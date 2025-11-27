Ficer 2025: Una multitud "sedienta de cine" en un festival que piensa más allá de sus seis días

Este miércoles 27 de noviembre se vivió un hito en la noche de Paraná durante el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), con la exhibición de distintas películas que convocaron al público de forma masiva. Entre ellas se pasó "Emboscada", protagonizada por Osvaldo Laport y Roly Serrano, que colmó por completo la capacidad del Centro Provincial de Convenciones (CPC). La misma escena se repitió en otros espacios de proyección, con largas filas que esperaban para entrar en las salas.

Descubrirlo de primera mano fue igual de feliz como desesperante, ya que varias personas se quedaron afuera de las funciones. Empezando la noche uno podía acercarse al cine Las Tipas del shopping Paso del Paraná para ver "La Virgen de la Tosquera", el film dirigido por Laura Casabé y basado en dos relatos de Mariana Enriquez.

Pero veinte minutos antes del inicio la sala -de 180 butacadas- estaba completa, por lo que muchos caminaron hasta el CPC para llegar al estreno de "Emboscada", donde los dos protagonistas principales asistieron para presentarla.

Sin embargo, otra multitud se desplegó desde la puerta del edificio y a lo largo del camino que va desde el Centro hasta el patio gastronómico del festival, frente a la Vieja Usina. El largometraje de Mauro Bedendo reunió a más de 800 personas y superó cualquier previsión porque alrededor de quinientas de ellas no pudieron entrar por el límite del espacio.

De esta manera, quienes pudieron se metieron en la función de la misma hora de "Mente maestra", policial que cuenta con Josh O'Connor en su elenco y se proyectó en la Sección Internacional. Por lo general esa sala tiene una capacidad de 130 asientos, pero así y todo se debieron colocar algunas sillas en los pasillos para ampliarla porque la gente continuó ingresando.

Osvaldo Laport durante la presentación de la película "Emboscada" en el FICER 2025.

"No espérabamos esto, estamos felices de ver esta multitud de gente sedienta de cine y nos gustaría que haya lugar para todos", expresó Tomás Dotta, productor del festival, antes de contar un poco sobre la trama del film de Kelly Reichardt.

Finalmente, muchos de los cinéfilos "peregrinos" que se desplazaron de una sala a la otra se ubicaron en el patio para ver la proyección nocturna al aire libre de "Los Inundados", película de 1961 fundamental en la filmografía del santafesino Fernando Birri. “No me imaginé tanta cantidad de gente para ver una película local”, indicó Inés, una mujer que llegó con sus hijos al lugar.

“Hace años que en Paraná no se ve semejante convocatoria para ver una película nacional y diría, de carácter local”, añadió Gabriela, otra de las asistentes y vecina de la capital entrerriana sobre "Emboscada", rodada en diferentes puntos de la provincia.

Para el director del FICER, Eduardo Crespo -que también estaba sorprendido con la alta convocatoria-, la explicación de lo ocurrido está sembrada en un trabajo cultural que se sostiene durante todo el año.

"No pensábamos en esta cantidad pero confiamos en que el público del festival iba a venir a ver las películas. Hay un piso de gente que no te va a dejar ver la sala vacía; pero lo de estos dos primeros días fue una locura", agregó en diálogo con este medio. Con el fervor inicial, se espera que más personas se sigan acercando a la séptima edición del evento que se extiende hasta el domingo 30 de noviembre y además de películas suma talleres, paneles y música en vivo, con entrada libre y gratuita.

Cinemateca, escuela "itinerante" y otros fomentos

En un contexto complejo para el sector, Crespo destacó el trabajo del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) con la expansión de la Cinemateca provincial, que se encarga de buscar y resguardar el archivo audiovisual entrerriano, el Cine Club y el proyecto Temporada de Rescate, entre otros.

"Se trata de una gira por toda la provincia buscando materiales de archivo y haciendo proyecciones de esos mismos archivos que encontramos en los lugares y también de películas de clásicos argentinos", comentó. Entre esos hallazgos, remarcó la aparición de "Federación, Ciudad Itinerante", una película de Jorge Ott que "no sabían que existía" a excepción de una copia que tenía el Museo del Cine.

Eduardo Crespo, director del FICER.

Otra de las actividades desarrolladas por el IAAER, a raíz de la Ley de Cine provincial que regula y promueve esta industria en el territorio, es la Escuela itinerante de cine entrerriano. "Tiene que ver con salir a enseñar cine, a contagiar un poco en lugares más pequeños. Le enseñan a los más chicos a hacer películas, también con un plan de formación, y suma a realizadores de muchos pueblos de la provincia que dan esos talleres".

Además, los trabajos finales realizados por los estudiantes se van a proyectar en las funciones de este sábado en el FICER. Por otro lado, Crespo comentó que a lo largo del año se vinieron proyectando diferentes films en el Cine Club del IAAER, espacio de participación para que la gente tenga acceso a la cultura en forma gratuita, un motor que también da vida al festival más allá de su duración en el calendario.

Por último, el también cineasta no vio con malos ojos la posibilidad que las provincias del país, a través de distintos entes propios, puedan fomentar la actividad cionematográfica en lugar de solo depender del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA): "Quizás la respuesta no es solo una cinemateca nacional, sino muchas cinematecas provinciales. Ni esperar que el INCAA vuelva a ser lo que fue, sino reconstruir desde modelos locales".

