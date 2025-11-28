El periodista de C5N Gustavo "El Gato" Sylvestre fue el gran ganador de los Martín Fierro de Cable 2025 entregados por APTRA.

En la ceremonia, +CARAS, el programa de Héctor Maugeri, se consagró como el mejor programa de entrevistas El ciclo, que se emite de lunes a viernes por Caras TV, del Grupo Perfil, se impuso en la terna ante DeporTV textual, de Cecilia Ruffa, y Entrevistas, conducido por Luis Novaresio.

Los premios se entregaron este jueves por la noche en el Goldencenter, con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale. El evento, transmitido en exclusiva por C5N, comenzó con una alfombra roja marcada por la presencia de figuras y un ambiente de "tensión política" por la rivalidad entre los canales de noticias.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese sentido, las ternas de mayor peso se centraban en Labor Periodística (Sylvestre, Eduardo Feinmann, Carlos Pagni, Nelson Castro) y Programa Periodístico (Minuto Uno, ¿La ves?, A dos voces, Argenzuela).

La lista completa de Premios Martín Fierro de Cable 2025

Martín Fierro de Oro

Gustavo Sylvestre - C5N

Producción integral

C5N

Conducción masculina

Jonatan Viale - TN

Servicio informativo

C5N

Noticiero deportivo

Sportscenter - ESPN

Musical

La Viola - TN

Interés general diario

Duro de domar - C5N

Programa de servicios

Transición 2030 - A24

Columnista político

Iván Schargrodsky - C5N / Daniel Bilotta - LN+

Rural

TN Campo - TN

Periodístico

Argenzuela - C5N

Cultural y educativo

Los 7 locos - Canal de la Ciudad

Conducción femenina

Débora Plager - LN+

Periodístico deportivo

TN Deportivo - TN

Turismo y tiempo libre

El turismo y la hospitalidad - Canal 26

Producción General

Nicolás Bocache - C5N

Labor periodística femenina

Rosario Ayerdi - C5N

Periodista de Judiciales

Rodolfo “Fito” Baqué - A24 / Rodrigo Alegre - TN

Deportes extremos

Winter News - ESPN/Disney

Labor periodística masculina

Gustavo Sylvestre - C5N

Columnista económico

Rosalía Costantino - C5N

Revelación

Ornella Flench - Ciudad Magazine

Magazine

Chiche 2024 - Crónica TV

Panelista

Santiago Cúneo

Jazz, Tango y Folclore

Fiesta Gaucha - América Sports

Labor periodística deportiva

Gustavo Grabia - Presión Alta de TyC Sports

Interés general semanal

GPS - A24

Cronista

Manu Jove - TN

Noticiero

TN de Noche con Franco Mercuriali, conductor de Radio Rivadavia

Económico

Comunidad de Negocios - LN+

Deportivo

Última vuelta - DeporTV

Arte, moda y tendencia

La jaula de la moda - Ciudad Magazine

Documental

Menem Junior, la muerte del hijo del Presidente - Discovery Chanel

Temas médicos

El secreto mejor guardado - A24

Mejor programa de entrevistas

+Caras de Caras TV