La Feria Migra presenta su última edición del año con más de 160 proyectos editoriales en el Laboratorio de Artes LABA el próximo sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 14 a 21.

La feria es uno de los principales encuentros alternativos de arte impreso de la región, donde el público puede encontrar desde fanzines, revistas y fotografía hasta grabado, serigrafía, objetos gráficos e ilustración.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Quienes llevan adelante este proyecto destacan que en la feria se pueden encontrar piezas singulares y rarezas que no circulan mercado tradicional, todas a precios accesibles. En esta edición, además, habrá propuestas gastronómicas, música en vivo y otras actividades.

En Migra confluyen editores, fanzineros, encuadernadores, escritores, dibujantes, fotógrafos y diversos colectivos artísticos. “La feria es una trama viva de relatos, donde se fusionan publicaciones, saberes y afectos”, señalan los organizadores.

Un encuentro cultural y una acción solidaria

La participación en la feria se definió a través de una convocatoria abierta, que recibió postulaciones hasta el 29 de octubre. Para ingresar al evento se pide la donación de un alimento no perecedero o ropa en buen estado.

Una iniciativa que con cámaras fotográficas le cambia la vida a personas en situación de calle



Lo recibido será entregado a la Asociación Civil Mocha Celis, puntualmente a la población travesti, trans y no binaria que integra el Teje Solidario, así como a los alumnos del Bachillerato Popular Travesti, Trans y No Binario Mocha Celis. Con esto, la feria refuerza su dimensión solidaria y su vínculo con organizaciones que trabajan por la inclusión y los derechos de las minorías.

Esta es la tercera edición del año de la Feria Migra, un colectivo que nació con el objetivo de crear un espacio comunitario de contención y crecimiento para proyectos emergentes en el ámbito de las publicaciones, el arte impreso y las artes visuales.

La feria apunta a consolidarse como un espacio seguro e inclusivo, amplificando las voces de colectivos que representan luchas y derechos de las minorías. Desde su creación en 2018, MIGRA apoyó a más de 900 proyectos editoriales, facilitando la circulación de publicaciones que abordan temáticas sociales, políticas, culturales y de género.

El impacto de esta feria logró el apoyo de instituciones estatales y privadas, como el Ministerio de Cultura, la Fundación Santander y el programa Mecenazgo de Buenos Aires, que han contribuido a fortalecer el impacto cultural y social de la feria en la región.

Las colectas organizadas durante el evento buscan responder a las necesidades básicas de familias en situación de vulnerabilidad, subrayando el potencial transformador de una iniciativa cultural.

*Feria MIGRA, LABA, Fraga 648, CABA

Sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 14 a 21. Entrada: un alimento no perecedero y/o ropa en buen estado.

RB/ff