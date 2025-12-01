Calendario lunar diciembre 2025, cuándo será la Luna llena y las demás fases

La Luna atraviesa cada mes un ciclo completo que incluye cuatro fases reconocidas por la astronomía. Aunque su comportamiento responde a causas físicas vinculadas a la posición del satélite respecto de la Tierra y el Sol, las fases lunares también mantienen un fuerte componente cultural. Muchas personas siguen el calendario lunar por costumbre, por creencias heredadas o por prácticas asociadas a la agricultura, la jardinería y los rituales populares.

En diciembre de 2025, el ciclo se repite con fenómenos que pueden registrarse con facilidad a simple vista. La Luna llena abre el mes y luego avanzan de manera ordenada el cuarto menguante, la Luna nueva y el cuarto creciente. Cada etapa ocurre en un instante preciso, información que es verificada por el Servicio de Hidrografía Naval y por instituciones astronómicas internacionales.

La importancia cultural y científica del calendario lunar

La influencia de la Luna se observa en fenómenos físicos como las mareas y en procesos vinculados a la estabilidad del eje terrestre. A nivel simbólico, su presencia acompañó a distintas civilizaciones a organizar el tiempo, trazar rutas de navegación y marcar celebraciones religiosas.

En la actualidad, muchas personas siguen las fases porque consideran que impactan en decisiones cotidianas. Algunas creencias asocian la Luna llena con alteraciones emocionales, mientras que otras prácticas sostienen que el crecimiento del cabello o la siembra de ciertos cultivos rinden mejor según la fase lunar. A pesar de que estas ideas no tienen respaldo científico, continúan formando parte del imaginario popular.

Las fases lunares de diciembre de 2025

El ciclo lunar de diciembre presenta las cuatro etapas que se observan a lo largo del año. Cada una muestra un aspecto diferente del satélite y permite comprender la forma en que se modifica la iluminación sobre su superficie.

El mes comienza con la Luna llena, fase en la que la iluminación es total y el disco lunar se observa completo desde la Tierra. Después aparece el cuarto menguante, etapa que muestra una disminución progresiva de luz. Más adelante llega la Luna nueva, casi imperceptible a simple vista. El mes termina con el cuarto creciente, que anticipa el inicio del ciclo siguiente.

Fechas y horarios exactos de las fases lunares de diciembre 2025

Según el Servicio de Hidrografía Naval, estas son las etapas y sus momentos precisos:

- Luna llena

Jueves 4 de diciembre a las 20.14. La superficie lunar se observa completamente iluminada.

- Cuarto menguante

Jueves 11 de diciembre a las 17.52. Se reduce la iluminación visible desde la Tierra.

- Luna nueva

Viernes 19 de diciembre a las 22.43. La cara lunar orientada hacia la Tierra queda prácticamente oculta.

- Cuarto creciente

Sábado 27 de diciembre a las 16.10. La mitad del disco lunar comienza a iluminarse en forma creciente.

Estas fechas se utilizan tanto en eventos de observación astronómica como en calendarios agrícolas, rituales populares y prácticas asociadas al bienestar espiritual.

Cómo se llama la luna llena de diciembre

La luna llena de diciembre se conoce como Luna Fría, una denominación que proviene de pueblos originarios de Norteamérica. Estas comunidades usaban las fases lunares para medir el paso del tiempo y relacionaban este fenómeno con la llegada de las temperaturas más bajas del año.

