Martín Fierro de Cine: cuándo es, quiénes están nominados y cómo será la ceremonia 2025

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reveló la lista completa de nominados para los Martín Fierro de Cine y Series 2025, una edición que vuelve a poner en foco el desempeño del sector audiovisual argentino, tanto en salas como en plataformas de streaming.
La entrega se llevará a cabo el lunes 8 de diciembre en la Usina del Arte, con la conducción de Teté Coustarot, y será transmitida en vivo por América TV. La expectativa es alta: la ceremonia reunirá a actores, directores, guionistas, productores y equipos técnicos que marcaron el pulso de la ficción nacional durante el último año.
Con una industria cada vez más híbrida —donde conviven estrenos cinematográficos, producciones independientes y series de gran presupuesto—, las nominaciones reflejan un panorama diverso, con títulos que generaron conversación pública, lograron impacto internacional o se destacaron por sus búsquedas estéticas y narrativas.
Todos los nominados a los Martín Fierro 2025 de Cine y Series
Película en cine y/o plataforma
Belén
Homo Argentum
La llegada del hijo
La mujer de la fila
El Jockey
El aroma del pasto recién cortado
Documental (cine/plataforma/serie)
Cromañón: el documental – Natalia Labaké
Suerte de pinos – Lorena Muñoz
Yo y la que fui – Constanza Niscovolos
Wainrot, tras bambalinas – Teresa Costantini
Kun por Agüero – Justin Webster
Ángel Di María: Romper la pared – Juan Baldana
María Soledad: El fin del silencio – Lorena Muñoz
Las mil muertes de Nora Dalmasso – Jamie Crawford
Dirección de cine
Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser
Benjamín Ávila – La mujer de la fila
Dolores Fonzi – Belén
Iván Fund – El mensaje
Mariano Cohn / Gastón Duprat – Homo Argentum
Luis Ortega – El Jockey
Guion de cine
Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser
Benjamín Ávila / Marcelo Muller – La mujer de la fila
Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada – Tesis sobre una domesticación
Laura Paredes / Dolores Fonzi – Belén
Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas – El Jockey
Actor protagonista cine
Adrián Suar – Mazel Tov
Guillermo Francella – Homo Argentum
Joaquín Furriel – Una muerte silenciosa
Lorenzo Ferro – Simón de la montaña
Sergio Podeley – Gatillero
Luciano Cáceres – Adiós Madrid
Actriz protagonista cine
Camila Peralta – Nancy
Dolores Fonzi – Belén
Luisana Lopilato – Mensaje en una botella
Mara Bestelli – El mensaje
Natalia Oreiro – La mujer de la fila
Valeria Bertuccelli – Culpa cero
Maricel Álvarez – La llegada del hijo
Úrsula Corberó – El Jockey
Eugenia “China” Suárez – Linda
Actor de reparto cine
Agustín Rittano – El hombre que amaba los platos voladores
Benjamín Amadeo – Mensaje en una botella
Tomás Kirzner – Gala y Kiwi
Luis Ziembrowski – El Jockey
Alejandro Awada – Una muerte silenciosa
Martín Garabal – Culpa cero
Agustín Sullivan – Virgen rosa
Ariel Staltari – Verano Trippin
Actriz de reparto cine
Carolina Kopelioff – Virgen rosa
Justina Bustos – Culpa cero
Maite Lanata – Gatillero
Soledad Villamil – Una muerte silenciosa
Beatriz Spelzini – Chocolate para tres
Eugenia Guerty – Papá por dos
Dalma Maradona – Homo Argentum
Lali Espósito – Verano Trippin
Series
Serie comedia
El Encargado 3 – Disney+
Envidiosa – Netflix
Viudas Negras – Flow
División Palermo 2 – Netflix
El mejor infarto de mi vida – Disney+
Bellas Artes 2 – Disney+
El fin del amor 2 – Prime Video
Serie drama
Cromañón – Prime Video
El Eternauta – Netflix
Menem – Prime Video
En el barro – Netflix
La voz ausente – Disney+
Atrapados – Netflix
Dirección serie
Ariel Winograd / Fernando Alcalde – Menem
Bruno Stagnaro – El Eternauta
Gabriel Medina – Envidiosa
Estela Cristiani / Alejandro Ciancio – En el barro
Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet – División Palermo 2
Guion serie
Bruno Stagnaro / Ariel Staltari – El Eternauta
Carolina Aguirre – Envidiosa
Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat – El Encargado 3
Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega – En el barro
Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner – División Palermo 2
Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh – Viudas negras
Actor protagonista serie
Esteban Lamothe – Envidiosa
Guillermo Francella – El Encargado 3
Guillermo Pfening – Espartanos: una historia real
Leonardo Sbaraglia – Menem / Las maldiciones
Ricardo Darín – El Eternauta
Alan Sabbagh – El mejor infarto de mi vida
Oscar Martínez – Bellas Artes 2
Daniel Hendler – Los Mufas / El fin del amor 2
Actriz protagonista serie
Malena Pichot – Viudas negras
Olivia Nuss – Cromañón
Valentina Zenere – En el barro
Griselda Siciliani – Envidiosa
Pilar Gamboa – Viudas negras
Lali Espósito – El fin del amor 2
Tini Stoessel – Quebranto
Ana Garibaldi – En el barro
Actor de reparto serie
Ariel Staltari – El Eternauta
César Troncoso – El Eternauta
Gabriel “Puma” Goity – El Encargado 3
Juan Minujín – Atrapados / En el barro / Menem
Marcelo Subiotto – El Eternauta / En el barro
Marco Antonio Caponi – Menem
Benjamín Vicuña – Envidiosa
Actriz de reparto serie
Griselda Siciliani – Menem
Lorena Vega – En el barro / Envidiosa / El fin del amor 2
Micaela Riera – Nieve roja
Mónica Antonópulos – Viudas negras / Las maldiciones / Menem
Violeta Urtizberea – Envidiosa
Soledad Villamil – Cromañón
Erika De Sautu Riestra – En el barro
Andrea Pietra – El Eternauta
Categorías técnicas y revelación
Revelación cine/serie
Camila Plaate – Belén
Juliana Gattas – Los domingos mueren más personas
Pehuén Pedre – Simón de la montaña
Anika Bootz – El mensaje
Marcela Acuña – La mujer de la fila
Lux Pascal – Miss Carbón
María Becerra – En el barro
José Giménez Zapiola “El Purre” – Cromañón
Edición
Andrés Quaranta – Menem
David Gallart / Anabela Lattanzio – Homo Argentum
Rosario Suárez / Yibrán Asaud – El Jockey
Alejandro Brodersohn – El Eternauta
Música original
Mauro De Tommaso / Juan Giménez Kuj – Verano Trippin
Nicolás Sorín – Mazel Tov
Sebastián Escofet – Una muerte silenciosa
Sergei Grosny – División Palermo 2
Lali Espósito / Mauro De Tommaso – El fin del amor 2
Federico Jusid – El Eternauta
María Becerra / Xross – En el barro
Dirección de fotografía
Gastón Girod – El Eternauta
Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque – El mensaje
Lucio Bonelli – Mensaje en una botella
Marcelo Camorino – Lo que quisimos ser
Leonardo Rosende – Homo Argentum
Timo Salminen – El Jockey
Luciano Badaracco – Verano Trippin
Martín Sapia – Gatillero
Diseño de vestuario
Beatriz Di Benedetto – El Jockey
Patricia Conta – El Eternauta
Constanza Balduzzi – Homo Argentum
Lorena Díaz – Envidiosa
Pilar González – Menem
Dirección de arte
Daniel Gimelberg – Mazel Tov
Germán Naglieri / Julia Freid – El Jockey
Mariela Rípodas – Virgen rosa
María Battaglia / Julián Romero – El Eternauta
Julia Freid – En el barro
Laura Martínez – Bellas Artes 2
