARI, Francisco de Santibañes, quien abrirá el encuentro destacando que la postulación de Grossi "coincide con los valores que orientan al Consejo" desde su fundación en 1978 por el excanciller Carlos Manuel Muñiz. Este año, Grossi recibió el premio que lleva su nombre, un reconocimiento otorgado por la institución a figuras destacadas de la diplomacia y la política exterior argentina.

El CARI —uno de los think tanks pioneros en relaciones internacionales del mundo hispanohablante y con presencia consolidada en clasificaciones internacionales— espera la asistencia de autoridades gubernamentales, representantes del cuerpo diplomático, académicos y periodistas.

Tras su exposición inicial, Grossi participará de un Town Meeting, un formato que permitirá preguntas directas del público y un intercambio moderado por Santibañes. El objetivo, según indicó la entidad en un comunicado, es propiciar una conversación abierta sobre los desafíos de la ONU y el rol que aspira a desempeñar el diplomático argentino en un escenario global crecientemente tensionado.

