“Ladri Depósito”: Javier Milei volvió a cargar contra Lali Espósito y la cantante le respondió

Javier Milei volvió a cargar contra Lali Espósito, a la que se refirió como “Ladri Depósito”, en una entrevista con Esteban Trebucq en LN+. Además propuso que se postule como candidata y aseguró que le gusta “otro tipo de música” como Pavarotti o los Rolling Stones.

"¿Lali Espósito? Ah, Ladri Depósito", manifestó Milei cuando fue consultado por la artista. Luego dio su opinión sobre el clamor en la marcha LGBT del sábado para que la cantante se presente como candidata: "Bueno, que sea candidata, ¿qué querés que te diga? Tiene todos los elementos legales para serlo, que sea candidata."

El presidente, también aseguró que no iría a un recital de la estrella pop y afirmó que prefiere “otro tipo de música”. "A mí me gusta otro tipo de música, qué sé yo. Anoche me vi 'Un baile de máscaras', una versión en el Metropolitan de Nueva York dirigida por Luciano Pavarotti y con Leo Nucci. O sea, esa es la música que yo escucho. Y si no, escucho a los Rolling Stones", reveló.

Por su parte, Lali respondió de manera indirecta, pero clara, con un posteo en su cuenta de Instagram. La cantante compartió en sus historias el link a Spotify de su tema "Fanático", que lanzó en septiembre de 2024, luego de varias disputas públicas con el presidente y agregó un emoji de payaso.

“Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy/ Y sé que tenés un póster mío en tu habitación/ Cada vez que salís de noche, escuchás mi canción/Y ya se la sabe de memoria, eso se llama obsesión”, comienza diciendo el tema que tiene más de 14 millones de reproducciones en Spotify.

La cantante fue una de las primeras en manifestarse luego de los dichos del presidente contra la comunidad LGBT+ en Davos y fue una de las figuras destacadas en la marcha multitudinaria del sábado. Desde un balcón en Avenida de Mayo, la artista fue ovacionada por la multitud que se detenía para cantarle y sacarse fotos con ella.

El conflicto entre Lali Espósito y Javier Milei comenzó en agosto de 2023, cuando la cantante expresó su preocupación por el triunfo de La Libertad Avanza en las PASO: "Qué peligroso. Qué triste", publicó en ese momento.

Desde entonces, se convirtió en blanco de las críticas del presidente y sus seguidores en redes, quienes la apodaron "Lali Depósito" y la acusaron de cobrar altas sumas de dinero del Estado por su participación en eventos municipales. La disputa escaló en Cosquín Rock 2024, donde la artista modificó la letra de su canción “Quiénes son” para hacer referencia a la polémica.

En septiembre de 2024, Lali lanzó “Fanático”, una canción que parece dirigida directamente contra el presidente. Luego del estreno del videoclip, en el que aparece un personaje con campera de cuero y patillas, los fanáticos se dedicaron a encontrar todo tipo de referencias al dirigente libertario. El tema se convirtió en un himno para muchos sectores y fue cantado en varias marchas opositoras al Gobierno.

MC

LT