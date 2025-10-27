Lanzamientos: Doppel gangs, una reversión de un hit de “El amor después del amor”, Foo Fighters y más

ATLAS de doppel gangs

Después de seis años de búsqueda, transformación y pausa, Doppel gangs (antes conocido como Simón Poxyran) presentó ATLAS, su nuevo álbum: una obra conceptual de uno de los referentes más singulares de la escena mendocina.

El proceso de ATLAS comenzó en 2018, cuando Simón regresó a Mendoza tras un año intenso girando con su primer disco solista SAIEG (2017). Entre la calma y el caos, y en paralelo a sus años con Perras on the Beach, empezó a gestar las primeras maquetas de este material y finalmente el artista decidió dejar atrás el alias que lo acompañó durante años y dar paso a una nueva identidad: Doppel gangs.

“Sentía que Simón Poxyran ya no me representaba. Había crecido, había cambiado, y quería que mi nombre reflejara algo más transparente y fiel a lo que realmente soy”, explicó el músico.

El nacimiento de su hijo Astro transformó por completo su perspectiva. ATLAS quedó en pausa, y de esa pausa nació una nueva comprensión del tiempo, la creación y la madurez. En 2021, con la salida del single “m e t a m o r f o s i s”, Doppel gangs reabrió el ciclo artístico con una energía renovada. Sin embargo, tras años de trabajo decidió no apurar el lanzamiento del disco. Entendió que ATLAS debía llegar en el momento justo, cuando todo su universo —musical, visual y humano— estuviera alineado.

Mon Laferte anuncia el lanzamiento de Femme Fatale

Femme Fatale está compuesto por 14 canciones en las que el pop alternativo y el jazz se entrelazan en un territorio oscuro, sofisticado y profundamente poético.



El título del disco remite a la figura de la femme fatale: misteriosa, intensa y contradictoria. Descrita históricamente en la cultura pop como una mujer peligrosa, Mon Laferte hace suya esa definición: arriesgada, hermosa y seductora, segura de sí misma. Y con su pluma afilada en Femme Fatale, esa fuerza se convierte en música, poesía y confesión.

La producción incluye los singles anteriormente lanzados “Esto Es Amor” junto a Conociendo Rusia, “La Tirana” en colaboración con Nathy Peluso, así como colaboraciones inéditas con el cantautor brasileño TIAGO IORC en “Hasta Que Nos Despierte La Soledad” y con las cantautoras mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en “My One And Only Love”.



“Vida Normal”, el cierre del disco, es una canción que retrata con crudeza la rutina cotidiana entre cigarrillos, café, pastillas y el cansancio. Con frases que oscilan entre la ironía y la vulnerabilidad, expone la tensión entre la estabilidad deseada y el caos interior.

“La rueda mágica” por Denis Davies

Denis Davies publicó una versión en vivo de "La Rueda Mágica" (esa canción de Fito Páez que en versión original contó con las voces de Charly García y Andrés Calamaro). Después de 15 años en el ruedo como músico, productor y compositor, (además de múltiples roles entre Buenos Aires y su Trelew natal), Denis Davies da un paso al frente para dar forma a su nuevo proyecto.

Su apuesta es por el rock y pop, con guitarras y sintetizadores en un estilo íntimo y crudo. “La rueda mágica” es un corte que llega después de “Tijeras”, un primer single trabajado junto al prestigioso Mario Breuer y que abrió esta nueva etapa (la cual incluirá un disco completo de obra propia).

En vivo, sus shows van de la intimidad de un fogón acompañado solo de su guitarra a un formato full banda junto a Juan Sampini en batería (FC), Rodrigo Paz en guitarras (FC), Belén Paz en coros, Nicolás García Padin en bajo y Melisa Iralde en teclados.

Foo Fighters lanza nuevo single “Asking for a friend”

Con un enfoque melódico decididamente más oscuro que el gran éxito “Today's Song”, “Asking for a Friend” aumenta la energía y la intensidad de su predecesor.

"Desde nuestro regreso al escenario en San Luis Obispo hace cinco semanas, se nos ha recordado por qué amamos y estamos dedicados para siempre a hacer Foo Fighters. Desde reunirnos como banda y mirar una lista de 30 años de canciones para ignorar, hasta reimaginar versiones con la increíble bendición del único e inigualable Ilan Rubin detrás de la batería, volver a conectarnos con nuestros increíbles fanáticos y bombardearlos con todo lo que tenemos (sin importar el tamaño del lugar) porque no estaríamos aquí sin ellos, tenemos el núcleo más sólido. Y el sol finalmente se eleva por el horizonte”, escribió Dave Grohl sobre el proceso de creación en el que están inmersos.

Depeche Mode y un bonus track inédito

Columbia Records y Sony Music Vision anunciaron dos lanzamientos físicos: los paquetes de CD/DVD y CD/Blu-ray del largometraje DEPECHE MODE: M y las ediciones en CD y vinilo del álbum en vivo MEMENTO MORI: MEXICO CITY.

El lanzamiento físico de DEPECHE MODE: M incluye 2 DVD o Blu-rays y 2 CD que narran los tres conciertos de la banda con entradas agotadas en el legendario Estadio Foro Sol de la Ciudad de México durante su gira mundial Memento Mori 2023. El disco 1 del paquete es DEPECHE MODE: M, un viaje cinematográfico al corazón de la relación de la cultura mexicana con la muerte, enmarcado por fascinantes actuaciones en vivo de Depeche Mode durante su gira Memento Mori. Concebida y dirigida por el galardonado cineasta mexicano Fernando Frías, la película combina imágenes de conciertos con intersticiales interpretativos y material de archivo.

El disco 2 es MEMENTO MORI: MEXICO CITY, un largometraje de concierto también dirigido por Fernando Frías en los shows de la Ciudad de México en 2023 donde Depeche Mode tocó para más de 200.000 fanáticos. Finalmente, se incluye en cada paquete el álbum en vivo de 2 CD que acompaña, MEMENTO MORI: MEXICO CITY, con más de 2 horas de música de estos conciertos, así como cuatro pistas adicionales inéditas de las sesiones del álbum Memento Mori.

El rugido de Imagine Dragons volvió a Buenos Aires y encendió una noche de euforia colectiva



El álbum en vivo MEMENTO MORI: MEXICO CITY también estará disponible en formatos independientes de vinilo de 2CD y 4LP. Ambos formatos incluyen fotos exclusivas en vivo de los espectáculos de Foro Sol.

Todos los formatos incluyen cuatro pistas inéditas de Memento Mori Sessions, que se grabaron junto con el lanzamiento de Depeche Mode en 2023, Memento Mori. La primera de estas canciones, "In The End", está disponible digitalmente desde el 24 de octubre.

ML