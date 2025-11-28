El periodista de C5N Gustavo "El Gato" Sylvestre fue el gran ganador de los Martín Fierro de Cable 2025 entregados por APTRA.
En la ceremonia, +CARAS, el programa de Héctor Maugeri, se consagró como el mejor programa de entrevistas El ciclo, que se emite de lunes a viernes por Caras TV, del Grupo Perfil, se impuso en la terna ante DeporTV textual, de Cecilia Ruffa, y Entrevistas, conducido por Luis Novaresio.
Los premios se entregaron este jueves por la noche en el Goldencenter, con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale. El evento, transmitido en exclusiva por C5N, comenzó con una alfombra roja marcada por la presencia de figuras y un ambiente de "tensión política" por la rivalidad entre los canales de noticias.
En ese sentido, las ternas de mayor peso se centraban en Labor Periodística (Sylvestre, Eduardo Feinmann, Carlos Pagni, Nelson Castro) y Programa Periodístico (Minuto Uno, ¿La ves?, A dos voces, Argenzuela).
La lista completa de Premios Martín Fierro de Cable 2025
Martín Fierro de Oro
Gustavo Sylvestre - C5N
Producción integral
C5N
Conducción masculina
Jonatan Viale - TN
Servicio informativo
C5N
Noticiero deportivo
Sportscenter - ESPN
Musical
La Viola - TN
Interés general diario
Duro de domar - C5N
Programa de servicios
Transición 2030 - A24
Columnista político
Iván Schargrodsky - C5N / Daniel Bilotta - LN+
Rural
TN Campo - TN
Periodístico
Argenzuela - C5N
Cultural y educativo
Los 7 locos - Canal de la Ciudad
Conducción femenina
Débora Plager - LN+
Periodístico deportivo
TN Deportivo - TN
Turismo y tiempo libre
El turismo y la hospitalidad - Canal 26
Producción General
Nicolás Bocache - C5N
Labor periodística femenina
Rosario Ayerdi - C5N
Periodista de Judiciales
Rodolfo “Fito” Baqué - A24 / Rodrigo Alegre - TN
Deportes extremos
Winter News - ESPN/Disney
Labor periodística masculina
Gustavo Sylvestre - C5N
Columnista económico
Rosalía Costantino - C5N
Revelación
Ornella Flench - Ciudad Magazine
Magazine
Chiche 2024 - Crónica TV
Panelista
Santiago Cúneo
Jazz, Tango y Folclore
Fiesta Gaucha - América Sports
Labor periodística deportiva
Gustavo Grabia - Presión Alta de TyC Sports
Interés general semanal
GPS - A24
Cronista
Manu Jove - TN
Noticiero
TN de Noche con Franco Mercuriali, conductor de Radio Rivadavia
Económico
Comunidad de Negocios - LN+
Deportivo
Última vuelta - DeporTV
Arte, moda y tendencia
La jaula de la moda - Ciudad Magazine
Documental
Menem Junior, la muerte del hijo del Presidente - Discovery Chanel
Temas médicos
El secreto mejor guardado - A24
Mejor programa de entrevistas
+Caras de Caras TV