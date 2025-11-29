El FICER sumó otra jornada de largas filas con "Belén", de Dolores Fonzi, entre las películas destacadas

La séptima edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) atravesó otra jornada de gran afluencia de público y propuestas que volvieron a llenar las salas en Paraná. Este viernes, la proyección de "Belén", película que representará a Argentina en los premios Oscar, colmó el Centro Provincial de Convenciones (CPC), mientras que otras funciones destacadas, como "El infierno de los vivos" y el programa de materiales recuperados por la Cinemateca provincial, reflejaron la diversidad de la programación.

El segundo largoemtraje como directora de Dolores Fonzi, que sigue a una joven tucumana que se entera de su embarazo en un hospital y es encarcelada por un aborto espontáneo, forma parte de Correntada de Cine Argentino, sección en la que este viernes también se pasó Los días chinos, de Santiago Loza y La noche sin mí, de María Laura Berch y Laura Chiabrando.

El FICER abrió su 7º edición y reafirmó su rol en la industria cultural de la región en medio de un contexto desafiante

Otros de los films destacados de la jornada fue la primera ficción de Cecilia Kang, "Hijo Mayor", la cordobesa "La noche está marchándose ya", de Ezequiel Salinas y Ramiro Zonsini -ambas en la Sección Oficial-, y "El Infierno de los vivos", de Alberto Greco, esta última en el apartado de Cine Entrerriano. Para los más chicos, hubo doble programación de Las Aventuras de Hijitus, de Manue García Ferré.

En Cinemateca Presenta, se exhibieron dos largometrajes, Lázaro Blanco, una leyenda de 100 años (de Rolando López y Luis Cazes); y Kuarahy Ohecha -El sol lo vió (de Dominique Dubosc), piezas recuperadas por el trabajo de la Cinemateca del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAR).

También se contó con la presencia del cineasta chileno Ignacio Agüero, invitado de honor, que tras la proyección del documental Cartas a mis padres muertos, valoró la calidez del festival y la “rica cultura de cine”.

El encuentro, organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través delIAAER, sostiene su espíritu de acceso amplio: todas las actividades son con entrada libre y gratuita. Este sábado a las 20 se realizará en el CPC la ceremonia de clausura con la entrega de premios de las secciones competitivas, seguida a las 21 por la proyección de Un cabo suelto, del actor y director uruguayo Daniel Hendler.

Actividades destacadas del sábado

-Clase magistral del documentalista chileno Ignacio Agüero, invitado de honor del FICER. A las 11 en la Sala Rubén Noble, del IAAER (Gregoria Matorras 861).

-Cine Internacional: Pequeño, grande y lejos (de Jem Cohen), a las 15 en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339)

-Escuela Itinerante de Cine Entrerriano: proyección de Videominutos, a las 16 en la Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina (Gregoria Matorras 859).

Dolores Fonzi y Camila Plaate en "Belén".

-En la sala del Primer Piso del Centro Provincial de Convenciones (CPC), a las 20 se realizará la clausura del FICER con la entrega de premios de las secciones en competencia. Luego en el mismo lugar a las 21 se proyectará Un cabo suelto, película dirigida por el realizador uruguayo Daniel Hendler; con la actuación de Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf.

-Coplas Activadas: Anajunno + Cinemateca de Entre Ríos, a las 23 en la Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina (Gregoria Matorras 859)

Actividades destacadas del domingo

-Películas sorpresa: a las 15, a las 18 y a las 20.30, en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339).

-Películas sorpresa: a las 16.30, a las 19 y a las 21.30, en el Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).

Fomento a la industria audiovisual

Por otro lado, se realizó la premiación del FICER Forum, espacio dedicado a proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo. El mismo se realizó durante las tres primeras jornadas, donde 26 participantes compartieron mesas de conversación, rondas de negocios, conferencias y una sesión de pitching (presentaciones).

Todos ellos compitieron por premios monetarios y en servicios profesionales (en el caso de los 12 seleccionados); mientras que los otros 14 proyectos, en carácter de invitados, accedían como premiación a servicios profesionales para sus propuestas. La ceremonia se realizó en el predio del Mirador TEC. En la apertura, el director y guionista Nicolás Herzog, expresó: “El Forum nació para construir un lugar donde la industria audiovisual pueda encontrarse, escucharse y proyectarse".

Por su parte, el presidente del IAAR, Maximiliano Schonfeld, agregó. “Pensar qué es lo que necesitamos para hacer nuestras películas en este contexto difícil, es un desafío muy grande. De eso se trata este espacio, de escuchar y acompañar proyectos para su concreción”.

