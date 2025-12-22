Argentina tendrá uno de los mejores puntos de observación durante la “Luna de Sangre” 2026

La “Luna de Sangre” 2026 es un eclipse lunar total que ocurrirá entre el 2 y el 4 de marzo del 2026 y durante el evento, la Luna atraviesa la umbra terrestre, el centro oscuro de su sombra. Los astrónomos afirmaron que será “completamente visible” desde la Argentina y contará con uno de los mejores puntos de observación durante el fenómeno que durará aproximadamente 80 minutos.

Los aficionados a la astronomía podrán observar el espectáculo en gran parte de América del Norte y del Sur, el Pacífico y amplias zonas de Asia y Oceanía. En el oeste de Estados Unidos y Canadá, las islas del Pacífico y Nueva Zelanda tendrán una visión ininterrumpida de principio a fin.

Según el sitio especializado en hechos astronómicos Time and Date , solo el 2% de la población mundial (176 millones de personas) verá todas las fases (penumbral, parcial y total) del eclipse. Sin embargo, casi el 31% (2500 millones) verá la totalidad, la fase de "Luna de Sangre".

Luna de Sangre 2026

Este eclipse lunar tendrá lugar siete días antes de que el único satélite natural de la Tierra alcance su apogeo, su punto más alejado de nuestro planeta. Si las condiciones climáticas acompañan, podrá apreciarse en casi todo el territorio argentino.

El eclipse total de Luna ocurrirá el 3 de marzo del próximo año, fenómeno astronómico que teñirá al principal satélite de tonos naranjas. Dichos colores se conforman en el cielo, producto del movimiento entre la Tierra, el Sol y la Luna, cuya sombra cubre completamente la superficie lunar.

“La luz azul se dispersa con relativa facilidad al atravesar la atmósfera terrestre. La luz rojiza, por otro lado, viaja más directamente a través del aire, y por eso vemos la Luna roja”, explicaron desde la NASA.

Su efecto óptico lo convierte en “uno de los eventos astronómicos más fotografiados en todo el mundo”, según los astrónomos, por los tonos rojizos y anaranjados que tiñen la superficie lunar durante el proceso.

La “Luna de Sangre” 2026 que se exhibirá en el cielo del 2 al 4 de marzo ,será el primer eclipse lunar total en cualquier parte del mundo desde aquella última vez,el 7 y 8 de septiembre de 2025. En tanto que, se producirá por última vez, ya que habrá que esperar hasta el 31 de diciembre de 2028 al 1 de enero de 2029, fecha en la que ocurrirá un eclipse lunar total en la víspera de Año Nuevo.

Cómo tomar las mejores fotografías de la “Luna de Sangre”

A diferencia del equipamiento especial necesario para los eclipses solares, para fotografiar y poder capturar imágenes nítidas de la “Luna de Sangre”, sólo basta con configurar tu teléfono celular en modo nocturno y se recomienda el uso de un trípode para evitar tomas movidas. }

Luna de Sangre 2026

Las áreas ideales e indicadas por los expertos en la materia, deben ser zonas alejadas de la contaminación lumínica como: parques, terrazas altas o áreas rurales.

Además, los especialistas aconsejan implementar la utilización de un “lente extra” que permita hacer zoom, sin perder calidad, lo que puede marcar la diferencia a la hora de la realización de los registros.

