Un Tiny Desk desde los bordes porteños creado por una pareja que invita a músicos a tocar “En la casita”

Barrio de edificios tipo monoblocks, la torre inconfundible del Parque de la Ciudad, esa que para los habitantes del barrio porteño de Villa Lugano es como la brújula que significa de volver a casa, y una cocina pequeña dentro de un PH en el que se invita a músicos a comer algo preparado exclusivamente para ellos y a tocar: eso es “En la casita”.

Cuando uno llega al barrio, entra al hogar de Luciana Tecles y Leonel Santoro, observa con detenimiento la pequeña cocina, preciosa, con una calidez que es la que emanan sus videos, entiende cómo lograron gestar algo sólido.

“Arrancamos porque yo tenía un laburo donde me habían dado dos cámaras de cine y me habían quedado una jornada extra como para usarlas. Las tenía que devolver al otro día, era domingo”, comenzó Luciana, la realizadora audiovisual del equipo. “Le dije a Leo, que es músico: ‘vamos a grabar una sesión en la cocina’, creo que teníamos cuatro horas para hacerlo porque yo me tenía que ir a trabajar y entonces puso una cámara ahí, otra en mano e hicimos la sesión de él que no es ningún capítulo de la casita, pero es como el inicio. Fue el piloto, claro. Claro, el número cero”, detalló a PERFIL.

Las sesiones que ya se realizaron se pueden ver en su canal de Youtube y con elegir cualquiera al azar se puede comprobar que suena y se ve muy bien. El próximo episodio se estrena el 19 de octubre con Darío del Viento y Las Rvinas.

Anfitriones a la italiana

Desde el primer proyecto que se publicó se incluyó la comida, porque la idea busca que quienes participen también construyan esa sensación familiar, aunque efímera, esa tanada de juntarse a comer y tocar. Así suman alguien que cocine para la ocasión y que, obviamente, tiene sentido con la locación donde se registra todo.

“La idea era trata de conceptualizar el disfrute”, subrayó Leonel. El próximo invitado es de Jujuy y ya hubo representantes de otras provincias del país. “Nuestra intención era que la propuesta fuera federal, pero en ningún momento lo planificamos, como que de repente se empezó a dar también de esa forma”, sumó Luciana. “La última grabación me hizo recordar la esencia de crear un espacio para brindarle a nuestros amigos para que vengan a mostrar su arte y compartirlo”.

Además de los creadores, el equipo total son alrededor de veinte personas y todas aportan para que el resultado sea de excelencia y que todos la pasen bien. Por eso el cierre alrededor de la mesa, disfrutando de una comida, como si fuera un fogón, es parte fundamental de cada grabación.

Videoclips y cine

“Usamos el lenguaje del cine en una plataforma como YouTube, para romper un poco el consumo rápido y fácil”, destacó la realizadora. “Nuestro proyecto tiene una intro que dura un minuto, como si fuera una serie y un outro, o sea, al final cuando comen en slow motion que dura otros minutos; es un proyecto para disfrutar, la propuesta es sentarse a mirarlo”.

“El formato nos obliga a puntualizar en los detalles porque el escenario siempre es el mismo”, sumó Leonel. La casa fue hecha por el abuelo del músico, después fue una chatarrería, después se volvió a acondicionar como vivienda, se alquiló varios años y finalmente fue el hogar de la pareja. Y ese espacio emocional/geográfico para ellos es importante que tenga presencia en su trabajo.

Luciana Tecles y Leonel Santoro

“Nosotros queremos que se note que es en Lugano, no es el lugar donde sucede la hegemonía, como podría ser Palermo o el Obelisco”, aclararon. “Cuando vi por primera vez los edificios quedé impresionada, son re soviéticos y después la torre que cada vez que paso, no puedo dejar de mirarla, la del Parque de la Ciudad, esos juegos abandonados … tiene una estética muy particular”, reflexionó Luciana.

Ese sello luganense es parte indeleble de “En La Casita”; sin embargo, la operación estética hace brillar su estrella, porque presentan una imagen que produce un extrañamiento de lo cotidiano y allí se aprecia de otro modo. “Nos interesaba mostrar que proyectos lindos así como este pueden suceder acá también”, señalaron ambos.

Según contaron a Perfil no hay límite de género musical y la idea es que se siga expandiendo. “Aspiramos a un espectador curioso que conecte con La Casita como una usina de data nueva”.

