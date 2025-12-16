Daniel Grinbank: “Olga y Luzu tienen que aggiornarse si quieren seguir vigentes”

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Daniel Grinbank sostuvo que el auge del streaming y la sobreoferta de contenidos obligan a una reinvención permanente para no quedar atrapados en formatos previsibles. Además, reflexionó sobre el lugar de la ciudad de Buenos Aires como epicentro cultural, el crecimiento de las experiencias inmersivas y los cambios en los hábitos de consumo. "No se puede luchar contra los tiempos", reflexionó.

Daniel Grinbank es un reconocido empresario, representante artístico y productor de espectáculos. Es considerado una de las figuras más influyentes en la industria del entretenimiento en Latinoamérica. Fue el principal responsable de traer bandas internacionales más grandes a la Argentina, incluyendo Rolling Stones, U2, Madonna, David Bowie, Guns N’ Roses y Nirvana, entre otras. Fundó la icónica radio Rock & Pop en 1985, que transformó la estética y el sonido de la radiofonía argentina. Representó a figuras centrales del rock nacional como Charly García, Mercedes Sosa, Fito Páez y Serú Girán.

Contanos sobre "El horizonte de Keops", la experiencia que inaugurás este miércoles, que mezcla historia y tecnología.

En la empresa desarrollamos un área muy importante, que es la de exhibiciones, y dentro de exhibiciones fue creciendo, por una cuestión internacional, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, innovación y vanguardia. Hicimos una primera presentación, que ahí la estamos viendo en los visuals, la primera; esta es la última, la que vamos a estrenar mañana, que se llama "El horizonte de Keops". La primera fue "Artemaster", que está basada en el Museo del Prado, donde te metías dentro de cinco cuadros. Aplica muchas tecnologías que son realidad virtual aumentada, o lo que se llama método 360 inmersivo interactivo.

Esta tiene el encanto espectacular de que es un viaje al antiguo Egipto. Nos transporta a 2.500 años antes de Cristo, en donde primero arrancamos como llegando a El Cairo de hoy, pasamos por una tienda del desierto y una guía nos lleva y nos transporta adentro de la pirámide de Giza. Entramos adentro de la pirámide de Giza, donde esto tiene, más allá de lo entretenido y lúdico, una cuestión de rigurosidad histórica. Se cuenta un poco, primero cronológicamente, todo lo que es los faraones, la importancia del culto a la muerte que existía en la cultura egipcia.

Dentro de esta pirámide hay un templo en homenaje a un faraón que nunca había muerto, lo cual es muy impresionante porque descifra muchos de estos misterios que hay sobre las construcciones de las pirámides, no todas, pero algunas sí. Y después salís arriba de la pirámide, tenés una visión de hoy, de cómo es la visión hoy desde arriba de una pirámide en el Cairo, pero después te transporta a la visión que había hace 1.500 años antes de Cristo de esa pirámide.

Posteriormente te viene a buscar una barcaza de esa época, en lugar de los barcos de hoy, y navegás por el Nilo en una experiencia fantástica, porque vas viendo los templos que existen y llegás a un templo donde hay una ceremonia de momificación, se supone que es la de Keops, en las distintas instancias, con toda la parte religiosa, con toda la parte de por qué se separan las vísceras. Muy, muy interesante todo esto, con participación: te metés dentro del templo, convivís con los referentes de la época. Y, terminado esto, volvés a El Cairo de hoy.

Es un trayecto de unos 45 minutos fascinantes, que apelan a la vanguardia y a la innovación. Lo del Museo del Prado funciona fantástico. Hoy tenemos dos exhibiciones en paralelo en La Rural, lo cual nos pone como en un área de entretenimiento, pero que apela a la innovación desde lo tecnológico, desde las nuevas técnicas que constantemente se están renovando. De hecho, hace poco nos hicieron nuevas presentaciones: una metiéndonos en el cuerpo humano y otra de la serie de Netflix "Black Mirror". Hay un área que está trabajando en eso y la verdad que estamos sintiendo que en Buenos Aires hay una recepción extraordinaria, más allá de que también empezamos a abrir en Latinoamérica.

¿Qué pasa con los cambios culturales en el consumo de cultura? Pareciera haber un apetito de participar en espectáculos tangibles. El Movistar Arena, ahora la inversión grande que va a haber para reformar el Luna Park, la cantidad de artistas que vienen y se realizan espectáculos en la Argentina con enorme cantidad de público, con cada vez más artistas internacionales. Intuyo que es una combinación de elementos, como un dólar barato, y algo desde el punto de vista cultural, un deseo de un entretenimiento atómico, a partir de la enorme cantidad de alternativas intangibles. No sé si estas consideraciones son apropiadas o no.

Son apropiadas. Para mí tiene varias explicaciones, pero una de ellas es todo lo que tenés hoy dentro de tu casa sin salir. Por un lado, hoy tenés una sobreoferta en el mundo audiovisual con las plataformas. Tomemos en cuenta que anteriormente, cuando no existían las plataformas, hasta tenías que ir al videoclub a alquilar un video, por lo cual salías aunque sea por eso. Hoy tenemos todos unas videotecas impresionantes, tenemos discotecas impresionantes a partir de las plataformas. Nunca se consumió oyendo música tanto como ahora, lo cual deriva en una demanda para los shows.

Yo jugaba al fútbol en la calle, y hoy los chicos perdieron la calle, tienen otras cuestiones. La familia, la salida familiar, también mutó. Para mí es un placer salir y llevar a mi hija a recitales, es una cuestión que gozo mucho. Y también es verdad que los recitales cada vez evolucionaron más en cuanto a un espectáculo global que abarca más. Entró al ámbito de la importancia de los festivales, que son experiencias donde uno convive en comunidades durante 10, 12 horas y genera un movimiento extraordinario de todo tipo. Ha cambiado la manera de consumo, pero hay una gran demanda. En el área de exhibiciones, que fue la primera en volver después de la pandemia, tenés además la ventaja de que era la única que permitía el distanciamiento social, porque si yo tengo un escenario con una capacidad, toda la gente se agolpa frente al escenario. Acá, en las exhibiciones, se desparrama un poco más.

Eso no quita que también cuestiones más tradicionales. Acabo de producir a Ricardo Darín con Andrea Pietra en "Escenas de la vida conyugal", un éxito espectacular en el Teatro Coliseo. Y en contrapartida está esta crisis de consumo que existe en todas las áreas y en todas las actividades de la República Argentina, donde obviamente únicamente lo que yo llamo los tanques, o hay una élite que funciona muy bien, pero también tiene un correlato: a una clase media, en los espectáculos medianos, le cuesta mucho. Y también hay una sobreoferta, porque si uno analiza que, por ejemplo, Spotify sube 100.000 temas por día de música, si bien de alguna manera se democratizó el acceso, no tener que pasar por una grabadora para que el tema de un artista pueda tener relevancia, hoy hay que tener mucha más estructura que trabaje con las redes sociales.

En mi caso, que no apelo tanto a cuestiones tan convencionales, trato de salirnos de los algoritmos, que es un desafío, es un aprendizaje. Creo que cada vez se va valorando más la innovación, no solo en la góndola, sino en cómo se pone la góndola. Contale a un lego, como especialista en este tema, cómo se hace para salirse de los algoritmos y poder explorar aquello que no le proponga Spotify, por ejemplo.

Ahí reivindico mucho yo desde la radio, que es un medio que sigo amando profundamente, porque para mí hacer buena música hoy es mucho más fácil que antes. Antes, cuando venían los LP, teníamos que picar el álbum en físico, y hoy te vienen los cortes definidos. Para mí, la parte artesanal, la parte humana, sigue siendo vital en esto y en las estrategias de cómo hacés para salir de los algoritmos, es las tangentes que le podés generar a esos algoritmos. Normalmente los algoritmos te encuadran. Si vos te lográs encuadrar ahí en una diagonal, es como que estoy ganando, porque si no el algoritmo te lleva siempre a lo mismo, a un discurso unificado, a un consumo muy previsible, y es un desafío. Por eso también es tan importante salir, por lo menos en el caso de mi empresa, y le doy tanto valor a la gente que trabaja constantemente en salir o intentar salir de eso.

Vos, como consumidor, ¿qué consejo le darías a un consumidor de cómo salirse del algoritmo en la elección musical y el descubrimiento de nuevas músicas?

En general como profesional me siento en la obligación de leer mucho, investigar mucho, ver mucho de artistas que sé que no entrarían en estos convencionalismos de las plataformas. A mí me gusta el cine, para irme de la música. Entonces es muy probable que en Netflix haya algoritmos. Es muy probable que si tengo Mubi pueda elegir lo que quiera, y convive en mi vida tener Netflix y tener Mubi.

¿Y en música? ¿Cuál es el Mubi de la música?

El Mubi de la música tiene que ver con revistas alternativas donde te plantean otra cosa. El New York Times todos los viernes te muestra una selección de repertorio que precisamente no entra en los algoritmos. Pitchfork es una revista alternativa que te muestra muchas cuestiones.

Finalmente es el método tradicional del pasado: ir a buscar en producciones periodísticas.

Absolutamente. De ninguna manera considero que lo pasado murió. Es más, me da una ventaja, me da un know how.

Amante de la radio, creador de radio como pocos. ¿Qué te pasa al ver que toda radio hoy es streaming?

Evidentemente, primero que no se puede luchar contra los tiempos, y es una realidad, y creo que el que no entra en ese camino pierde. Creo que también, para mí que me gusta mucho la parte musical, es un tema pendiente de las radios con lo que significa la inteligencia artificial cómo animamos esa música. En un momento existía el DJ, y después apareció la figura del DJ, que era el tipo que manejaba pantallas e imágenes mientras la gente estaba escuchando música. Yo creo que en algún momento, en los streaming, la música va a tener otra incidencia, porque en general hoy van los artistas a hacer versiones unplugged, porque no hay estudios o porque no se cuenta con la tecnología para presentar un álbum como lo grabaron originalmente. Y en general las versiones unplugged fueron muy exitosas, pero eran una cuestión que emergía después de un éxito. MTV en los años 90 vivió muy bien de los unplugged, pero hacían versiones de temas que ya eran conocidos en versiones originales. Si se arranca directamente unplugged, entrás con un hándicap muy grande.

Me parece que estamos en el medio de una revolución, aunque no dejo también de decir que hay una gran pérdida. La radio sin imagen generaba algo que nunca se va a poder igualar, que es la imaginación del hombre, la reacción del hombre frente a una voz, frente a un sonido. He trabajado con gente virtuosísima del sonido como Lalo Mir, como Elizabeth Vernaci o Mario Pergolini, genios del sonido más allá de la imagen. Entonces había fantasías que te podían transportar, que es el equivalente a cuando vos leés un libro y después el libro se hace película, y el libro tenía otros condimentos que en el filme se perdieron. En realidad, esos condimentos te los había dado tu propia mente, tu propia imaginación. Entonces esa vieja radio, a la cual puede haber cierta añoranza, pero tengo claro que no vuelve, tiene una pérdida de esta cuota de imaginación,. Hoy quizás esa radio, cuando no tiene imagen, en los podcasts o en algunas otras cuestiones digitales de consumo, se puede encontrar.

Mencionaste a Pergolini. Pergolini había dicho que la televisión estaba muerta y ahora es uno de los grandes éxitos de la televisión. Hablame de él y hablame de él como significante de todo un proceso que tantas veces se le ha matado y ahí está la cigarra.

Primero, que encontró un muy buen formato. Al principio no me gustaba y creo que después se encontró realmente un muy buen formato, con dos muy buenos compañeros. No puedo negar el rol de Rada, y también de la acompañante, Laila Roth. No puedo negar que hoy tiene muy buen trabajo de post y preproducción. Y también me parece que tiene un hallazgo muy interesante con el segundo invitado. Si bien el primero es el convocante para el rating, con el segundo te aparece un científico, un filósofo, una persona que no estaría en prime time, pero que generalmente tiene más riqueza de ideas de las que tenemos los que tenemos por ahí más notoriedad y vamos en primer término. Entonces me parece que encontró un muy buen formato.

Además, creo que hay una evolución extraordinaria en él. Creo que las personas tienen capacidad de evolucionar, y Mario la ha tenido. Me he encontrado con un Mario Pergolini muy interesante, y creo que hay una capitalización de un montón de cuestiones en las cuales hoy, porque siempre hizo lo que tuvo ganas, se siente feliz de lo que está haciendo, se siente reconocido de una vez más haber innovado, porque es un innovador, es un buscador. De hecho, en el streaming, Vorterix fue pionero.

Me parece que está generando un impacto interesante que, inclusive en términos comerciales. Soy empresario, no puedo dejar de mirarlo, y logró el mismo efecto que Caiga quien caiga. Caiga quien caiga tenía publicitariamente una ponderación muchísimo más alta por el target al que iba que por el rating en sí que tenía. Y creo que en este caso, si uno analiza rating versus ponderación comercial dentro de agencias, y toda revolución, es el programa donde hay que estar. En general está marcando tendencia dentro de los consumos publicitarios en un momento donde hay mucha crisis en la publicidad en general. Entonces, en ese sentido, también es otro hallazgo importante, inclusive de cómo concibió la Publicidad no tradicional.

Y en ese sentido, es fundamental también cómo se maneja tener una mentalidad. Mario volcó algunos conceptos que eran vitales a cómo se hacían los PNT en su programa. Yo vi hace poco los Martín Fierro, por ejemplo, del cine, que en términos de PNT fue una degradación al producto de los Martín Fierro, porque era tan chabacano como que los conductores, antes de cada premio, hacían una mención. Fue obsceno. Pero si uno cree que los premios pueden llegar a ser interesantes, creo que hay un abuso también de los Martín Fierro, porque ahora viene la música, y la música tiene sus premios Gardel, por gente especializada donde vota toda la industria. Más allá de esto, yo creo que hay una exacerbación de hacer premios y donde hay una degradación de darle glamour. Uno ve, en general, los Oscar, el Festival de Cannes o el de San Sebastián, que cada vez tienden a jerarquizar más el producto que se entrega. Entonces, si yo convierto los Martín Fierro comercialmente con el mismo concepto que vende un programa de magazine de canal, lo estoy rebajando de categoría. Entonces creo que Mario también tiene un gran hallazgo de cómo vende la publicidad.

¿Por qué me parece muy interesante la paradoja de una persona tan talentosa, que fue el que inventó el streaming con Vorterix, y no es el que logró el éxito en el streaming como lo logra Olga o Luzu?

Primero, hay una cuestión de los tiempos. Muchas veces uno tiene la idea brillante, pero no en el tiempo correcto. Llega antes. A veces decís: “La tuve, pero triunfó cuatro años después y no tuve el tiempo o la paciencia de esperarlo”. Entonces hay una combinación.

Pero él esperó. ¿Es un tema generacional?

No. Incluso creo también que Olga y Luzu tienen que aggiornarse si quieren seguir vigentes, porque entiendo que, si bien hay una generación en TikTok que consume, me parece que primero aparecieron canales de streaming como hongos. No da para tantos, no hay para tantas comunidades. Creo que van a tener que definir personalidades y también van a tener que mejorar, de alguna manera, lo que fue sorpresa, que tiende a estabilizarse y deja de ser sorpresa. Entonces me parece que van a tener que apelar a una serie de innovaciones importantes para seguir teniendo la vigencia que, sin lugar a dudas, hoy tienen. Quizás también hay un poco de un efecto de consumo más allá de lo que realmente es, pero me parece que van a tener que tener un aggiornamento bastante importante para seguir con la vigencia que están teniendo en estos momentos.

Vos también tuviste experiencias internacionales, en España en particular. ¿En qué es diferente el consumo cultural de un argentino al de otros países? Por ejemplo, en teatro, llevaste adelante la obra de tu mujer, al mismo tiempo.

Sí, esta es la primera vez que la produzco. Es una gran alegría. Trabajar con Ricardo Darín, es un aprendizaje, un mensaje de un grandísimo que nunca se va de eje. Ricardo es un placer como productor, más allá de la amistad que nos une.

¿Qué quiere decir que "no se va de eje"?

Es difícil. La fama es difícil. Es difícil y en general tiende a ser muy efímera si no tenés un sustento sólido. Por lo cual, creo que el ascenso es vertiginoso, sobre todo en tiempos de redes, pero el tema es la continuidad en el tiempo. Entonces ahí necesitás darle renovación y no creer que se llegó. Siempre hay necesidades de aprendizaje, de rodearte de mejores equipos. Me parece que eso va un poco con lo que dije anteriormente de los streaming, los desafíos que van a tener a futuro.

Se dice que Buenos Aires, junto con Londres y con Nueva York, tiene la mayor cantidad de asistentes al teatro del mundo. No sé cuánto de esto es exagerado.

No es superior a Madrid. Lo que sí es superior a Madrid es la escena off y alternativa que tiene Argentina. También es verdad que la ciudad de Buenos Aires, con respecto al interior del país, tiene una diferencia impresionante, y España tiene muchísimas más salas y muchísimos más planes de hacer giras.

¿Podemos decir que Buenos Aires es una ciudad muy teatral?

Absolutamente.

¿Y los argentinos tienen un consumo de teatro proporcionalmente superior a la mayoría de los habitantes del mundo? Porque en Nueva York y Londres la mitad de los que van son turistas.

O más.

Entonces esto colocaría a Buenos Aires todavía por arriba. El consumo probablemente es superior de los porteños que el de los londinenses puros.

Sí, pero también es justo reconocer que Buenos Aires es un epicentro cultural donde parte del plan turístico es consumos culturales. En el teatro de Buenos Aires, cuando hay feriados en Montevideo, en Santiago o en Asunción, se siente. La cantidad de gente del interior del país que viene a ver teatro a Buenos Aires es muy grande, por lo cual también es un epicentro. Esto no solo se ve en el teatro, también se ve en los conciertos de música. Somos un epicentro cultural bajo todo punto de vista.

¿Qué diferencias culturales hay? ¿A qué atribuís esa mayor tendencia de consumo de bienes culturales que tienen los argentinos frente, por lo menos, a otros países del mundo?

Creo que tenemos una clase media virtuosa en cuanto a la información, quizás hoy muy dañada en términos de consumo económico. El modelo económico más dañó a ese sector medio de consumo. Y yo no le pongo una jerarquía inferior a la que puedan tener ciudades como Madrid.

En Madrid hay menos librerías que en Buenos Aires, para empezar a hablar. Hay más editoriales de libros, pero menos librerías que en Buenos Aires.

Exacto. Lo que pasa es que está más concentrado.

Sí, pero yo no hablo de España, hablo de Buenos Aires. Buenos Aires versus Madrid, Buenos Aires le gana.

Absolutamente. Buenos Aires es el epicentro cultural más importante de Sudamérica, sin lugar a dudas. La cantidad de cines y la cantidad de teatros es infinitamente superior a la que tenemos nosotros en Rio o en San Pablo. Y sobre todo se nota en la cultura off alternativa. Por eso, que quieran colar en la ley de flexibilización laboral el desfinanciamiento del Instituto Nacional del Teatro, que es irrelevante con respecto a los números que se manejan, me parece una cuestión grave por lo que desparrama en lo inmediato y lo que desparrama en lo grande. Creo que en la situación económica siempre los gobiernos tienen que definir prioridades. Los jubilados, los discapacitados. la salud pública y la educación pública vienen antes. Ahora, cuando un país analiza comprar submarinos, se compran F-16 a Dinamarca o se incrementa el presupuesto de los servicios de Inteligencia, plata hay. Hay poca plata, pero lo que define a un Gobierno son sus propiedades. Y yo creo mucho en el equilibrio fiscal, no quiero volver jamás al pasado. Pero hay que definir a dónde se destinan esos egresos. (Michel) Temer le dejó a Lula (da Silva) le dejó a Lula muchas cuestiones, incluso de carácter liberal, como una reforma laboral. Y Lula, viniendo del sindicalismo, las mantuvo, pero también destinó presupuesto para sostener algunas cuestiones que tenían que ver con una mejor repartija de la torta.

Me gustaría que te expresaras políticamente qué sentís frente a este Gobierno. ¿Lo votaste? ¿Lo votarías?

Yo no lo voté. Yo voté en blanco en las últimas elecciones.

¿En el balotaje?

En el balotaje.

Pero no votaste en blanco en la primera vuelta.

En la primera vuelta también voté en blanco. Voté las dos veces en blanco.

¿Hubieras votado por Horacio Rodríguez Larreta?

Yo no hubiera votado a Rodríguez Larreta, pese a que representa de alguna manera lo menos malo. Pero también hace no mucho hice un cambio para dejar votar "en contra de".

¿En algún momento votaste por el kirchnerismo con ganas?

Voté a Alberto Fernández. Y lo que es peor, voy a decir, no me arrepiento en ese momento, porque había una propuesta que se suponía que era superadora. El kirchnerismo me defraudó bajo todo punto de vista, pero no solo me defraudó en la gestión, sino que, y por eso yo tengo tanto malestar con el kirchnerismo y el peronismo, bastardearon términos en los que yo creo profundamente, como la justicia social, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y las políticas de género. Entonces hoy, que Milei de frente lo dijo anticipadamente y que no creía, me parece más coherente eso que aquellos que lo propusieron, lo cruzaron como bandera y lo bastardearon. Yo sigo creyendo en esos valores, y nos sentimos con una crisis de representatividad impresionante.

Creo que tenemos varias Argentinas, pero una hegemonía de un partido gobernante está haciendo cambios profundos, muchos muy necesarios. Veníamos con un atraso impresionante en términos legislativos. Creo que muchas desregulaciones que se han dado son favorables, pero están mal aprovechadas. Así como te digo que creo que tiene que haber una nueva ley de flexibilización laboral, no me gusta esta. Entonces no tenés una oposición que tenga un plan alternativo que no sea volver al pasado.

Falta la síntesis, entonces, de un equilibrio fiscal con todas aquellas ideas que bastardeó el kirchnerismo. Lograr una síntesis de esos dos elementos sería tu ideal en el futuro.

Sería mi ideal, con la conciencia de que algunas cosas habría que reducir. Ahora, seguro que no había que reducir la educación pública o la salud pública. Lo que está pasando con los discapacitados es una locura. Y también la pérdida de cuestiones que no tendríamos que estar discutiendo. La Ley de Glaciares es el agua. Cuando perdamos el agua bebible no la recuperamos más. No soy un ortodoxo antiminería, de ninguna manera, pero no creo en esta minería que se está proponiendo. Y, por ejemplo, en Mendoza, en la industria vitivinícola, en el momento que entren a tener problemas con el agua le va a afectar a los vinos, y los vinos son una producción importante de la provincia, inclusive de las más ricas que tiene la Argentina.

