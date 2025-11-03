Cyber Monday en el sector editorial: “A lo que es online ayuda mucho a incentivar la venta”

El country manager de Buscalibre.com, Tomás Meabe, explicó en Canal E la importancia del Cyber Monday para el sector editorial y los consumidores, además de lo que significa el incentivo de las ventas luego de años con complicaciones a la hora de impulsar el comercio.

“Arrancó el Cyber y va a estar participando toda la semana”, señaló Tomás Meabe, quien destacó que se trata de “un evento súper importante para todo lo que es online”. Según desarrolló, la recomendación principal para los lectores es aprovechar los grandes beneficios disponibles: “El consejo es que aprovechen los descuentos que tenemos porque es una semana muy particular y donde somos súper agresivos en cuanto a los descuentos comerciales que podés obtener”.

Momento ideal para aprovechar la compra de libros

Asimismo, subrayó que quienes estaban esperando una buena oportunidad para adquirir libros deberían aprovechar esta fecha especial. “Todo aquel lector que está esperando o viendo algún libro, lo invitamos a entrar a la página, que tenés hasta cuotas sin interés y hasta 50% de descuento en libros”, indicó.

Sin embargo, participar del Cyber Monday también implica una inversión significativa para las empresas. “Es un evento que está buenísimo que la Cámara haga este tipo de impulso porque a todo lo que es online ayuda mucho a incentivar la venta. Más allá de que es verdad, es una inversión que hacemos todos”, reconoció Meabe, en referencia al pago que deben realizar a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y los descuentos obligatorios que deben ofrecer.

A su vez, explicó que este tipo de fechas especiales son fundamentales dentro del calendario comercial anual. “En el año es algo que contemplamos y sabemos que esta fecha, el Black Friday o el Hot Sale, son los tres eventos más grandes que a nosotros nos invita a participar y lo vemos impulsado en la venta. Es algo que queremos estar”, afirmó.

El sector editorial atraviesa un escenario desafiante

Sobre la situación actual del mercado editorial, el entrevistado describió un escenario desafiante. “Es un año bastante particular. Venimos del año pasado, que también estuvimos muy golpeados, cuando hubo un aumento feroz en cuanto a los precios porque se asumía que veníamos con una inflación galopante”, explicó.

Luego, manifestó que la consecuencia directa fue que “hasta el día de hoy, los libros están caros, si lo comparamos a nivel histórico”. En ese contexto, reconoció que, “todavía no se acomodó la cosa. Estamos ahí. Es un año que hay que aguantar”.