FICER 2025: "El Mensaje", de Iván Fund, encabeza la programación de un festival que amplia secciones

Del 25 al 30 de noviembre, la ciudad de Paraná volverá a convertirse en uno de los principales puntos del cine nacional e internacional con una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). El encuentro refuerza su identidad, en un espacio donde dialogan películas con talleres, charlas y presentaciones que acercan a los espectadores con profesionales del sector en distintas subsedes.

Con entrada libre y gratuita, el festival está organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER) y sostiene en una red de salas y espacios culturales que incluye: el Centro Provincial de Convenciones, el Centro Cultural La Vieja Usina, la Sala Noble del IAAER, el Cine Círculo y Cine Las Tipas, entre otros.

Año tras año, el festival entrerriano se ha ido consolidando como una cita destacada para los fanáticos el cine y productores cinematográficos del Litoral y otras regiones. Esta nueva edición amplía sus secciones e incluye novedades como el "FICER Forum", un espacio para el cine infantil, actividades especiales y el "Foco Ignacio Agüero", con la visita de uno de los documentalistas latinoamericanos más importantes.

La programación de la 7ª edición del FICER

La película elegida para la apertura es El mensaje, de Iván Fund, reciente ganadora del Oso de Plata del Jurado en el Festival de Berlín. Con un elenco integrado por Mara Bestelli, Marcelo Subiotto y Anika Bootz, el film sigue a una niña con un don especial que le da a sus tutores la idea de ofrecer consultas en medio de la crisis económica, y contiene una atmósfera que atraviesa a buena parte de la programación.

La proyección dará el punto de partida a seis días de funciones que incluyen estrenos, producciones entrerrianas, cine internacional, animación infantil y una fuerte presencia de miradas emergentes. Entre otras obras, se encuentran La Emboscada (con Roly Serrano y Osvaldo Laport, rodada en Entre Ríos) y La Virgen de la Tosquera (dirigida por Laura Casabé y basada en dos historias de Mariana Enríquez).

El cierre estará a cargo de Un cabo suelto, nueva película del actor y director uruguayo Daniel Hendler, protagonizada por Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf. Esta comedia de enredos sigue a un policía argentino que escapa a Uruguay porque ha sido testigo de algo que no debía y ha tenido un notorio recorrido por festivales de la región, sumando una perspectiva singular dentro de la producción rioplatense.

Entre ambas puntas, el FICER desplegará sus competencias principales, Largometrajes Nacionales y Cortometrajes Entrerrianos, junto con secciones ya instaladas como la Sección Internacional, Cine Entrerriano y Cine Infantil; además del Foco Agüero, dedicado este año al documentalista chileno.

- SECCIÓN OFICIAL

Amor Trava, de Lucrecia Mastrangelo

Museo de la subversión, de Francisco D’Eufemia

La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé

Dice que…, de Alejandro Fernández Mouján

Diciembre, de Lucas Gallo

Hijo Mayor, de Cecilia Kang

La noche está marchándose ya, de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini

El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas

- CORTOS ENTRERRIANO

El trámite, de Renzo Casalongue y Pablo Reato

Una fecha en el almanaque, de Sol Bugarín y Florencia Bochicchio

Parte del río, de Fernando Solanas

Intermitentes, de Lucía Oliver

Marquesina, de Sabrina Alejandra Carlotto

Lito y sus amigos, de Ricardo Jaimovich

Que te atraviese el río Gurí, de Martina Cardozo Beker

Contrapunto con el diablo, de Diana Anahí Soto

La niebla, de Ana Laura Seijas

Usuario desconocido, de Leandro Gómez

Anahí en la orilla, de Matías Prete

- CINE ENTRERRIANO

Emboscada, de Mauro Bedendo

El viaje, de Julio Gómez

En lista de espera, de Victoria De Michele y Mariela Di Naro

El infierno de los vivos, de Alberto Gieco

Videominutos – Escuela Itinerante de Cine Entrerriano



- CORRENTADA CINE ARGENTINO

Las formas de la invención, de Maia Navas

Las corrientes, de Milagros Mumenthaler

Caían del cielo, de Rubén Plataneo

Todas las fuerzas, de Luciana Piantanida

Los días chinos, de Santiago Loza

La noche sin mí, de María Laura Berch y Laura Chiabrando

Belén, de Dolores Fonzi

Pin de Fartie, de Alejo Moguillansky

- CINE INTERNACIONAL

Con Hasan en Gaza, de Kamal Aljafari

Mente maestra, de Kelly Reichardt

El susurro, de Gustavo Hernández Ibáñez

Pequeño, grande y lejos, de Jem Cohen

La sabana y la montaña, de Paulo Carneiro

Checker Tobi, de Johannes Honsell (Infantil)



- CINE INFANTIL

Checker Tobi, de Johannes Honsell

Gigantes, de Gonzalo Gutiérrez

Las aventuras de Hijitus – Programa 1, de Manuel García Ferré

Las aventuras de Hijitus – Programa 2, de Manuel García Ferré

- FRONTERAS ABIERTAS

Criaturas de la mente, de Marcelo Gomes

Puro andar, de Luciana Decker Orozco

Siempre vuelven, de Sergio De León

Bajo las banderas, el sol, de Juanjo Pereira

Cartas a mis padres muertos, de Ignacio Agüero (en conjunto con Foco Agüero)



- FOCO IGNACIO AGÜERO

Cien niños esperando un tren, de Ignacio Agüero

El otro día, de Ignacio Agüero

Cartas a mis padres muertos, de Ignacio Agüero

Aquí se construye, de Ignacio Agüero



- CINEMATECA PRESENTA

Los inundados, de Fernando Birri

Temporada de rescate, de López/Cazes + Dubosc + Coll

Señora de nadie, de María Luisa Bemberg

- ACTIVIDADES ESPECIALES

Fantasías animadas — The Crazy Clouds + Estebecorena + Super Hijitus

Coplas activadas — Anajunno + Cinemateca de Entre Ríos

Una novedad: el Ficer Forum

La edición 2025 incorpora el Ficer Forum, un espacio dedicado íntegramente a la industria audiovisual. Orientado a primeras y segundas películas en desarrollo de realizadores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba, el foro busca impulsar la producción regional y fortalecer proyectos en sus primeras etapas.

La convocatoria superó las 75 propuestas, de las cuales 12 fueron seleccionadas para participar en mesas de trabajo, rondas de negocios, conferencias y una sesión de pitching. Competirán por premios en dinero y servicios profesionales. Además, otros 14 proyectos invitados accederán a asesorías y actividades de formación, sin competencia monetaria.

FP / EM