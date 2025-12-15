Videos, nuevas canciones y álbumes: Luck Ra, Molle, Ca7riel y Paco Amoroso y más

Molle lanza “Esto es real”

“Esto es real” es el video de Molle que cierra el EP No sabés lo que pasó y se suma a su concepto central: el loop. Filmado en plano secuencia, propone un recorrido que juega con la percepción y mezcla un universo surrealista con una cámara documental y cruda.



El artista de tecno trash al estilo Prodigy y freak a lo Die Antwoord presenta su propuesta en la que no hay 3D ni IA; todos los efectos y dispositivos —incluido un zootropo— fueron construidos y filmados frente a cámara.

Luck Ra se une a Karina y Ramky en los Controles

Luck Ra se unió a la icónica Karina, La Princesita para dar vida a una cumbia de “amor” muy especial llamada "Ladrón". El tema cuenta con la producción de Ramky en los Controles que ha trabajado con destacados artistas como Chayanne, Maluma, Elvis Crespo, Khea, Nicki Nicole, Abel Pintos, La T y La M, La Joaqui, Rusherking, Ulises Bueno, La Konga, Los Roze, BM, Ke Personajes, etc.



Ca7riel y Paco Amoroso anuncian nuevo álbum

Ca7riel & Paco Amoroso, lanzarán su esperado nuevo álbum, Top of the hills, el 19 de diciembre. Grabado durante dos semanas, se trata de un trabajo maximalista. El álbum incluirá el sencillo lanzado anteriormente, “Gimme more”, una canción que aborda la insaciable ambición por el éxito y el impulso adictivo de su ascenso. El videoclip que acompaña la canción sigue al dúo desde su victoriosa noche en los Latin GRAMMYs hasta una caótica y eufórica fiesta posterior: juegan en el casino MGM con sus “chads”, vuelan por la ciudad en helicóptero, se desahogan en un club de striptease y luego en un campo de tiro, todo antes de llevar su escenografía al desierto y prenderla en fuego. Mientras las llamas consumen los restos de su era anterior.

Christina Aguilera lanza su nuevo single navideño



Christina Aguilera continúa con su espíritu navideño lanzando "Someday At Christmas - Live from the Eiffel Tower", una canción que refleja el espíritu de la temporada y anticipa su álbum Christmas In Paris que incluye actuaciones en vivo de clásicos navideños como "O Holy Night", "The Christmas Song" y "Little Drummer Girl" con la colaboración de Shiela E. y "Ave María" con Yseult.

Aguilera ofreció recientemente un primer vistazo a su álbum navideño con "My Favorite Things - Live from the Eiffel Tower", el single que presentó su próxima película navideña Christina Aguilera: Christmas in Paris. Ambas canciones ya están disponibles en todas las plataformas de streaming, junto con sus vídeos oficiales de actuaciones en directo.

Programada para la temporada navideña, Christina Aguilera: Christmas in Paris es una película de concierto extraordinaria que se estrena exclusivamente en cines los días 14 y 21 de diciembre en más de 700 cines de Estados Unidos y en más de todo el mundo. La experiencia cinematográfica marca el 25º aniversario del querido álbum navideño de Aguilera – My Kind of Christmas – y marca el inicio de una nueva era de música festiva de la superestrella mundial.

Indios presenta “Pronta Entrega” un homenaje a la icónica banda Virus

Luego del lanzamiento de su álbum Artificio y sus múltiples shows alrededor del país y Latinoamérica, Indios despide el año con el lanzamiento de “Pronta Entrega” su propia versión del clásico de Virus.

La banda rosarina regresa con una reversión del himno de Virus que venían interpretando a lo largo de sus shows este año al punto de instalarse como un single más dentro de su repertorio de presentaciones.

El single fue grabado íntegramente en los míticos Estudios Panda de Buenos Aires, conocidos como “el Abbey Road argentino” y considerados una verdadera fábrica de hits dentro de la industria musical latinoamericana. El dato que vuelve aún más simbólica esta producción es que en este mismo estudio Virus grabó la versión original en 1985, cerrando un círculo histórico que conecta pasado y presente en un mismo espacio creativo.

Judeline presenta “Verano Saudade”

Verano Saudade es el nuevo EP de Judeline, una obra de cinco canciones que se sumergen en un territorio emocional marcado por el paso del tiempo, la pérdida de la juventud y la búsqueda de una memoria que se resiste a desvanecerse.

Cada tema abre la puerta a un nuevo paisaje musical: la calidez de la bossa nova junto a Dellafuente en “Tiempo pasa”, la energía del funk carioca con MC Morena en la sensual “Tú et moi”, los matices melancólicos de la bachata en su encuentro con Amaia en “Com você”, la cadencia expansiva del afrobeat junto a Pa Salieu en “Mi breve juventud” y la experimentación de club de la mano de Sega Bodega en la hipnótica “PIKI”.