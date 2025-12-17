"Belén", de Dolores Fonzi, entró en la lista corta para los Oscar 2026 como Mejor Película Internacional

“Belén”, la película protagonizada por Camila Plaate y dirigida por Dolores Fonzi, fue preseleccionada para integrar la lista corta de los Premios Oscar de cara a su 98ª edición. El largometraje consiguió quedar entre las producciones escogidas por la Academia de Hollywood dentro de la categoría Mejor Película Internacional.

Solo cinco películas de un grupo de 15 serán nominadas finalmente. La lista definitiva se dará a conocer el 10 de febrero y la ceremonia de entrega de premios será el 15 de marzo de 2026. “Belén” deberá competir en la shortlist con producciones de países como Alemania, Brasil, Corea del Sur, España, Francia, India, Japón, Suiza y Taiwán, entre otros.

Dolores Fonzi en "Belén"

La historia del film se basa en un caso real que ocurrió en Tucumán en el año 2014, reconstruido por Ana Correa en su libro Somos Belén, que cuenta cómo la protagonista llega a un hospital público con un fuerte dolor en el abdomen, tiene un aborto espontáneo y, en medio de la intervención médica, la policía la detiene. Su abogada, Soledad Deza, es interpretada por la directora de la película, Dolores Fonzi.

Además de Fonzi y Plaate, el elenco incluye a Laura Paredes (quien además coescribió el guion junto a Fonzi y Agustina San Martín), Luis Machín, Julieta Cardinali, César Troncoso, Sergio Prina y Liliana Juárez, junto a un grupo de actrices y actores tucumanos.

La escritora Margaret Atwood, que escribió el prólogo de una reedición del libro de Correa, remarcando que el caso de Belén “podría haber salido de las páginas de Gilead” [en referencia a su exitoso The Handmaid's Tale], festejó la nominación del film al Oscar escribiendo un extenso posteo en su cuenta de X.

“¡Felicitaciones a Belén, elegida por la Academia Argentina de Cine para representar al país en los Oscar! Cuenta la historia de una chica que fue al hospital por una hemorragia, donde le dijeron que había sufrido un aborto espontáneo, y luego fue acusada y condenada por haber provocado o realizado un aborto, y encarcelada. Tomó años desafiar y revertir esta falsa convicción. ¿Un destino inminente para las mujeres estadounidenses?”, se preguntó la novelista canadiense.

Margaret Atwood sobre la nominación de "Belén"

El film ya participó de reconocidos festivales internacionales, obteniendo el Premio Forqué a la Mejor Película Latinoamericana, una nominación a los Critics Choice Awards y es candidata al Goya como Mejor Película Iberoamericana.

Las películas que compiten con “Belén”

-Alemania: “Sound of Falling”.

-Brasil: “The Secret Agent”.

-Corea del Sur: “No Other Choice”.

-España: “Sirât”.

-Francia: “It Was Just an Accident”.

-India: “Homebound”.

-Irak: “The President’s Cake”.

-Japón: “Kokuho”.

-Jordania: “All That’s Left of You”.

-Noruega: “Sentimental Value”.

-Palestina: “Palestine 36”.

-Suiza: “Late Shift”.

-Taiwán: “Left-Handed Girl”.

-Túnez: “The Voice of Hind Rajab”.

Las declaraciones de Dolores Fonzi sobre “Belén”

Antes del estreno del film, Fonzi reveló que la idea le llegó “por parte de la militancia”. “La metieron presa, me enteré y en la entrega del premio platino a mejor actriz por ‘La Patota’, subí al escenario con un cartel que decía ‘Libertad para Belén’ y dije: ‘Porque Belén somos todos, sin libertad no somos nada’", recordó entrevistada “Contando los días”, por Splendid AM990.

"Al tiempo salió el libro de Ana Correa. Después estrené ‘Blondie’ y se dieron cuenta que puedo dirigir. O sea, me habían pensado para que haga del personaje de la abogada y después se dieron cuenta de que puedo actuar, dirigir y escribir", continuó la exitosa artista argentina.

Dolores Fonzi en "Belén"

Luego remarcó: “Es fundamental usar el aparato cinematográfico en función de las historias que necesitamos ver, pero que eso funcione. Apunté a hacer una película que guste, entretenga, mantenga en vilo, a la vez que informe y emocione. Cuanta más humanidad haya, más gracioso es porque nos podemos reír de nuestras propias tragedias cotidianas, de las dinámicas familiares y de las pequeñas cosas. Lo importante de la película, más allá de la pretensión estética que no olvida que es cine y precisa contar la historia, es que cualquier persona se pueda identificar con la sensación de injusticia y querer cambiar eso”.

Fonzi aclaró que “no es un retrato del feminismo, no es un documental sobre la militancia ni sobre la ley de aborto, es una cuestión más universal, por eso digo que cualquiera se puede sentir identificado. Obviamente que, si el protagonista hubiera sido un varón, no tenés las escenas donde la abogada va a buscar al niño al colegio, o al supermercado. Eso entra porque está en la vida de las mujeres”, analizó.

Finalmente, afirmó que “es una película que habla de la injusticia y la vivimos todos de alguna u otra manera. Está relacionada con cómo se puede articular ante eso y cómo se combate ante eso”.

