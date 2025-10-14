Tras ser nombrado el DJ n°1 de mundo, David Guetta fue uno de los protagonistas de Creamfields

El Parque de la Ciudad fue escenario de una nueva edición de Creamfields en Buenos Aires, uno de los festivales de música electrónica más emblemático de la región. Esta vez el plato fuerte lo constituyeron David Guetta, recientemente nombrado como el n°1 del mundo por DJ Mag y Armin Van Buuren.

Más de 30 mil personas asistieron al predio para escuchar, bailar y también conocer artistas consolidados y emergentes de la escena internacional y local.

El festival contó con seis escenarios divididos por estilos: el escenario principal, el Stage Alternative, Electric Garden, Cream Stage, The Tent y Under Rail, donde se presentaron más de 60 artistas.

En el predio hubo puestos de hidratación y atención médica para evitar cualquier descompensación. Sin embargo, el clima no demasiado agobiante y la posibilidad de caminar por el lugar sin que estuviera colapsado, ayudaron a que la gente estuviera cómoda y sin afectar su salud.

La cita comenzó a las 3 de la tarde y finalizó a las 2 de la madrugada y uno de los momentos hiteros de la noche fue cuando subió al escenario principal David Guetta, que acaba de agotar tres shows en Francia para 240 mil personas. La gente corrió para no perderse la entrada del legendario músico al escenario, que abrió con el ya clásico “Im Good”, acompañado por fuegos artificiales que prepararon a un público de todas las generaciones, para el que sería uno de los momentos más especiales de la jornada.

El DJ francés brindó regaló todos sus clásicos como “Titanium”, “Sexy Bitch” e incluyó remixes de hits como el reciente “Guess” de Charli XCX. “Wow, Argentina is still the best”, soltó al escuchar al público corear cada una de las canciones.

Guetta compartió cartel con otros referentes del género como Armin van Buuren, Miss Monique, Ben Klock b2b Chris Liebing, Claptone, Mind Against y Cassian.

David Guetta es considerado el N° 1

David Guetta fue coronado como el DJ N°1 del mundo de acuerdo con el anuncio de DJ Mag sobre los Mejores 100 DJ de 2025, en una ceremonia en [UNVRS], Ibiza. El histórico galardón llega 14 años después de su primera corona en 2011 y que obtuvo también en 2020, 2021 y 2023. Tras conseguir el primer puesto en la encuesta pública este año, el francés se convirtió en la tercera persona en ganar el título cinco veces, junto a Martin Garrix y Armin van Buuren.

2025 fue uno de sus años más variados, con lanzamientos que incluyeron el sencillo con influencias de trap y hip-hop Lucky con MORTEN, colaboraciones con Afrojack, Martin Garrix, Hypaton, Nicky Romero, Hugel, MK, Fatboy Slim y un nuevo sencillo con Sia, además del remix con el grupo de K-pop de ficción Huntr/x.

Por primera vez en la historia de los Mejores 100 DJ, el DJ N°1 del mundo fue coronado en vivo en Ibiza, en el recién abierto [UNVRS]. David Guetta interpretó un set de dos horas de duración, como parte de un evento de géneros múltiples que incluyó a Armin van Buuren, Miss Monique, Boris Brejcha, Indira Paganotto y Jazzy.

DJ Mag es una revista sobre música electrónica, DJ y cultura de discotecas que se originó en Reino Unido en 1991. El medio de gran influencia se convirtió en una marca multimedia local con oficinas en 17 países, una audiencia global de 74 millones y propiedades que abarcan editoriales, medios digitales, video y eventos.

Los 100 Mejores DJ comenzó como una lista curada editorialmente de 100 DJ para celebrar la 100° edición de DJ Magazine en 1993, que luego evolucionó en una elección pública que se convirtió en la encuesta de música más importante del mundo, ofreciendo un panorama reconocido en todo el mundo sobre los artistas de la música electrónica internacional. Sin nominaciones ni criterios de ingreso, Los 100 Mejores DJ es una encuesta abierta decidida por el voto público.

