Martín Fierro de Cine: cuándo es, quiénes están nominados y cómo será la ceremonia 2025

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reveló la lista completa de nominados para los Martín Fierro de Cine y Series 2025, una edición que vuelve a poner en foco el desempeño del sector audiovisual argentino, tanto en salas como en plataformas de streaming.

La entrega se llevará a cabo el lunes 8 de diciembre en la Usina del Arte, con la conducción de Teté Coustarot, y será transmitida en vivo por América TV. La expectativa es alta: la ceremonia reunirá a actores, directores, guionistas, productores y equipos técnicos que marcaron el pulso de la ficción nacional durante el último año.

Con una industria cada vez más híbrida —donde conviven estrenos cinematográficos, producciones independientes y series de gran presupuesto—, las nominaciones reflejan un panorama diverso, con títulos que generaron conversación pública, lograron impacto internacional o se destacaron por sus búsquedas estéticas y narrativas.

Todos los nominados a los Martín Fierro 2025 de Cine y Series

Película en cine y/o plataforma

Belén

Homo Argentum

La llegada del hijo

La mujer de la fila

El Jockey

El aroma del pasto recién cortado

Documental (cine/plataforma/serie)

Cromañón: el documental – Natalia Labaké

Suerte de pinos – Lorena Muñoz

Yo y la que fui – Constanza Niscovolos

Wainrot, tras bambalinas – Teresa Costantini

Kun por Agüero – Justin Webster

Ángel Di María: Romper la pared – Juan Baldana

María Soledad: El fin del silencio – Lorena Muñoz

Las mil muertes de Nora Dalmasso – Jamie Crawford

Los Martín Fierro de Cine y Series se entregarán el 8 de diciembre en la Usina del Arte.

Dirección de cine

Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser

Benjamín Ávila – La mujer de la fila

Dolores Fonzi – Belén

Iván Fund – El mensaje

Mariano Cohn / Gastón Duprat – Homo Argentum

Luis Ortega – El Jockey

Guion de cine

Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser

Benjamín Ávila / Marcelo Muller – La mujer de la fila

Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada – Tesis sobre una domesticación

Laura Paredes / Dolores Fonzi – Belén

Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas – El Jockey

Actor protagonista cine

Adrián Suar – Mazel Tov

Guillermo Francella – Homo Argentum

Joaquín Furriel – Una muerte silenciosa

Lorenzo Ferro – Simón de la montaña

Sergio Podeley – Gatillero

Luciano Cáceres – Adiós Madrid

Actriz protagonista cine

Camila Peralta – Nancy

Dolores Fonzi – Belén

Luisana Lopilato – Mensaje en una botella

Mara Bestelli – El mensaje

Natalia Oreiro – La mujer de la fila

Valeria Bertuccelli – Culpa cero

Maricel Álvarez – La llegada del hijo

Úrsula Corberó – El Jockey

Eugenia “China” Suárez – Linda

Actor de reparto cine

Agustín Rittano – El hombre que amaba los platos voladores

Benjamín Amadeo – Mensaje en una botella

Tomás Kirzner – Gala y Kiwi

Luis Ziembrowski – El Jockey

Alejandro Awada – Una muerte silenciosa

Martín Garabal – Culpa cero

Agustín Sullivan – Virgen rosa

Ariel Staltari – Verano Trippin

Actriz de reparto cine

Carolina Kopelioff – Virgen rosa

Justina Bustos – Culpa cero

Maite Lanata – Gatillero

Soledad Villamil – Una muerte silenciosa

Beatriz Spelzini – Chocolate para tres

Eugenia Guerty – Papá por dos

Dalma Maradona – Homo Argentum

Lali Espósito – Verano Trippin

Series

Serie comedia

El Encargado 3 – Disney+

Envidiosa – Netflix

Viudas Negras – Flow

División Palermo 2 – Netflix

El mejor infarto de mi vida – Disney+

Bellas Artes 2 – Disney+

El fin del amor 2 – Prime Video

Serie drama

Cromañón – Prime Video

El Eternauta – Netflix

Menem – Prime Video

En el barro – Netflix

La voz ausente – Disney+

Atrapados – Netflix

Dirección serie

Ariel Winograd / Fernando Alcalde – Menem

Bruno Stagnaro – El Eternauta

Gabriel Medina – Envidiosa

Estela Cristiani / Alejandro Ciancio – En el barro

Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet – División Palermo 2

Guion serie

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari – El Eternauta

Carolina Aguirre – Envidiosa

Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat – El Encargado 3

Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega – En el barro

Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner – División Palermo 2

Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh – Viudas negras

Actor protagonista serie

Esteban Lamothe – Envidiosa

Guillermo Francella – El Encargado 3

Guillermo Pfening – Espartanos: una historia real

Leonardo Sbaraglia – Menem / Las maldiciones

Ricardo Darín – El Eternauta

Alan Sabbagh – El mejor infarto de mi vida

Oscar Martínez – Bellas Artes 2

Daniel Hendler – Los Mufas / El fin del amor 2

Actriz protagonista serie

Malena Pichot – Viudas negras

Olivia Nuss – Cromañón

Valentina Zenere – En el barro

Griselda Siciliani – Envidiosa

Pilar Gamboa – Viudas negras

Lali Espósito – El fin del amor 2

Tini Stoessel – Quebranto

Ana Garibaldi – En el barro

Actor de reparto serie

Ariel Staltari – El Eternauta

César Troncoso – El Eternauta

Gabriel “Puma” Goity – El Encargado 3

Juan Minujín – Atrapados / En el barro / Menem

Marcelo Subiotto – El Eternauta / En el barro

Marco Antonio Caponi – Menem

Benjamín Vicuña – Envidiosa

Actriz de reparto serie

Griselda Siciliani – Menem

Lorena Vega – En el barro / Envidiosa / El fin del amor 2

Micaela Riera – Nieve roja

Mónica Antonópulos – Viudas negras / Las maldiciones / Menem

Violeta Urtizberea – Envidiosa

Soledad Villamil – Cromañón

Erika De Sautu Riestra – En el barro

Andrea Pietra – El Eternauta

Categorías técnicas y revelación

Revelación cine/serie

Camila Plaate – Belén

Juliana Gattas – Los domingos mueren más personas

Pehuén Pedre – Simón de la montaña

Anika Bootz – El mensaje

Marcela Acuña – La mujer de la fila

Lux Pascal – Miss Carbón

María Becerra – En el barro

José Giménez Zapiola “El Purre” – Cromañón

Edición

Andrés Quaranta – Menem

David Gallart / Anabela Lattanzio – Homo Argentum

Rosario Suárez / Yibrán Asaud – El Jockey

Alejandro Brodersohn – El Eternauta

Música original

Mauro De Tommaso / Juan Giménez Kuj – Verano Trippin

Nicolás Sorín – Mazel Tov

Sebastián Escofet – Una muerte silenciosa

Sergei Grosny – División Palermo 2

Lali Espósito / Mauro De Tommaso – El fin del amor 2

Federico Jusid – El Eternauta

María Becerra / Xross – En el barro

Dirección de fotografía

Gastón Girod – El Eternauta

Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque – El mensaje

Lucio Bonelli – Mensaje en una botella

Marcelo Camorino – Lo que quisimos ser

Leonardo Rosende – Homo Argentum

Timo Salminen – El Jockey

Luciano Badaracco – Verano Trippin

Martín Sapia – Gatillero

Diseño de vestuario

Beatriz Di Benedetto – El Jockey

Patricia Conta – El Eternauta

Constanza Balduzzi – Homo Argentum

Lorena Díaz – Envidiosa

Pilar González – Menem

Dirección de arte

Daniel Gimelberg – Mazel Tov

Germán Naglieri / Julia Freid – El Jockey

Mariela Rípodas – Virgen rosa

María Battaglia / Julián Romero – El Eternauta

Julia Freid – En el barro

Laura Martínez – Bellas Artes 2

