Robots con los rostros de Elon Musk y Jeff Bezos que defecan imágenes

Un grupo de robots cuadrúpedos con rostros hiperrealistas de Elon Musk, Jeff Bezos, Andy Warhol, Mark Zuckerberg, Pablo Picasso, y del propio artista Beeple se convirtió en una de las escenas más impactantes de Art Basel Miami, una de las ferias de arte más importantes y exclusivas del mundo. Los dispositivos, mitad humanoides y mitad caninos, deambulan por el piso mientras generan obras digitales que luego “expulsan” como parte de la exposición.

La obra, titulada “Regular Animals”, es la nueva propuesta de Mike Winkelmann, el artista digital conocido como Beeple, célebre por haber sido una de las figuras clave del boom global de los NFT en 2021. En la performance, sus robots “dibujan” el mundo que los rodea a partir de cámaras integradas y producen imágenes reinterpretadas según el estilo del personaje cuyo rostro llevan. “No estamos preparados para el futuro” es el lema central del proyecto.

En la nueva propuesta del artistas estadounidense, los robots se mueven en un corral delimitado dentro de la sección Zero 10, el espacio que Art Basel Miami dedica exclusivamente al arte digital. Cada tanto, retroceden, levantan la cabeza y expulsan por detrás una obra impresa, mientras en la pantalla de sus espaldas aparece el mensaje “poop mode”.

“Nunca viste algo así”, asegura Beeple, quien incluso incorporó dos robots con su propia cara, replicando su corte de pelo y sus anteojos. Según explica, cada robot produce imágenes basadas en su estilo visual: el “Warhol” devuelve imágenes pop de colores saturados; el “Picasso” fragmenta la realidad; los “tecnológicos” generan visiones más frías y algorítmicas. “Cada uno reinterpreta el mundo desde la mirada de ese personaje”, detalla.

El artista va más allá y plantea una crítica directa al poder de los gigantes tecnológicos. “Cada vez vemos el mundo a través del lente que ellos quieren, porque controlan algoritmos muy poderosos que deciden qué vemos. Para muchos son la principal fuente de información”, sostiene.

Elon Musk, Mark Zuckerberg, Andy Warhol y el propio artista Beeple son algunos de las figuras de “Regular Animals”.

El día de apertura en Miami, la sección Zero 10 estaba repleta. Los visitantes filmaban la escena, se detenían frente a cada rostro y conversaban entre el asombro y el rechazo. La situación llegó al absurdo cuando dos perros reales que circulaban por el predio comenzaron a ladrarles a los robots hasta que el artista los dejó entrar al corral.

Beeple participó de la feria de arte Art Basel Miami con su última muestra sobre el futuro de la tecnología.

Según Beeple, obras como esta serán cada vez más frecuentes en la escena artística y en la vida cotidiana. “Los robots serán parte habitual de nuestra experiencia visual y emocional. Vamos a atribuirles emociones y comportamientos cada vez más humanos”, afirmó. Además, adelantó que estos robots tienen una “vida útil” limitada: su capacidad de registrar imágenes y volcarlas a la blockchain caducará en tres años, aunque seguirán moviéndose.

Pese a lo extraño de la escena, el éxito comercial fue inmediato: todas las esculturas robóticas se vendieron en la primera hora de la feria.

Quién es Beeple, el reconocido artista digital pionero de las NFTs

Winkelmann se volvió mundialmente conocido en marzo de 2021, cuando vendió en Christie’s una obra digital compuesta por 5.000 imágenes por 69,3 millones de dólares, en la primera subasta de un NFT en la historia. Esa venta lo convirtió en el tercer artista vivo más caro del mundo, solo por detrás de David Hockney y Jeff Koons.

Con el colapso del mercado de NFT que siguió al boom, Beeple fue uno de los pocos artistas que mantuvo relevancia. Instaló su estudio en Charleston, Carolina del Sur, como un centro de arte digital experimental y expuso en instituciones como The Shed, en Nueva York, y LACMA, en Los Ángeles.

Sobre la caída del mercado NFT, fue categórico: “Era inevitable. Se produjo muchísima basura”, dijo recientemente. Pero sostiene que, tras depurarse, el campo volvió a crecer. El informe Art Basel 2025 confirma un fuerte repunte del arte digital, que hoy tiene un lugar estable en las principales ferias internacionales.

