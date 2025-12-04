jueves 04 de diciembre de 2025
Aptra

Martín Fierro de Cine: cuándo es, quiénes están nominados y cómo será la ceremonia 2025

APTRA anunció los nominados a los Martín Fierro de Cine y Series 2025, que se entregarán el 8 de diciembre en la Usina del Arte con conducción de Teté Coustarot. Las ternas incluyen lo mejor de la producción nacional en cine, series, documentales y rubros técnicos.

Martin Fierro de Cine
Martín Fierro 2025: todos los nominados del cine y las series argentinas | Prensa

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reveló la lista completa de nominados para los Martín Fierro de Cine y Series 2025, una edición que vuelve a poner en foco el desempeño del sector audiovisual argentino, tanto en salas como en plataformas de streaming.

La entrega se llevará a cabo el lunes 8 de diciembre en la Usina del Arte, con la conducción de Teté Coustarot, y será transmitida en vivo por América TV. La expectativa es alta: la ceremonia reunirá a actores, directores, guionistas, productores y equipos técnicos que marcaron el pulso de la ficción nacional durante el último año.

Con una industria cada vez más híbrida —donde conviven estrenos cinematográficos, producciones independientes y series de gran presupuesto—, las nominaciones reflejan un panorama diverso, con títulos que generaron conversación pública, lograron impacto internacional o se destacaron por sus búsquedas estéticas y narrativas.

Todos los nominados a los Martín Fierro 2025 de Cine y Series

Película en cine y/o plataforma

Belén
Homo Argentum
La llegada del hijo
La mujer de la fila
El Jockey
El aroma del pasto recién cortado

Documental (cine/plataforma/serie)

Cromañón: el documental – Natalia Labaké
Suerte de pinos – Lorena Muñoz
Yo y la que fui – Constanza Niscovolos
Wainrot, tras bambalinas – Teresa Costantini
Kun por Agüero – Justin Webster
Ángel Di María: Romper la pared – Juan Baldana
María Soledad: El fin del silencio – Lorena Muñoz
Las mil muertes de Nora Dalmasso – Jamie Crawford

Martin Fierro de Cine
Los Martín Fierro de Cine y Series se entregarán el 8 de diciembre en la Usina del Arte.

Dirección de cine

Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser
Benjamín Ávila – La mujer de la fila
Dolores Fonzi – Belén
Iván Fund – El mensaje
Mariano Cohn / Gastón Duprat – Homo Argentum
Luis Ortega – El Jockey

Guion de cine

Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser
Benjamín Ávila / Marcelo Muller – La mujer de la fila
Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada – Tesis sobre una domesticación
Laura Paredes / Dolores Fonzi – Belén
Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas – El Jockey

Actor protagonista cine

Adrián Suar – Mazel Tov
Guillermo Francella – Homo Argentum
Joaquín Furriel – Una muerte silenciosa
Lorenzo Ferro – Simón de la montaña
Sergio Podeley – Gatillero
Luciano Cáceres – Adiós Madrid

Actriz protagonista cine

Camila Peralta – Nancy
Dolores Fonzi – Belén
Luisana Lopilato – Mensaje en una botella
Mara Bestelli – El mensaje
Natalia Oreiro – La mujer de la fila
Valeria Bertuccelli – Culpa cero
Maricel Álvarez – La llegada del hijo
Úrsula Corberó – El Jockey
Eugenia “China” Suárez – Linda

Actor de reparto cine

Agustín Rittano – El hombre que amaba los platos voladores
Benjamín Amadeo – Mensaje en una botella
Tomás Kirzner – Gala y Kiwi
Luis Ziembrowski – El Jockey
Alejandro Awada – Una muerte silenciosa
Martín Garabal – Culpa cero
Agustín Sullivan – Virgen rosa
Ariel Staltari – Verano Trippin

Actriz de reparto cine

Carolina Kopelioff – Virgen rosa
Justina Bustos – Culpa cero
Maite Lanata – Gatillero
Soledad Villamil – Una muerte silenciosa
Beatriz Spelzini – Chocolate para tres
Eugenia Guerty – Papá por dos
Dalma Maradona – Homo Argentum
Lali Espósito – Verano Trippin

Series

Serie comedia

El Encargado 3 – Disney+
Envidiosa – Netflix
Viudas Negras – Flow
División Palermo 2 – Netflix
El mejor infarto de mi vida – Disney+
Bellas Artes 2 – Disney+
El fin del amor 2 – Prime Video

Serie drama

Cromañón – Prime Video
El Eternauta – Netflix
Menem – Prime Video
En el barro – Netflix
La voz ausente – Disney+
Atrapados – Netflix

Dirección serie

Ariel Winograd / Fernando Alcalde – Menem
Bruno Stagnaro – El Eternauta
Gabriel Medina – Envidiosa
Estela Cristiani / Alejandro Ciancio – En el barro
Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet – División Palermo 2

Guion serie

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari – El Eternauta
Carolina Aguirre – Envidiosa
Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat – El Encargado 3
Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega – En el barro
Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner – División Palermo 2
Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh – Viudas negras

Actor protagonista serie

Esteban Lamothe – Envidiosa
Guillermo Francella – El Encargado 3
Guillermo Pfening – Espartanos: una historia real
Leonardo Sbaraglia – Menem / Las maldiciones
Ricardo Darín – El Eternauta
Alan Sabbagh – El mejor infarto de mi vida
Oscar Martínez – Bellas Artes 2
Daniel Hendler – Los Mufas / El fin del amor 2

Actriz protagonista serie

Malena Pichot – Viudas negras
Olivia Nuss – Cromañón
Valentina Zenere – En el barro
Griselda Siciliani – Envidiosa
Pilar Gamboa – Viudas negras
Lali Espósito – El fin del amor 2
Tini Stoessel – Quebranto
Ana Garibaldi – En el barro

Actor de reparto serie

Ariel Staltari – El Eternauta
César Troncoso – El Eternauta
Gabriel “Puma” Goity – El Encargado 3
Juan Minujín – Atrapados / En el barro / Menem
Marcelo Subiotto – El Eternauta / En el barro
Marco Antonio Caponi – Menem
Benjamín Vicuña – Envidiosa

Actriz de reparto serie

Griselda Siciliani – Menem
Lorena Vega – En el barro / Envidiosa / El fin del amor 2
Micaela Riera – Nieve roja
Mónica Antonópulos – Viudas negras / Las maldiciones / Menem
Violeta Urtizberea – Envidiosa
Soledad Villamil – Cromañón
Erika De Sautu Riestra – En el barro
Andrea Pietra – El Eternauta

Categorías técnicas y revelación

Revelación cine/serie

Camila Plaate – Belén
Juliana Gattas – Los domingos mueren más personas
Pehuén Pedre – Simón de la montaña
Anika Bootz – El mensaje
Marcela Acuña – La mujer de la fila
Lux Pascal – Miss Carbón
María Becerra – En el barro
José Giménez Zapiola “El Purre” – Cromañón

Edición

Andrés Quaranta – Menem
David Gallart / Anabela Lattanzio – Homo Argentum
Rosario Suárez / Yibrán Asaud – El Jockey
Alejandro Brodersohn – El Eternauta

Música original

Mauro De Tommaso / Juan Giménez Kuj – Verano Trippin
Nicolás Sorín – Mazel Tov
Sebastián Escofet – Una muerte silenciosa
Sergei Grosny – División Palermo 2
Lali Espósito / Mauro De Tommaso – El fin del amor 2
Federico Jusid – El Eternauta
María Becerra / Xross – En el barro

Martin Fierro de Cine

Dirección de fotografía

Gastón Girod – El Eternauta
Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque – El mensaje
Lucio Bonelli – Mensaje en una botella
Marcelo Camorino – Lo que quisimos ser
Leonardo Rosende – Homo Argentum
Timo Salminen – El Jockey
Luciano Badaracco – Verano Trippin
Martín Sapia – Gatillero

Diseño de vestuario

Beatriz Di Benedetto – El Jockey
Patricia Conta – El Eternauta
Constanza Balduzzi – Homo Argentum
Lorena Díaz – Envidiosa
Pilar González – Menem

Dirección de arte

Daniel Gimelberg – Mazel Tov
Germán Naglieri / Julia Freid – El Jockey
Mariela Rípodas – Virgen rosa
María Battaglia / Julián Romero – El Eternauta
Julia Freid – En el barro
Laura Martínez – Bellas Artes 2

