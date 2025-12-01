A pocos días de la llegada de diciembre de 2025, comienza uno de los rituales más esperados del año. Armar el árbol de Navidad se convirtió en una de las tradiciones familiares más extendidas de la Argentina y marca el inicio de las celebraciones de fin de año. La costumbre reúne a chicos y adultos en torno a guirnaldas, luces y adornos que anticipan el clima festivo.

8 de diciembre: cuánto cuesta armar el árbol para la Navidad 2025

En el país, la fecha más difundida para montar el árbol es el 8 de diciembre, día del feriado nacional en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Muchas familias esperan esa jornada para comenzar la decoración navideña, ya que coincide con el inicio del Adviento, el tiempo litúrgico que prepara a los creyentes para la Navidad.

El armado del árbol cada 8 de diciembre es una de las tradiciones navideñas más arraigadas en Argentina.

Por qué en Argentina se arma el árbol el 8 de diciembre

La elección del 8 de diciembre está vinculada de manera directa con la tradición católica. Ese día, la Iglesia recuerda la concepción de la Virgen María y marca el comienzo del período de preparación espiritual previo al 25 de diciembre. En el calendario religioso, el Adviento representa un tiempo de esperanza y renovación, por lo que armar el árbol funciona como un gesto simbólico de bienvenida a la temporada navideña.

En los hogares argentinos, la fecha se incorporó como práctica entre los siglos XIX y XX. Las primeras referencias documentadas ubican la costumbre alrededor de 1807, cuando inmigrantes europeos trajeron la tradición de montar un árbol decorado en diciembre, especialmente comunidades de origen alemán, irlandés e italiano.

La mayoría de las familias arma el árbol el 8 de diciembre, aunque algunas lo hacen hasta el 10 y otras antes por cuestiones de organización o para extender el clima festivo. En general, los adornos se mantienen hasta el 6 de enero, Día de los Reyes Magos.

El origen pagano del árbol de Navidad y cómo se adaptó al cristianismo

Aunque hoy está asociado a la Navidad, el árbol decorado tiene antecedentes mucho más antiguos. Las primeras referencias provienen de rituales celtas del norte de Europa. Durante el invierno, las comunidades talaban o adornaban robles para representarlos como Árboles del Universo. Los decoraban con frutas, velas y elementos simbólicos para pedir el regreso del sol y asegurar el florecimiento en la temporada siguiente.

Con la expansión del cristianismo, el rito pagano fue reinterpretado. Se reemplazaron los robles por pinos y abetos, especies perennes que conservaban su color durante todo el año. La Iglesia incorporó el árbol como un símbolo de la vida eterna, de la luz y de la esperanza. Varias tradiciones europeas lo adoptaron como parte de las celebraciones navideñas.

En el siglo XVI, se registraron los primeros árboles navideños decorados en Alemania. En el XVIII la práctica llegó a Francia y Austria, y a mediados del XIX comenzó a expandirse por América. Desde entonces, el árbol se convirtió en uno de los elementos centrales de la Navidad.

El significado actual del árbol en las celebraciones de fin de año

Más allá del origen religioso o pagano, el árbol de Navidad se consolidó como un símbolo cultural. Para muchos creyentes representa el amor a Dios y una oportunidad para agradecer por el año que termina. Para otros es una tradición familiar que marca el inicio de un período festivo.

En Argentina, la decoración suele incluir luces, esferas de colores, guirnaldas, cintas y una estrella en la punta. La estrella recuerda la que, según la tradición cristiana, guió a los Reyes Magos hacia Belén. También es común acompañar el armado del árbol con pesebres, coronas navideñas y centros de mesa.

