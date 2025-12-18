El Premio GCH anunció a los artistas ganadores que intervendrán el vallado de Aura Núñez

La desarrolladora inmobiliaria GCH (Grupo Chomer), en alianza con Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, anunció el proyecto ganador y las dos menciones especiales de la segunda edición del Premio GCH, la iniciativa creada para promover el arte contemporáneo y su integración con el desarrollo urbano y arquitectónico.

Los ganadores intervendrán el vallado de Aura Núñez, el nuevo desarrollo inmobiliario de GCH. La obra “Allá estás vos” de Juliana Iriart, artista de Moria Galería fue elegida como la propuesta ganadora para intervenir el vallado del actual edificio en obra, Aura Núñez. La pieza ofrece una interpretación del mar y captura la sensación de un día sobre la superficie del agua a través de un juego de colores que emergen sobre un fondo negro, intensificando su brillo y contraste.

Julio Hilger, Juliana Iriart y Amadeo Azar

“La propuesta arquitectónica de Aura Núñez, donde luz y sombra dialogan en un mismo lugar, me estimula a presentar esta pintura para los vallados como una forma de acompañar ese diálogo entre la luz y la oscuridad. Me llena de entusiasmo que mi obra pueda exhibirse en la vía pública, en convivencia con las personas, el paisaje urbano, la arquitectura del nuevo edificio y la vegetación”, afirmó Iriart.

Juliana Iriart, la ganadora

Además, este año el jurado otorgó dos menciones especiales. Una de ellas fue para Julio Hilger, de Miranda Bosch Galería, por su obra “Todo crece en esta selva”, un mural en blanco y negro que explora lo orgánico y natural a través de una trama fluida y en transformación constante, donde formas vegetales se entrelazan con personajes que emergen de manera sutil dentro de la composición. La otra mención fue para Amadeo Azar de la galería Nora Fisch, por “El Límite Horizontal”, una obra que establece un diálogo entre la arquitectura de Aura Núñez y el tejido urbano circundante, desarmando y recomponiendo elementos en una composición abstracta atravesada por la luz y la sombra.

En total, los tres artistas recibirán dieciséis mil dólares (US$ 16.000) en premios. El ganador se llevará ocho mil de dólares (US$ 8.000) mientras que los artistas titulares de las menciones serán galardonados con cuatro mil dólares (US$ 4.000) respectivamente.

El jurado de esta edición estuvo integrado por Karina Peisajovich –artista y docente en representación de Meridiano–, Damián Vinsón –arquitecto del estudio MSGSSV– e Iván Chomer, CEO de GCH. “Las obras seleccionadas demuestran cómo el arte puede activar el entorno incluso antes de que el edificio exista. Nos entusiasma acompañar el trabajo de artistas que aportan nuevas miradas a la ciudad y que transforman la etapa de obra de nuestro desarrollo en una experiencia para la comunidad. Esta edición nos permitió ver propuestas que amplían ese diálogo entre arquitectura, ciudad y mirada artística”, aseguró Iván Chomer.

“Fue muy estimulante revisar proyectos tan distintos entre sí y ver cómo cada artista encontró una manera propia de vincularse con la escala del vallado y con el ritmo del barrio. Las obras seleccionadas expanden las posibilidades de lo que puede suceder cuando el arte, la arquitectura y el entorno urbano se encuentran, habilitando nuevos modos de mirar y de habitar un espacio que, aún en transformación, ya empieza a construir sentido”, mencionó Peisajovich.

Por su parte, Damián Vinson, comentó “Este premio nos permite sumar una capa artística a Aura Nuñez desde su origen. Estamos muy contentos con esta segunda edición y con todo lo aprendido. Esperamos con entusiasmo ver el vallado que formará parte del barrio de Núñez”.

En uno de esos vallados se presentarán ahora las obras de Juliana Iriart, Julio Hilger y Amadeo Azar, ampliando la presencia del arte contemporáneo en el espacio público y acompañando la evolución del edificio en etapa de obra de la desarrolladora.

RB / EM