lunes 01 de diciembre de 2025
ECONOMIA
Fiestas del 2025

Cuenta DNI lanza descuentos del 40% para Navidad: cómo aprovecharlos

La iniciativa se basa en ofrecer una propuesta especial conveniente para quienes adelantan la compra de los regalos y les permita a los usuarios acceder a un tope de devolución que va desde $10 mil hasta $30 mil.

Cuenta DNI lanza descuentos del 40% para Navidad: cómo aprovecharlos.

El programaMeSumoNavidad’ le posibilitará a los clientes de la billetera virtual Cuenta DNI aplicar cupones de rebaja del 10%, 20% y 30%, que sumados a otros beneficios se traducirá en el ahorro de un 40% sobre el total de la compra de los productos que adquieran con miras a las fiestas del 2025. Los vouchers podrán utilizarse en más de una operación y son válidos en comercio que cobre a través del QR del Banco Provincia.

Uno de los aspectos más interesantes de este paquete lanzado por la entidad bancaria con miras a la Nochebuena, es que son acumulables con otras promociones vigentes y empleables a cualquier comercio que opere con la aplicación.

La iniciativa se basa en ofrecer una propuesta especial conveniente para quienes adelantan la compra de los regalos y le permitirá a los usuarios acceder a un tope de devolución que va desde $10 mil hasta $30 mil.

Cuenta DNI: Navidad 2025

Los vouchers se deben canjear del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock y podrán utilizarse del 15 al 30. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.

Los paquetes especiales de reducción de precios se deben canjear del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock y podrán utilizarse del 15 al 30. Dicho combo apunta a aliviar el bolsillo de los ciudadanos bonaerenses de cara a la llegada de Papa Noél este 2025.

El programa de vouchers de Cuenta DNI será el corazón del programa ‘MeSumoNavidad’

-Se canjean del 1 al 10 de cada mes

- Se pueden aplicar en más de una compra, una de las principales ventajas que amplía su alcance

- Son compatibles con otros descuentos habituales de Cuenta DNI, por lo que diciembre se convertirá en un mes de rebajas acumuladas

Navidad 2025 con Cuenta DNI

La medida ‘MeSumoNavidad’ promete funcionar como un “impulsor clave” durante el período festivo de este año y reforzará los ofrecimiento mensuales de Cuenta DNI.

Asimismo, se presentó la nueva línea de préstamos personales “Tu préstamo acá: Especial Verano”, destinada a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos.

