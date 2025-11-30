El periodismo de cable tuvo su gran noche en la premiación de los Martín Fierro 2025

Había mucha expectativa por la ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2025 por motivos varios. Por un lado, porque fue la primera vez que la señal C5N era la anfitriona televisiva de esta fiesta de Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía argentina). Por otro estaba la incógnita de si Jorge Rial participaría de la gala cuando tantas veces tuvo una mirada crítica sobre algunas nominaciones y premiados, a lo que se sumó qué pasaría si su exsocio y amigo, Luis Ventura, elegía ser él quien, si Rial ganaba, le entregara el premio. De todo esto, lo único que sucedió es que Argenzuela se llevó el Martín Fierro como mejor ciclo periodístico y ante la ausencia de su conductor –Rial–, subieron al escensario Diego Brancatelli seguido por todo el equipo de ese programa.

Fuera de esto, estos premios dieron un pantallazo que mostró caras y nombres que dan idea de hay una renovación de elencos en casi todas las señales de cable argentinas.

Novato en TV. Por caso, aunque es un periodista con trayectoria en la prensa gráfica y siempre en Editorial Perfil, Héctor Maugeri es “nuevo” para el mundo televisivo. Con +Caras –que se emite de lunes a viernes por CarasTV– él ganó el Martín Fierro al Mejor Programa de Entrevistas. “Piensen que yo soy una persona de la gráfica. Juntos (con Liliana Castaño), hace treinta y tres años trabajamos en una publicación como Caras, y el año pasado me tocó atravesar este riesgo de pasar de la revista a la televisión”, dijo Maugeri al recibir su Martín Fierro. “Obviamente estaba muy atemorizado. La primera entrevistada fue Mirtha Legrand y, claro, estaba aún más nervioso. Pero llegó algo glorioso: la gente, que empezó a escribirme y me hizo sentir su amor. (...) La gente no imagina lo que es hacer un programa diario, provocar emociones y entrar en el corazón de la gente. Lo vivo así, con ese respeto”. Para cerrar, Maugeri elogió a Liliana Castaño: “Es la persona que comparte mi vida hace cuarenta años. Con ella pensamos este sueño de hacer +Caras y estuvo al frente soportando todo lo que venía después”. Por su parte, Liliana Castaño dijo: “Nos tocó la mesa número 33 y fue una señal, sabía que lo ganábamos. Este premio es también para todos los que hemos hecho durante treinta y tres años Caras, la publicación que fundó Jorge Fontevecchia y que hace dos años con CarasTV atravesó la pantalla. Abrió el corazón de cada una de las celebridades y también el corazón de una audiencia que celebró cada uno de esos programas. Muchas gracias Aptra por premiar la trayectoria y el talento”.

Histórico. Otro de los premiados fue Chiche Gelblung, quien tiene un punto en común con los mencionados Héctor Maugeri y Liliana Castaño: él fue un editor de revistas cuando ese cargo tenía un peso en la sociedad muy diferente al de estos tiempos. Y fue de los primeros que pasaron de la gráfica a la televisión.

Más allá de los productos que hizo en una televisión abierta que también era otra, a Gelblung se le reconoce su habilidad como entrevistador. Un estilo que, por ejemplo, le valió que Javier Milei se negara a volver a ser entrevistado por él, quien, a diferencia de un operador mediático premiado esa noche, no acepta que le armen un precuestionario con lo que puede y no puede preguntar.

En los Martín Fierro de Cable, Gelblung se llevó el de la categoría Magazine por su ciclo Chiche 2024 (de Crónica TV). En el presente y desde hace una semana, conduce por NetTV, de lunes a viernes, Chiche en vivo, un programa de actualidad donde trata de que no se extienda el “apagón cultural” que atraviesa el periodismo actual ante, por caso, un “Javier (Milei) que no le gusta que le repregunten ni que lo desmientan”.

Detalle. Como en otras ediciones, los Martín Fierro de Cable 2025 repartieron galardones a figuras y programas de casi todo el espectro político. Desde C5N hasta La Nación+ o TN, así como a los de A24, Crónica TV y Canal Magazine.

Y muchos de esos periodistas premiados y ternados tienen un pasado en común previo a su presente en la televisión por cable o abierta: son experiodistas de PERFIL o como en el caso de Gabriel Michi, de Noticias, que también es de Perfil. Otros casos son los de Rodrigo Alegre, que se llevó el Martín Fierro –compartido– como periodista de judiciales para TN; Mauro Fulco, hoy integrante de Argenzuela, que ganó en la categoría programa periodístico, y donde también está Rosario Ayerdi, quien actualmente integra la sección política de diario PERFIL, y se llevó el Martín Fierro como Mejor Labor Periodística Femenina. Aunque esta vez no ganó, antes de convertirse en una cara de TN, Luciana Geuna formó parte de la redacción de PERFIL. La noche terminó con el Martín Fierro de Oro en manos de Gustavo Sylvestre por su labor en C5N.