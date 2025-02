Los seis momentos de los Grammy 2025: Shakira contra Trump, el premio de Beyoncé y el escándalo de Kanye West y Bianca Censori

La 67ª edición de los Premios Grammy se llevó a cabo en la Crypto.com Arena de Los Ángeles en una noche cargada de emoción, grandes triunfos y un fuerte mensaje de solidaridad con la ciudad, devastada por los incendios forestales del último mes. Bajo la conducción de Trevor Noah, la gala combinó espectaculares presentaciones, momentos virales y discursos con impacto social.

Los mejores looks de la alfombra roja en los Grammy 2025: glamour, tendencias y mensajes de solidaridad

Beyoncé finalmente consigue el premio mayor

Después de 99 nominaciones y 32 Grammys, Beyoncé logró por primera vez en su carrera el galardón más importante: Álbum del Año, con Cowboy Carter. Paradójicamente, lo consiguió con un disco de country, un género históricamente asociado a la cultura blanca, pero con profundas raíces en la música negra.

El premio fue entregado por un grupo de bomberos de Los Ángeles, en reconocimiento a los héroes que combatieron los incendios que arrasaron la ciudad. La ceremonia incluyó videos con testimonios de afectados, además de una campaña para recaudar fondos en apoyo a las víctimas.

El otro gran ganador de la noche fue Kendrick Lamar, quien, contra todo pronóstico, se llevó Grabación y Canción del Año por Not Like Us, dejando a Taylor Swift, una de las grandes favoritas, sin premios a pesar de sus seis nominaciones.

Un homenaje a Los Ángeles y un inicio cargado de emoción

La ceremonia comenzó con un poderoso tributo a Los Ángeles, ciudad golpeada por los incendios. Como parte del homenaje, un supergrupo de músicos interpretó I Love L.A., de Randy Newman. En la banda estuvieron Brittany Howard, John Legend, Sheryl Crow, Brad Paisley y St. Vincent, acompañando a Dawes, la banda principal de la interpretación.

A lo largo de la noche, se proyectaron videos con testimonios de las víctimas, con especial énfasis en comunidades de bajos recursos afectadas por la tragedia.

Actuaciones memorables y momentos virales

En primer lugar, Sabrina Carpenter, quien deslumbró con su actuación teatral inspirada en Broadway, donde interpretó Espresso y Please Please Please con coreografía y cambios de vestuario.

Luego, Chappell Roan, quien ofreció una vibrante versión de Pink Pony Club montada en un pony gigante y rodeada de payasos de rodeo.

Lady Gaga y Bruno Mars se presentaron en los Grammys 2025 con un homenaje

Mas tarde, Lady Gaga y Bruno Mars, que protagonizaron una conmovedora interpretación de California Dreamin’, de The Mamas & The Papas, en honor a las víctimas de los incendios. Un gran momento de la noche fue el de Janelle Monáe, quien brilló en el homenaje a Quincy Jones, canalizando a Michael Jackson con su interpretación de Don't Stop 'Til You Get Enough. Ademas, Charli XCX, encargada de cerrar la noche con una presentación estilo rave, llevando su espectáculo desde la calle hasta el escenario del Crypto.com Arena.

Shakira dedicó su Grammy a los inmigrantes y criticó a Trump

Uno de los discursos más poderosos de la noche fue el de Shakira, quien recibió el Grammy a Mejor Álbum Pop Latino por Las Mujeres No Lloran. Emocionada, la artista colombiana aprovechó el escenario para enviar un mensaje a la comunidad inmigrante en Estados Unidos: "Dedicado a los hermanos y hermanas inmigrantes. Ustedes son queridos en este país y yo siempre voy a luchar por ustedes", expresó.

Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien ha insistido en endurecer las políticas migratorias en caso de ganar las elecciones presidenciales de 2024. El comentario de Shakira fue aplaudido por el público y generó una ola de reacciones en redes sociales.

Kanye West y Bianca Censori, protagonistas de un escándalo

Como era de esperarse, Kanye West (Ye) no pasó desapercibido. Primero, dejó de seguir a todos en redes sociales excepto a Taylor Swift, su eterna enemiga. Luego, llegó a la alfombra roja junto a Bianca Censori, quien apareció prácticamente desnuda, con un vestido transparente que dejaba poco a la imaginación.

Los reportes sobre su presencia en la gala fueron contradictorios: algunos medios aseguran que West y su séquito fueron expulsados del evento, mientras que otros afirman que se retiró por voluntad propia tras posar en la alfombra roja. En cualquier caso, logró lo que quería: ser el centro de atención.

Grandes premios y un cierre espectacular

Mejor Álbum Vocal Pop : Sabrina Carpenter

Mejor Álbum Country : Beyoncé – Cowboy Carter

Mejor Artista Nuevo : Chappell Roan

Mejor Álbum Pop Latino: Shakira – Las Mujeres No Lloran

El tramo final incluyó el tradicional segmento In Memoriam, con homenajes a artistas como Liam Payne, Kris Kristofferson y Sergio Mendes, con Coldplay y Chris Martin al piano.

Finalmente, Beyoncé recibió el premio a Álbum del Año, rompiendo su histórica racha de cuatro derrotas en la categoría. Kendrick Lamar cerró la noche con su victoria en Canción del Año, consolidándose como uno de los grandes triunfadores de la edición.