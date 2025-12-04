El artista Eduardo Basualdo invade el Museo Mar con una instalación que perturba y maravilla

Este 6 de diciembre se abre al público una impactante instalación de Eduardo Basualdo en el Museo Mar de Mar del Plata. En la sala principal del primer piso se inaugura “Qué parte de quién” y podrá visitarse con entrada gratis de martes a domingos.

La exposición se encuentra en la enorme sala blanca iluminada por una única fuente de luz ubicada en el suelo, cerca del centro. Desde allí se expande un resplandor que llega a rozar cada rincón. Una campana negra de metal, accionada por un motor, una hélice y un sistema de poleas, se eleva y desciende rítmicamente sobre la lámpara. Al cubrir la luz, sumerge la sala en una oscuridad total; al descubrirla, restituye la visibilidad a través de las perforaciones del objeto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A partir de esta propuesta, los visitantes son testigos de una obra en constante mutación, la sombra avanza y retrocede, esas zonas ocultadas que emergen en modo cíclico, rumiante. En una de las paredes laterales, un dibujo de dimensiones monumentales ocupa casi toda la superficie. La imagen abstracta, en blanco y negro, presenta en sus pliegues las huellas de su origen. El papel fue replegado repetidas veces sobre sí mismo, aplanado y pintado de negro en toda la superficie. Luego se volvió a desplegar hasta recuperar su tamaño original, por lo que exhibe los planos negros pintados anteriormente y las grietas que permanecían ocultas entre los pliegues.

Basualdo es un artista visual argentino cuya obra combina influencias de la literatura y el teatro. Trabaja con instalaciones, esculturas, dibujos y objetos que invitan al espectador a participar corporalmente en escenarios cargados de tensión narrativa, donde algo acaba de ocurrir o está por suceder.

Dillom lleva su universo musical a un libro con fotos de Andrés Capasso y obras de Eduardo Basualdo



Sus obras forman parte de colecciones internacionales como el Hirshhorn Museum (EE.UU.), el Musée d’Art Contemporain de Lyon y Les Abattoirs (Francia), el Musée des beaux-arts de Montréal (Canadá) y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Participó en importantes bienales como Venecia (2015), Gwangju (2014), Lyon (2011) y Mercosur (2009). Su exposición Pupila (MAMBA, 2022–2024) reunió obras clave y presentó sus dibujos como parte central de su práctica. En Obra del Demonio (2022–2023) colaboró con la coreógrafa Diana Szeinblum, integrando sus esculturas al movimiento escénico. En 2023 publicó Ensayo de Escape, una reflexión conceptual sobre su trayectoria. Su más reciente exposición, In Medias Res, presentada en la galería Ruth Benzacar, incluyó dibujos, esculturas y una instalación de sitio específico que giraban en torno a la relación del cuerpo humano como límite entre un universo interior y otro exterior. Actualmente es representado por las galerías Ruth Benzacar, PSM y Luisa Strina. Vive y trabaja en Buenos Aires.

