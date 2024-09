La reconocida cantante Mariana “Lali” Espósito lanzó este jueves una nueva canción de estilo pop rockero titulada “Fanático”. El tema no pasó desapercibido debido a la letra y el videoclip, ya que sus fanáticos aseguran que tiene múltiples indirectas para el presidente Javier Milei, con quien viene teniendo cruces desde finales del año pasado.

La canción comienza con la frase “te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación”, a la que muchos vinculan con las declaraciones de Milei en las que señalaba que no la conocía, ya que solo escuchaba “los Rolling Stones u Ópera”. “No soy muy idóneo de la música popular”, había dicho a fines del 2023, tras ser consultado por el posteo de Lali sobre las elecciones: “Qué peligroso, qué triste”.

Javier Milei dijo que "no se va a quedar callado" y apuntó otra vez contra Lali Espósito: "Bancate la pelusa"

Si bien a lo largo de la letra no hace mención directa al Presidente, los fanáticos intuyen que algunas otras de las frases están dirigidas a él. “Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático me vuelve loca”, dijo en el tema y se especula que hace referencia a todas las veces que Milei le dió “me gusta” a publicaciones en su contra y dio entrevistas criticándola por opinar distinto.

“Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito. Igual vení, acercate, que te firmo la fotito”, agrega en otra parte de la canción, a la que muchos vinculan con sus múltiples cruces. En especial, la vez que Lali calificó de "injusto y violento" el discurso del mandatario en su contra, y aprovechó para invitarlo a asistir a ver uno de sus shows para comprobar su profesionalismo.

Lali Espósito es el blanco de ataque de Javier Milei o una cortina de humo

Las referencias a Milei en el videoclip de Lali

En el videoclip, estrenado al mismo tiempo que la canción, se observa a un grupo de personas haciendo un “casting” para interpretarla. Entre los participantes ficticios el que más resaltó fue un hombre de mediana edad con patillas, una campera de cuero y una apariencia notablemente similar a la del Presidente.

Toda la secuencia transcurre en un depósito, lo que hace referencia a la oleada de críticas del líder de La Libertad Avanza y sus seguidores a la artista, acusándola de recibir dinero del Estado y llegando a apodarla “Lali Depósito”.

En otro momento aparece un personaje con la remera que dice “Who the fuck is Lali (quién carajo es Lali)?”, relacionada nuevamente con las declaraciones de Milei desconociendo su carrera artística. En este sentido, en una toma diferente aparece una de las bailarinas con una camiseta de los Rolling Stones con los colores de Argentina.

Finalmente, también los fanáticos encontraron una semejanza entre otro de los participantes e Iñaki Gutierréz, ex community manager del Gobierno que había tratado de “delincuente” a Lali tras los cruces con el Presidente. Sin embargo, después este personaje aparece con un cambió de look, los que algunos relacionan con la aclaración que había hecho el joven libertario en aquel momento: "No soy necio. Lali es muy buena artista".

