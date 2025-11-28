Una galería en La Boca invita a recorrer jardines de sueño y cosmos azules

Ungallery presenta dos exhibiciones en las que se aprecia el cruce del arte, la naturaleza y el cosmos. La sala 1, “El jardín del sueño”, cuenta con obras de Florencia Echevarría, Laura Echenique y Rosario Farías, y curaduría de Pablo La Padula y en la sala 2 se encuentra “Hay un azul que sabe rezar”, de Cristina Portela, con curaduría de Sergio Bazán que abre un espacio metafísico de reflexión sobre el universo, el vacío y la era tecnológica.

Pablo La Padula en “El jardín del sueño” reúne a tres artistas rosarinas que articulan deseos, lenguajes y visiones personales inspiradas en la naturaleza. Cada una de ellas, desde su mirada, hace florecer un “jardín artístico” en el espacio de la galería. Mientras que en la sala 2, Cristina Portela despliega un paisaje cósmico como metáfora visual de preguntas existenciales sobre la finitud, el vacío y el tiempo, y las pone en relación con el imaginario que despierta la tecnología.

El jardín del sueño

Las tres artistas rosarinas que comparten la cercanía del río Paraná y sus creaciones generan puntos de contacto entre lo eterno y lo doméstico a partir de la instalación de un “jardín artístico”.

“Las formas de la naturaleza emergen en Ungallery sugerentemente ante los ojos del arte quebrando todo tipo de normativa taxonómica y lógica, encauzando el mundo perceptivo a la belleza de un buen vivir, armónico, generoso y también piadoso, como un gran sueño colectivo benefactor”, señala La Padula en el texto curatorial.

“En la más insospechada maceta en un balcón, Florencia Echevarría puede encontrar ecos escultóricos de una geometría sagrada olvidada por el sueño de la modernidad, o bien Rosario Farias que transforma el recuerdo de un pastizal de su infancia en el punto de inflexión para la búsqueda de su propio origen como pintora. Y como eje de todo acto creativo, desde el dibujo Laura Echenique articula un códice amerindio con la memoria de un arreglo floral familiar, dando lugar a una apertura poética a las fuerzas redentoras de la vida”, continúa el texto.

En diálogo con Perfil La Padula destacó un concepto central: “Las tres también apelaban a la búsqueda de la belleza. Vas a ver que en la muestra hay buena calidad de factura y hay una puesta en valor de lo bello. Lo bello no como algo decorativo, sino como algo piadoso, redentor”. “En un mundo donde estamos hasta la cabeza de atrocidades, la generación de belleza encierra una ética; los clásicos hablaban de belleza porque hablaban de ética”, destacó.

Hay un azul que sabe rezar

Con la premisa de que “La obra es siempre un malentendido” de Sergio Bazán, Portela presentó “Hay un azul que sabe rezar”. “Una obra de tono metafísico que utiliza el paisaje cósmico como metáfora visual de preguntas existenciales sobre el infinito, la finitud, el vacío y el tiempo”, según señala la artista.

“De factura oscura, poblada de imágenes tramadas y rizomáticas, levanta también el guante de la incertidumbre que genera el advenimiento de la inteligencia artificial. Una nueva matrix que nos rodea, aparentemente colmada de certezas futuras, un moderno Prometeo que quiere regalarnos otra vez el fuego”, advierte.

En la sala se distribuyen en tres paredes envolventes “paisajes cósmicos, mares y montañas estrelladas, flora y fauna alunada, cielos invertidos”. En las imágenes se esconden seres que funcionan como posibilidad real o amenaza.

“Todas las piezas de esta serie aluden simbólicamente a noches pobladas de inquietud, a sistemas que no cesan y a preguntas que continúan extraviadas en los intervalos azulados de las horas sin luz”, señala Portela.

Como un mantra, un audio de volumen bajo casi imperceptible reproduce en loop al 2do movimiento de la Séptima sinfonía de Ludwig Van Beethoven.

Jueves a sábados de 14 a 18.

Ungallery – Ministro Brin 1335, La Boca, Buenos Aires.

