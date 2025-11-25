El DJ y productor argentino Blank Sense fue elegido como uno de los mejores artistas el mundo

El productor argentino Blank Sense (Juan Martínez) consolidó finalmente su proyección internacional al ser seleccionado por 1001Tracklists como una de las figuras clave que marcarán el rumbo de la música electrónica en 2025. El DJ fue incluido en la prestigiosa lista "Future Of Dance", una selección curada que reconoce a 101 artistas que tuvieron un impacto significativo durante el último año y que anticipan las tendencias de la escena global.

Como reconocimiento a esta importante distinción, Blank Sense viajó a Ámsterdam. Allí, recibió el trofeo oficial de 1001Tracklists y ofreció una presentación musical en la ciudad, consolidando su estatus ante una audiencia europea. La lista "Future Of Dance" se publica junto al reconocido ranking Top 101 Producers y es un termómetro clave para medir el crecimiento de talentos emergentes y ya consolidados en el circuito.

El artista oriundo de Buenos Aires y radicado en Miami comparte el honor con nombres de peso en la electrónica global como Anotr, Chris Stussy, Beltran, Carlita y Toman, entre otros. La selección de Blank Sense, según la entidad, reconoce su sonido distintivo, fruto de una trayectoria que combina técnica, producciones relevantes y una creciente agenda internacional que lo llevó por escenarios de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Para el productor, este hito no es solo un logro personal sino una señal de que su trabajo está bien hecho: “Ser parte de la lista Future Of Dance es una confirmación enorme de lo que venimos construyendo con mi equipo". El argentino subrayó el significado de su proyección en la escena global: "Es un honor tener la oportunidad de poner el nombre de nuestro país en la música electrónica del mundo y compartir lista con algunos de los artistas más grandes del planeta”.

Con millones de streams y presencia constante en los charts de Beatport y plataformas como Spotify y Apple Music, el ascenso de Blank Sense se sustenta en el apoyo de las principales figuras de la industria. Su material resuena en las mejores fiestas del mundo, siendo habitual en los sets de DJs influyentes como Marco Carola, Solomun, Michael Bibi, Chris Lake, Cloonee, Green Velvet y Patrick Topping, entre otros.

El sello propio y la visión de club

La propuesta musical de Blank Sense combina influencias del house, tech-house y minimal, con un enfoque contemporáneo que busca dinamizar la pista de baile. El artista se presentó en diversas ciudades de Estados Unidos, incluyendo lugares clave como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami y San Diego.

El crecimiento de Juan Martínez como productor y figura empresarial tuvo otro hito en 2025: la fundación de su propio sello discográfico, Fugitivos. Este emprendimiento fue lanzado en colaboración con Interscope Records, parte de Universal Music Group, consolidando su visión artística con una plataforma de distribución a gran escala.

La invitación a la ceremonia en Ámsterdam, que incluyó una fecha en la ciudad, no solo celebra su trayectoria reciente sino que reafirma su papel como uno de los referentes argentinos del género. Blank Sense presentó su material original ante una audiencia internacional, mostrando su talento único y su potencial para definir la sonoridad del club en los próximos años.

