Milei le dijo "inútil" a Kicillof, "poca cosa" a Cristina Kirchner y le dejó un "palito" a Macri por su gobierno

Milei en la entrevista con Esteban Trebucq en LN+

En la entrevista que concedió al canal LN+, el presidente Javier Milei criticó la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof en la marcha LGBT del último sábado.Y volvió a descalificarlo.

"Yo avisé que Kicillof era un inútil. Parece que todo el tiempo se empecina en darme la razón. El tiene una visión similar a la del juez (Eugenio) Zaffaroni. Está a favor de los delincuentes. Y la gente responde a esos incentivos", dijo Milei.

"La Provincia es un baño de sangre. Estaba el caso de Lucas. Y sin embargo Kicillof prefirió hacer ruido político en una marcha. Y no estaba solo. Lo acompañaba el tren fantasma que compone también (Martín) Lousteau, (Horacio Rodríguez) Larreta, (Leandro) Santoro, (Elisa) Carrió, La Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner".

Milei habló de Luis Novaresio: "Es una persona muy limitada que nunca pudo pensar afuera del molde del wokismo"

El presidente también apuntó contra la ex mandatariay remarcó que "es poca cosa, existe en Argentina nada más"

"No me importa lo que diga ella. Es todo chiquitaje, cabotaje. Estoy para discutir otra cosa. Son muy cabotaje. Son muy poca cosa. Cristina es de cabotaje. Es conocida solo en Argentina. Nadie reconoce en ella un líder", dijo.

Milei tambien cuestionó a Mauricio Macri, al considerar que en su gestión buscó implementar "una agenda socialdemócrata", aunque insistió en que su relación con el expresidente es buena. "Macri posicionó muy bien a la Argentina frente al mundo", remarcó.

"La última vez que nos comunicamos fue cuando me mandó un mensaje felicitándome por la baja de retenciones. Lo mismo puedo decir sobre la gente del Pro. No tengo ningún problema con ellos. Para ambos casos, existe una excelente relación y pretendo que siga siendo así".

Milei dijo que lo sacaron de contexto, pero insistió: "La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso"

En la entrevista con Esreba Trebucq en LN+ Javier Milei minimizó la marcha antifascista del sábado y sostuvo que participaron "odiadores del Gobierno" y el "tren fantasma" de la política. Insistió en que "la ideología de género llevada a su extremo conduce al abuso" y que quienes la promueven "son pedófilos".

"Si vos tenés una relación homosexual ¿en qué me agredís? En nada. ¿En qué afectás a mi libertad? En nada. Yo no tengo nada que decir, hacé lo que quieras, lo que me molesta es que quieras usar el Estado para imponer cosas, es el punto central que yo ataco en Davos", sostuvo.

En esa línea, volvió a decir que sus declaraciones en Davos fueron sacadas de contexto: "Si no adherís a la ideología de género, no sos ni homofóbico ni transfóbico. La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso. Por ende son pedófilos".

