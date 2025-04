Green Day, Luck Ra y Los Auténticos Decadentes: los 10 lanzamientos musicales de la semana

La semana dejó una serie de lanzamientos que reflejan la amplitud y el dinamismo de la escena musical contemporánea. Desde los beats electrónicos que suenan en clubes hasta los acordes del rock, pasando por la energía del cuarteto, la cumbia y el pop más melódico, esta selección reúne diez estrenos que atraviesan estilos, generaciones y territorios.

Green Day–"Smash It Like Belushi"

La banda de rock estadounidense Green Day anunció el lanzamiento de la edición deluxe de su último disco, "Saviors", bajo el nombre "Saviors (édition De Luxe)". El material estará disponible a partir del próximo 23 de mayo a través del sello Reprise Records e incluirá siete temas adicionales, entre ellos la inédita "Smash It Like Belushi".

Además de este estreno, el relanzamiento suma cuatro canciones nuevas: “Stay Young”, “Fuck Off”, “Ballyhoo” y “Underdog”. Sumado a esto, incluye versiones acústicas de “Suzie Chapstick” y “Father To A Son”, dos de las piezas más íntimas del disco original.

"Saviors" se publicó originalmente en enero de 2024, con producción de Rob Cavallo, histórico colaborador de la banda en discos como "Dookie" (1994) y "American Idiot" (2004). El álbum debutó en el puesto #4 del Billboard 200 y logró un sólido reconocimiento por parte de la crítica y el público. En esa línea, obtuvo tres nominaciones a los Grammy 2025: “Mejor Álbum de Rock”, “Mejor Interpretación de Rock” por "The American Dream Is Killing Me" y “Mejor Canción de Rock” por "Dilemma".

Mon Laferte–“Otra Noche de Llorar”

En un momento de consagración artística, la artista chilena Mon Laferte presentó “Otra Noche de Llorar”, el primer adelanto de su nuevo disco "Femme Fatale", un material con una clara influencia del jazz contemporáneo. Se trata de una balada intensa, con tintes de jazz y una interpretación vocal que busca emocionar hasta lo más profundo. El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip cargado de simbolismo, en el que la cantante habita el duelo de una despedida con su sello inconfundible: vulnerabilidad, elegancia y una sensibilidad sonora única.

El single anticipa lo que será una nueva etapa musical, luego del experimental "Autopoiética" (2023), un álbum de art pop donde desafió géneros con una mezcla que incluyó trip-hop, salsa, cumbia y una reinterpretación de la pieza clásica "Casta Diva". Ese trabajo le valió el Latin Grammy a "Mejor Álbum de Música Alternativa".

Neo Pistea–"Hambre"

Después del éxito de "CULTO", que superó los 30 millones de reproducciones en Spotify y reunió a grandes figuras del trap latino, el argentino Neo Pistea presentó “Hambre”, el primer adelanto de su próximo álbum "CULTO II", que se estrenará el próximo 28 de abril.

Con una apuesta sonora más experimental y una fuerte influencia por la escena norteamericana, el tema marca una evolución en la carrera del trapero. Al respecto, muestra una faceta más introspectiva, reflejando una transformación tanto en lo personal como en lo artístico. “Es un trap más maduro. O bastante diferente al que hice antes. Fue un poco traer lo que estuve haciendo en mi último disco, y mezclarlo con lo que aprendí y con lo que tengo ganas de hacer ahora”, expresó en una entrevista con Rolling Stone en el pasado diciembre.

Su anterior trabajo, "Culto", fue lanzado en noviembre de 2024 y contó con colaboraciones con artistas como Duki, Eladio Carrión, YSY A, Bhavi, CRO, Khea, Pablo Chill-E y Quan. Con once canciones, el disco rindió tributo al movimiento urbano con un enfoque colectivo, tanto musical como visual, que incluyó la participación de artistas, directores y fotógrafos.

En esa misma entrevista, Neo también describió su visión del género: “Los valores que deben existir en el trap son el respeto, la humildad, la sencillez, la calle, el barrio y la familia. Esas son las cosas que hay que contar, esa es la manera de hablar. El que entiende el trap sabe que en eso se basa el culto al trap. El peso del género y del movimiento están en el mensaje y el significado”.

Trueno ft. Young Miko–"EN LA CITY"

El rapero argentino Trueno colaboró por primera vez con Young Miko y estrenó "EN LA CITY". Se trata de un adelanto del próximo álbum del cantante. El primero había sido "Cruz", que contó con la participación de Feid.

"Trueno y Miko, eso es una tormenta", proclama el tema que une a ​dos de las figuras más potentes del rap y la música urbana latinoamericana. Con un beat vibrante y una lírica electrizante, el single fusiona la esencia callejera del hip-hop sudamericano con la frescura caribeña del flow boricua.

Grabado en Buenos Aires y con un videoclip filmado en Puerto Rico bajo la dirección de El Dorado, colaborador habitual de Trueno, el tema busca representar un choque cultural y musical que plasma el encuentro entre dos mundos: la calidez del Caribe y la crudeza del Cono Sur. La canción fue producida por Tatool, quien combinó melodías pop con la fuerza del rap.

Rei ft. Lucky Brown–"Guerrero"

El artista argentino Rei presentó “Guerrero”, una canción que marca el comienzo de una nueva etapa musical y que sirve como primer adelanto de su próximo EP titulado “Cordillera”. El sencillo lo une por primera vez a Lucky Brown, uno de los artistas chilenos más escuchados del momento, en una colaboración que fortalece el vínculo entre las escenas urbanas de ambas naciones.

El tema nació durante un camp artístico en el país transandino, donde los músicos se conocieron en el estudio. De ese primer encuentro creativo surgió “Guerrero”, una canción que mantiene el ADN del trap, a la vez que incorpora una sonoridad más relajada, acompañada por una lírica íntima y melódica.

La Joaqui ft. La Receta–"Querido rey"

La Joaqui reversionó uno de los temas más personales e icónicos de su carrera, “Querido Rey”, en colaboración con grupo mexicano La Receta. El tema original fue estrenado en 2019 y superó los cinco millones de reproducciones en Spotify y los ocho millones en YouTube. En ese contexto, y cinco años después, la pista renació en una versión que une la cultura de la cumbia argentina con los sonidos tradicionales del país azteca.

Bajo esa premisa, el videoclip oficial, filmado en Florencio Varela, refleja el cruce entre Argentina y México a través de una estética que combina lo barrial con lo folclórico. En lo musical, se incorporaron instrumentos típicos del grupo mexicano como el acordeón, la trompeta y el piano, que le dan al tema una nueva identidad sin perder su emotividad original. La nueva interpretación fue presentada por primera vez en vivo en el Festival Técate Pa’l Norte, llevado a cabo en Monterrey, Nuevo León.

Luck Ra–“QUÉ SED”

El cordobés Luck Ra estrenó su segundo álbum de estudio, "QUÉ SED". El proyecto incluye catorce canciones, siete de ellas inéditas, y llega tras el éxito de “Que Nos Falte Todo”, su debut multiplatino que superó los 1.000 millones de streams en Spotify en menos de un año.

El LP cuenta con colaboraciones de primer nivel: Tiago PZK, Nicki Nicole, Maluma, Khea, Lola Índigo, Kenia OS, Dread Mar-I, Ke Personajes, Ulises Bueno, Elvis Crespo, Chayanne, Maluma y Khea. "'QUÉ SED' es un disco que combina amigos y artistas que formaron parte de mi historia", manifestó el cantante. Asimismo, se trata de un trabajo en el que conviven trompetas tropicales, bandoneones nostálgicos y una celebración constante de la cultura popular.

El foco del lanzamiento está puesto en el track “FUE CULPA TUYA”, un cuarteto enérgico y emocional junto a Tiago PZK, que mezcla percusión tradicional con beats urbanos. En “Doctor”, su colaboración con Nicki Nicole, lleva la cumbia argentina a un nuevo nivel. En “Arruíname la vida”, junto a la mexicana Kenia OS, se anima a una cumbia con tintes norteños. También sorprende con “Buscando un amor”, un reggae poderoso junto a Dread Mar I, y “Por el ex no se llora”, una fusión pop-cumbia con la española Lola Índigo.

El álbum también incluye la participación de dos íconos de la música latina: Chayanne, en la reversión del clásico “Un siglo sin ti”, y Elvis Crespo, en “Suavemente”. La lista se completa con colaboraciones de peso como Ke Personajes en “Vuela”, y Ulises Bueno en “Qué Sed”, el tema que da nombre al disco. Además, está el remix de “Hola Perdida”, uno de los mayores éxitos de su carrera, ahora junto a Khea y Maluma.

Systema Solar ft. Los Auténticos Decadentes–"FIESTA"

En una explosión de ritmo, baile, color y espíritu latinoamericano, Systema Solar y Los Auténticos Decadentes presentaron “Fiesta”. El tema fusiona la cumbia futurista y la electrónica caribeña de los colombianos con el ska y la energía festiva de los argentinos.

La producción musical estuvo a cargo de Andrés Gutiérrez, Arturo Acosta y Martín “Moska” Lorenzo. “Yo empecé a sacar algunos beats, se los mostré a Jhonpri y él empezó a escribir Fiesta, Rumba... Corpas propuso enviar la canción a Los Auténticos Decadentes. Jhonpri hizo todo el enlace con Moska, a ellos les gustó la canción y metieron su flow en la producción, la melodía y la letra. Estamos muy contentos del resultado, quedó espectacular”, explicó Gutiérrez.

Para Jhonpri, vocalista de Systema Solar, esta colaboración va más allá de lo artístico: "Mucha emoción de contar con hermanos Los Decadentes, a los que admiramos y apreciamos mucho. Esto no es solo una colaboración musical. Es una declaración de amor a lo que somos como latinoamericanos. Queremos que la gente baile, pero también que se sienta orgullosa de su cultura.”

En ese sentido, "Fiesta" nace como un diálogo sonoro entre Colombia y Argentina, dos potencias culturales del sur. "Es una canción que nos invita a reconocernos en el otro, a vernos en el espejo de nuestras diferencias y celebrar que, a pesar de todo, somos un mismo pueblo con miles de colores, que se goza y disfruta siempre la vida, porque vinimos fue a bailar y a gozar", agregó el cantante colombiano.

Por su parte, Walter Hernández, también integrante de Systema Solar, sostuvo que la fiesta es mucho más que un momento: "Desde que el mundo es mundo, la vida es una gran fiesta, colores por doquier, energía fluyendo de maneras inimaginables. Mi vida sin ritualizar la alegría y la oportunidad de compartir en ese encuentro fraterno de la Fiesta no tendría sentido.”

BRYCHTTA–"PATADA VOLADORA"

El dúo argentino de electrónica BRYCHTTA, formado por los productores y músicos Evlay y José Bonetto, estrenó su segundo álbum de estudio, “PATADA VOLADORA”. El disco fue presentado el pasado 5 de abril ante una sala colmada en el escenario porteño Crobar Club.

“PATADA VOLADORA” incluye siete tracks que fusionan hardgroove, techno, distorsión y adrenalina. Desde la primera pista, las percusiones crecen sin freno y culminan en un despliegue de energía bruta. Cada tema funciona como un golpe directo que condensa la evolución y madurez artística del dúo, que en solo un año logró conquistar escenarios internacionales y clubes de referencia en ciudades como Berlín (Alemania), Dublín (Irlanda), Helsinki (Finlandia) y Ljubljana (Eslovenia).

El álbum fue concebido entre Berlín, Finlandia, Eslovenia y Dublín, ciudades clave en el mapa electrónico global, y se nutre de esas experiencias para encontrar un sonido propio. Entre los tracks destacados se encuentra “PUNKY”, una de las piezas centrales que encapsula el espíritu de BRYCHTTA: bajos distorsionados, loops repetitivos y vocales procesadas. Por su parte, “TUMBANDO LA RAVE” revive el clásico del trap “Tumbando el Club” de Neo Pistea, adaptado a un formato rave. También sobresale “CHILLA MCFLY”, una fusión de “Cómo Chilla Ella” (de YSY A) con el bajo de "McFly" (de CA7RIEL), ambos temas originalmente producidos por Evlay.

Peces Raros–“Desconfiguración Vol. 4”

El dúo de rock electrónico argentino Peces Raros lanzó “Desconfiguración Vol. 4”, una nueva edición de remixes de su álbum “Artificial”. Este nuevo material propone una reinterpretación profunda del disco original, con una selección de artistas que conectan a la escena electrónica local con la vanguardia internacional.

Fiel a su estilo, el proyecto representa la búsqueda de un diálogo sonoro con el lenguaje puro del club. La masterización del álbum estuvo a cargo de Julia Borelli, una de las ingenieras más prestigiosas del circuito electrónico mundial, quien trabajó con figuras como Richie Hawtin, Moby, Anyma, Solomun y Röyksopp.

En esta cuarta entrega, el grupo incluyó una ambiciosa curaduría de remixes a cargo de algunos de los nombres más influyentes de la escena global. Entre los artistas destacados, figura Nick Warren, ícono del progressive house con más de 35 años de carrera. A él se suman Henry Saiz, el multifacético DJ español que recorrió los festivales más importantes del mundo, y el francés Rafael Cerato, reconocido por su sonido innovador y por dejar huella en la escena global durante casi dos décadas. De la escena local, el trabajo reúne a Mariano Mellino, Eze Ramírez y Kevin Di Serna.