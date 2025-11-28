Faltan pocos días para que inicie diciembre y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) prepara distintas decoraciones de la época: Navidad. Los vecinos podrán disfrutar con amigos y familia del Parque de Navidad con diversas actividades y paseos alusivos.
El Parque de Navidad estará abierto del 18 al 21 de diciembre en la Plaza Sicilia, situada en la intersección de las avenidas Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo, de 17 a 22 horas, con entrada libre y gratuita.
Qué hacer en el Parque de Navidad
De acuerdo al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad, el Parque de Navidad contará con actividades, shows artísticos, espacios gastronómicos y un jardín lumínico.
El jardín botánico es al aire libre con instalaciones artísticas de luces, pasillos iluminados e intervenciones escénicas. Al mismo tiempo, hay feria de emprendedores con stands para comprar regalos artesanales, adornos, accesorios y productos de diseño; y disfrutar de las formaciones de cámara, coros infantiles y bailarines en los mini shows entre las luces.
Coros infantiles, bailarines y mini espectáculos entre las luces son otros de los atractivos que tiene el parque este año para disfrutar en familia. El área gastronómica no se queda atrás debido a que encontrarán opciones dulces, saladas y bebidas para acompañar la tarde.
Una de las opciones que brinda el Parque de Navidad es que invita a los más pequeños que podrán dejar en el buzón las clásicas cartas a Papá Noel, sacarse fotos, disfrutar de los juegos y regalos.
Cómo llegar al Parque de Navidad en Plaza Sicilia en Palermo
Subte
- Tomar la línea D y bajarse en la estación Plaza Italia. Desde allí caminar unos 10 a 12 minutos por Av. Sarmiento hasta Libertador para llegar al parque.
Colectivo
- Si podés tomar colectivo sobre Av. Libertador: las líneas 67, 102 y 130 paran a pocos metros del parque.
- Otras líneas con parada cerca (requieren caminar unas cuadras): 10, 12, 15, 29, 34, 36, 37, 41, 55, 57, 59, 60, 93, 95, 152, 160.
Tren
- Podés bajar en estación Palermo del Ferrocarril San Martín (o del Tren Mitre — Ramal Tigre) y caminar unos 15–20 minutos hasta Plaza Sicilia.
- Si usás tren, como el tramo final es a pie, conviene combinar con colectivo o caminar directo, dependiendo de dónde pares.
