Cuándo son los Premios Martín Fierro de TV 2025 y dónde ver la ceremonia

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) confirmó todos los detalles de la entrega de los Premios Martín Fierro 2025. La ceremonia, que reconoce lo mejor de la pantalla chica, se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre en el tradicional Hotel Hilton Buenos Aires y contará con la conducción de Santiago del Moro, que repite al frente del evento por tercer año consecutivo.

La transmisión estará a cargo de Telefe, señal oficial de los premios. Además, podrá seguirse en vivo de manera online a través de MiTelefe, con opción de ver la programación en tiempo real o los episodios ya emitidos.

En televisión, la gala se emitirá en:

Flow : canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro : canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En Uruguay, el evento será televisado por Canal 10.

La ficción más nominada

Entre los programas con mayor presencia en la lista de nominados se destaca Margarita, el spin-off de Floricienta creado por Cris Morena, que cosechó nueve candidaturas, incluidas las categorías Actriz protagonista de ficción (Isabel Macedo) y Revelación, en la que figuran Lola Abraldes, Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg.

Otra producción fuerte es El encargado, la ficción protagonizada por Guillermo Francella y Gabriel Goity, que competirá en varias ternas tras su paso del streaming a la televisión abierta.

Competencia en realities y big shows

En el rubro Mejor reality, los nominados son Gran Hermano 2024 y Survivor, Expedición Robinson (Telefe), junto a Cantando 2024 (América TV). En tanto, el Mejor big show se definirá entre Bake Off Famosos (Telefe), La noche perfecta (Eltrece) y Noche al Dente (América).

Conducción femenina y masculina

La categoría Mejor labor en conducción femenina tendrá como candidatas a Wanda Nara (Bake Off Famosos), Verónica Lozano (Cortá por Lozano), Susana Giménez, Mariana Fabbiani, Pamela David y Juana Viale.

En conducción masculina, compiten Santiago del Moro (Gran Hermano), Guido Kaczka (Los 8 escalones), Darío Barassi (Ahora Caigo) e Iván de Pineda (Escape perfecto / Iván de viaje).

El periodismo también dice presente

En el terreno informativo, Telefe Noticias, América Noticias y Telenoche se disputarán el premio al Mejor noticiero nocturno, mientras que en labor periodística se destacan nombres como Rodolfo Barili, Nelson Castro, Claudio Rígoli, Carolina Amoroso, Soledad Larghi, Gisele Sousa Dias y Romina Manguel.

Desde su creación en 1959, los Martín Fierro se consolidaron como el premio más importante de la televisión y la radio Argentina. Año tras año, la ceremonia se convierte en una cita obligada para el mundo del espectáculo, reuniendo a periodistas, actores, conductores y productores en una noche que combina homenajes, emoción y competencia.

