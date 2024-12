Vecinos de Caballito denunciaron temblores a causa del show de YSY A en Ferro

Los vecinos del barrio porteño Caballito pasaron un 15 de diciembre particular. Y es que durante el recital en el Estadio de Ferro del músico YSY A, los objetos de sus casas comenzaron a temblar. Algunos, incluso, se movían de sitio. Las quejas —que estuvieron bajo distintos hashtags en redes sociales, como #YsyAEnFerro, #Temblor y #Insoportable— estuvieron acompañadas de videos que mostraban qué tan fuerte se sentía el rebote del recital en los hogares.

Tal fue el caso de la usuaria @Florcaro1910, quien escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “En el concierto de #YSY en ferro se mueven las ollas”. El texto estuvo acompañado de las imágenes de su casa, en las que se ve claramente el movimiento producto del recital.

La cuenta de X @hispaok también compartió un video del momento: "No esperábamos menos de YSY A en el Estadio Ferro", señaló. "Vivo a la vuelta de Ferro y está YSY A en este momento Yo no entendía por qué se me estaba moviendo la casa, se me empezó a mover la cama. Bajé a comprar cosas porque pensé: 'si mi edificio se está por caer, no quiero estar adentro'. Recién entendí lo que pasaba cuando mi novio me mandó un mensaje contándome del recital", explicó.

Otras personas fueron más determinantes, como @thommys88, quien apuntó directamente contra la jefatura del Gobierno porteño: "¿Algún día se terminarán los recitales de mierda en la cancha de Ferro? No puede ser que la gente que vive a diez cuadras a la redonda se queje de que se les mueve el edificio por el ruido. Macri y lpmqrp. Terminá de una vez con autorizar esto".

Soledad Varacka, bajo el nombre de @solev1981, también criticó a la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y optó por arrobar a Macri: "Temblor en Caballito por recital en Ferro, estamos descompuestos hace más de una hora, así estamos. El celular cayó del movimiento. No se puede permitir esto @EmergenciasBA @gcba @jorgemacri".

“Bueno. Temblor en Caballito porque claramente no piensan antes de hacer espectáculos en vivo si es que los edificios están aptos”, "no pueden permitir este tipo de recitales en Caballito, mi placard no paraba de temblar", "literalmente me estoy comiendo alto terremoto en #Caballito en directo por el recital de #Ysy en #Ferro y espero que el @Gcba se haga cargo de una buena indemnización para mi familia en compensación si se nos viene el edificio encima al menos", fueron otros de los mensajes posteados en la red social.

Qué medidas tomó la Ciudad por el recital

Tras las quejas de los vecinos por el show, la Agencia Gubernamental de Control porteña labró un acta de infracción a la productora. En diálogo con La Nación, aseguraron: "La AGC, en función de los controles que realizó en el estadio de Ferro durante el show, labró un acta de infracción a la productora al cierre del evento en la que se registró el incumplimiento de los límites de sonido autorizados. Ahora deberá hacer su descargo y la AGC evaluará una sanción”.

Las mismas fuentes también aclararon al medio que "tanto bomberos como Defensa Civil acudieron a los domicilios de la zona, debido a la enorme cantidad de llamados de vecinos preocupados", y “no constataron peligros estructurales en los edificios ni caídas de mampostería o rotura de vidrios que justificaran alguna otra medida”, detallaron.

