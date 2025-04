Luego del éxito que fue el single "Fanático", con indirectas hacia el presidente Javier Milei, y de su reciente colaboración con Miranda!, Mariana "Lali" Espósito anunció el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama". El disco se estrenará el próximo 29 de abril y será presentado en el Estadio Vélez Sarsfield, donde tiene programados tres shows, dos con entradas agotadas.

Este LP, el sexto en su carrera, se corresponde con una nueva etapa artística de la cantante. En ese sentido, se trata de una expansión de su sonido, fusionando la esencia del rock clásico y nacional con el pop que la caracteriza. Ese giro sonoro ya había sido anticipado con los adelantos que salieron a la luz en los últimos meses: "Fanático", que se convirtió en un himno en las protestas contra el Gobierno, "No me importa" y "Mejor que vos", que cuenta con la participación del dúo conformado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas.

Para este álbum, Lali apostó por una propuesta más madura, tanto en la composición como en su identidad visual y conceptual. La dirección artística fue desarrollada de manera conjunta por la propia intérprete y su primo, Lautaro Espósito, mientras que la dirección creativa estuvo a cargo de Pablo Cerezo.

Con el anuncio de la fecha de lanzamiento, también reveló la portada y contratapa del álbum, junto con el listado completo de los quince temas que lo componen: "Popstar", "Lokura", "No Me Importa", "Plástico", "Tu Novia II", "Morir De Amor", "Mejor Que Vos", "No Hay Héroes", "Sensacional Éxito", "Sexy", "Fanático", "Perdedor", "33", "Pendeja" y "Fin De Transmisión".

La portada de "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama".

En la imagen de tapa, la cantante adopta una pose audaz y vibrante, con la presencia de una estrella como símbolo clave de esta nueva etapa. "Con este nuevo álbum, Lali no solo reafirma su reinado en la música pop, sino que se adentra de lleno en el universo del rock, desafiando los límites de su sonido y su identidad artística. Un lanzamiento que promete sacudir la escena musical, con una energía cruda y desbordante. La estrella brilla y lo que viene será una revolución sonora", destacó el comunicado de Sony Music, la compañía discográfica detrás del material.

El LP será presentado en el Estadio Vélez Sarsfield, un escenario emblemático donde en 2023 hizo historia al convertirse en la primera artista femenina argentina en agotar ese tipo de recinto. Para la ocasión, agotó las entradas de los shows del 24 y 25 de mayo, por lo que agregó una tercera función para el 6 de septiembre.

Con más de 20 años de trayectoria como cantautora y actriz, Lali se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música en español. A lo largo de su carrera, colaboró con artistas como Thalía, Will.i.am y Becky G, e incluso en 2022 interpretó el Himno Nacional argentino en la final del Mundial de Qatar.

En 2023 lanzó su quinto álbum, "LALI", con éxitos como "Disciplina" y "N5". En el marco de su gira internacional, se presentó ante más de 500.000 personas en Argentina, Uruguay, España, Francia, Israel, Suiza, Italia y México.

