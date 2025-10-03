Feria del Libro Córdoba 2025: literatura, debates y cultura en la Supermanzana de la Intendencia

La Feria del Libro Córdoba 2025 abre sus puertas este sábado bajo el lema “Humanismo y libertad. Una ciudad y mil poéticas”. Durante más de dos semanas, la Supermanzana de la Intendencia y distintos espacios culturales de la capital serán escenario de actividades que combinan literatura, pensamiento crítico y experiencias artísticas.

Con horarios de lunes a sábado de 11:00 a 21:00 y domingos de 15:00 a 21:00, el evento promete acercar al público a un abanico de propuestas que incluyen stands de librerías, editoriales independientes, charlas, talleres y ciclos temáticos.

“El libro es el artefacto que ha hecho que la palabra nos anteceda y nos preceda”, sintetizan Andrea Bocco y Juan Cruz Taborda Varela, curadores de la 39ª Feria del Libro Córdoba 2025.

Invitados de renombre

Entre los escritores destacados que llegarán a Córdoba se encuentran:

Martín Kohan, con su libro “El tiempo más feliz”; Felipe Pigna, que presentará “Conspiración en Londres”, su primera novela de ficción; Selva Almada, quien hablará sobre su obra y el feminismo en la literatura latinoamericana.

Además, el periodista Reynaldo Sietecase dará la conferencia inaugural sobre Humanismo y Libertad, el sábado a las 20 en la Carpa Naranja “Leonor Allende”. Ese mismo día se entregará el Premio Burnichon.

Más que libros: música, cine y memoria

La programación incluye un espacio de historietas, talleres creativos, poesía performática y música en vivo. También habrá un ciclo de cine que recordará los 40 años del Juicio a las Juntas, los 50 años de la muerte de Agustín Tosco y homenajes a Haroldo Conti y Juan José Saer.

El público podrá disfrutar de más de 300 actividades y ocho ciclos temáticos que invitan a reflexionar sobre la literatura, la memoria y la libertad.

Pero la feria no se limita a la literatura: también habrá un espacio para las infancias, con talleres lúdicos como El tren fantástico y muestras de ilustraciones originales; ciclos de reflexión sobre juventudes, memoria y derechos humanos, con la participación de autoras como Graciela Bialet y Fernanda Pérez. Y presentaciones musicales, desde el Coro Municipal de Jóvenes hasta propuestas urbanas como el show de La Juli.

Para conocer la programación completa, podés acceder a este sitio.