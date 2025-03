Fito Páez estrenó "Novela", una ambiciosa ópera rock sobre el amor, la locura y la magia

Fito Páez presentó este 27 de marzo su nueva obra, “Novela”, un disco conceptual con 25 tracks que ofrece, en una estructura operística, una historia que combina fantasía y realidad para contar una historia de amor. En una entrevista realizada para la revista “Rolling Stone”, el músico reconoció: “Es una obra compleja, tan compleja, y con tantos significados, que creo que cada uno tiene que bucear ahí y nadar, si tiene ganas. ¡Pero necesitás tiempo! Te quita una hora y diez con el teléfono apagado”.

Fito reveló que el origen de “Novela” se sitúa en 1988, cuando estaba componiendo su emblemático disco “Ey!” (que traía clásicos como “La Ciudad de los Pibes Sin Calma” y “Polaroid de Locura”, basado en el trabajo del gran escritor maldito Charles Bukowski), y se propuso, inspirado por el disco “Quadrophenia” de la banda inglesa The Who, contar un extenso relato con personajes, ilustraciones y una estructura narrativa que exceda al tradicional disco.

Fito Páez presentando su nuevo disco

La historia escrita por Páez para acompañar el álbum sitúa la acción en la “Universidad Prix”, una institución emplazada en el agujero negro TON 618, donde viven Maldivina y Turbialuz, dos brujas rebeldes que deben cumplir una misión casi imposible ordenada por la rectora del lugar, Rectitud Martirius: encontrar el amor perfecto en Villa Constitución, el pueblo donde transita el disco. En su búsqueda hallan a Loka, la hija del dueño de un circo pobre itinerante, y a Jimmy, que tiene una banda de rock y vive con su tía Charo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“En un mundo que solo está ocupado en anular la imaginación, instalar el gen de la domesticación y envenenar las vitaminas de la rebeldía, este es mi nuevo mensaje en una botella”, escribió Páez en la introducción del disco.

La historia transcurre entre universos paralelos, con grandes amores e inevitables tragedias, dominada, según el cantante, por una narrativa a lo “Rashomon”, el clásico de Akira Kurosawa, donde el mismo hecho está narrado de diferentes maneras por todos los que lo vieron.

Musicalmente, “Novela” combina canciones compuestas en 1988 con otras escritas desde abril de 2023 en adelante. Por las dudas, Fito aclara: “Del material original quedaron 5, y compuse otras 17. No toqué una sola coma del texto ni de la música; solo rearmonicé algunas canciones”.

Las canciones incluyen guiños a las eternas influencias de Páez, desde sus amigos-maestros (Luis Alberto Spinetta y Charly García) hasta sus eternos mentores, Los Beatles. El Tracklist de “Novela” es: 1. "Universidad Prix" 2. "El Amor" 3. "Brujas Salem de Prix" 4. "Maldivina y Turbialuz" 5. "Cuando el circo llega al pueblo" 6. "Nana La Siesta" 7. "Cruces De Gin En Sal" 8. "Jimmy-Jimmy" 9. "Nobody knows" 10. "Miss Understood" 11. "Balas y Flores" 12. "Superextraño" 13. "Herencia" 14. "Modo Carrie" 15. "Love Is Falling Over My Heart" 16. "Argentina Es Una Trampa" 17. "Infierno En La Tierra" 18. "El Vuelo" 19. "Aceptémoslo" 20. "El Último Apagón" 21. "El Triunfo del amor" 22. "Los Corazones Necesitan Amar" 23. "Julius Perdiéndolo Todo" 24. "Sale El Sol" 25. "Esperanzas y Tormentas".

“Quadrophenia”, el disco de los Who que inspiró a Fito Páez

“Quadrophenia” es el sexto álbum de estudio del grupo inglés The Who y fue publicado en octubre de 1973. Es la segunda ópera escrita por Pete Townshend para su banda y relata una serie de sucesos que afectan la vida de un joven “mod” británico (los “mod” eran los adolescentes que, a comienzos de los años sesenta, se oponían a los rockeros y usaban ropa de diseño).

El compositor reveló en sus memorias que “cuadrofenia” era una deformación de “esquizofrenia”, porque el personaje de la historia representaba la mercurial personalidad de los cuatro integrantes de la banda, siempre enfrentados entre sí, arriba y abajo de los escenarios.

En una de las canciones, el guitarrista expresaba esa idea de manera muy clara: “Un tipo duro, un bailarín indefenso / Un romántico, ¿soy yo por un momento? / Un maldito lunático, te llevaré el equipaje / Un mendigo, un hipócrita, el amor reina sobre mí”.

El tipo duro era el cantante Roger Daltrey, quien, según el mito popular, intentó quemar su escuela secundaria y tenía fama de ser extremadamente violento pese a su baja estatura; el romántico era el bajista John Entwistle, conocido por mantenerse imperturbable en el escenario frente a los frenéticos movimientos de sus compañeros; el bajista Keith Moon, uno de los personajes más extremos del rock, expulsado de un hotel por tirar su auto a la piscina, era “el maldito lunático”; y Pete Townshend era “el mendigo, el hipócrita”, por sus contradicciones como artista.