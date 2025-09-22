“Belén”, de Dolores Fonzi: cine con verdad judicial y espejo para lo que aún debe asegurarse

“Belén”, protagonizada y dirigida por Dolores Fonzi, retoma un caso real —el de una joven tucumana acusada de homicidio agravado por el vínculo tras un aborto espontáneo, antes de la legalización— para mostrar cuánto poder tiene el sistema judicial, la estigmatización social y los prejuicios cuando una mujer vive una situación como esa.

La película, un drama legal, viene despertando consenso crítico: es valorada por su compromiso, por la sobriedad narrativa y por la fuerza dramática sin recurrir a excesos melodramáticos. En su fin de semana de estreno vendió 16.636 entradas. Este representa un crecimiento del 79.6% en los primeros cuatro días en comparación con su debut como directora en 2023, “Blondi”, que tuvo 9.263 asistentes en su primer fin de semana y un total de 65.093 espectadores.

El dato para el cine nacional: por primera vez en el año, tres películas argentinas se posicionaron entre las diez más taquilleras, según datos de Ultracine. “Homo Argentum” ocupó el tercer puesto, “Belén” el cuarto y “Papá x dos” el séptimo.

Un caso real que interpela derechos reproductivos

Más allá de los números, “Belén” propone un espejo social que enfrenta un problema real y práctico: desde diciembre de 2023, la provisión nacional de anticonceptivos —preservativos, métodos orales, inyectables— y medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarado (ILE) sufrió una caída del 64 %, de acuerdo a lo informado por la Municipalidad de Córdoba en julio.

“Belén” cumple varias de las expectativas al ver un cine basado en hechos reales, y recientes. Lo hace sin sobreactuaciones, con decisiones formales que sostienen lo narrado y respetan el dolor, la injusticia y el miedo. La película no se limita a mostrar el atropello institucional: pone énfasis en la dimensión humana, en el silencio del sistema sanitario, en la duda y en el estigma. Fonzi logra que lo dicho pese tanto como lo mostrado.

En términos narrativos, es acertado el contraste entre “Belén” como figura atrapada (literal y simbólicamente) y “Deza” (el rol de Fonzi como la abogada Soledad Deza) que aparece como contrapunto de acción, de compromiso social y también de cansancio emocional. Funciona al generar empatía sin caer en el martirio. Incluso se permite algunos tramos humorísticos muy bien logrados.

Estéticamente, algunas escenas hospitalarias están filmadas con pericia en su atmósfera —los pasillos, los corredores, el cruce con la justicia—, lo que ayuda a generar tensión, angustia, pero también a mantener una mirada sobria, sin sensacionalismo.

Uno de los puntos más fuertes es que la película no simplifica tanto los personajes ni los escenarios ideológicos: reconoce contradicciones, silencios, errores, demoras del sistema.

En el tramo final, “Belén” se amplía hacia lo colectivo, lo simbólico y lo mediático para mostrar las repercusiones del caso. Tiene mérito, pero a veces puede restar a la intimidad inicial: la historia centrada solo en Belén y Deza.

Algunos momentos podrían sentirse previsibles para quienes conocen la historia y las estructuras judiciales del país; el desafío para una película como esta es balancear la revelación del caso con la sorpresa dramática, para que quienes no lo conocen se impacten, pero sin caer en reiteraciones.

“Belén” no es solo una película importante por lo que relata: lo es por lo que interpela. Recuerda que los derechos reproductivos —el acceso real al aborto legal en los marcos que la ley establece, la provisión de anticonceptivos y el acompañamiento de los sistemas de salud— no están garantizados solo por haber sido reconocidos.

Dónde ver Belén y cuándo llegará al streaming

La película “Belén” se estrenó en cines de Argentina el 18 de septiembre de 2025. Está prevista para luego sumarse al catálogo de Prime Video, en una distribución que abarcará más de 240 países y territorios.

Cines de Córdoba que proyectan Belén hoy:

Hoyts Córdoba – Patio Olmos — funciones a las 13:40 y 19:20.

Sunstar Cinemas Córdoba — funciones a las 17:30 y 22:20.

Showcase Córdoba — funciones a las 14:05 y 22:30.