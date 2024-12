El primer día del Buenos Aires Trap se vivió a pura emoción. Jóvenes corriendo de un escenario a otro, ovaciones, pogos, sorpresas y una energía que hacían vibrar el piso y los parlantes fueron el sello de la jornada inaugural del festival que congregó este sábado a referentes del género como Duki, Nicki Nicole, C.R.O, Lit Killah y Neo Pistea en el Parque de la Ciudad, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati.

Bajo el rayo de sol, más de 50 mil jóvenes dieron el presente en el predio y disfrutaron de una jornada a puro trap, que comenzó desde las 12 del mediodía y se extendió hasta casi la 1:30 de la madrugada. Quienes llegaron temprano fueron recibidos por Biankush, Sixty Yegros, Tizishi y Soui Uno, que adelantaron lo que sería el ritmo de la jornada. Incluso en las afueras del sitio ya se oían los gritos de los asistentes.

Uno de los primeros que encendió al público fue Ramma, que no tuvo problema en colmar el espacio. "¿Están activos, Buenos Aires Trap?", fue la pregunta disparadora para un show en el que la intensidad del público se hizo sentir. "Sexto sentido", "Bichygal (Remix)" y "El trap lo merece", junto a Sixto Yegros y Tobi, fueron algunos de los temas que cantó. "Hoy tenemos invitados picantes totales", afirmó, lo que fue avalado por el grito de la gente.

También hubo un adelanto de su próximo álbum, "Inmortal". "Si esto les gustó, imagínense lo que vamos a hacer el año que viene", expresó ante el aplauso de los presentes. "Es una locura, no tienen ni idea de qué está ahí. Yo les prometo que lo van a amar. No se dan una idea de lo increíble que le metimos", añadió, para coronar la presentación con una primicia: la escucha exclusiva (y gratuita) del disco este lunes en The Roxy Club.

Ramma.

Mientras se despedía al cántico de "Olé, olé, olé, Ramma", algunos ya empezaban a correr hacia el otro extremo del predio. Es que en tan solo unos minutos comenzaba Asan. Con una puesta en escena que simulaba una sala y portando una remera con la imagen del álbum "Clics modernos" de Charly García, interpretó "Los fajos", "Ansiedad", "Ataques de pánico", "Fortuna y fama", "Todas iguales" (con Seven Kayne), "Creo que", "1000MG", "Tóxica", "BZRP Music Sessions #35", "Cicatrices" y coronó con "Teca" (estos dos últimos temas junto a Bhavi). "Este es mi primer festival, nunca estuve yo solo ante tanta gente", agradeció emocionado.

La actuación del trapero no fue solo aclamada por el público, que se encargó de poguear y gritar en todas las canciones, sino también por los invitados. "Escultor del trap", fue la definición de Bhavi, mientras que Seven Kayne añadió que es uno de sus artistas favoritos y "de lo mejor que tenemos en la Argentina", a la vez que mencionó "todo lo que hace detrás de escena por el trap", en referencia a su labor como productor (por ejemplo, “Hello Cotto” -Duki-, “¿Cómo le digo?” -Khea y Omar Varela- y “Basta” -Bhavi-).

Asan y Seven Kayne.

Después fue el turno de Saramalacara, la primera gran referente femenina dentro de un lineup mayormente masculino. A pesar de tener una escenografía sencilla, conformada por una pantalla donde se leía su nombre y eventualmente aparecía alguna imagen, la cantante no necesitó más para copar al abundante público que llenó el lugar. Moviéndose y saltando de un lado a otro, transmitió su vigor a la gente al ritmo de pistas como "Water", que contó con la participación de Taichu, "Tu droga", "Contacto visual", "10PERCS". "Fotolove!", "Sola", "Budokai Tenkaichi", "Tomboy", "Guchi Polo" y "WAIFU_153BPM2B".

Por si quedaban dudas de su conexión con el público, decidió llevar esa unión un paso más allá. En medio de su presentación, dejó que la música sonara de fondo y generó expectativa al sentarse en el escenario a la espera de que un miembro del staff le alcanzara una serie de objetos. De esa manera, con una aguja en su mano derecha y un pañuelo en la izquierda, se tatuó en vivo la frase "Mi culto" en su muslo derecho. Su accionar no solo se convirtió en uno de los momentos más llamativos del día, sino que también tuvo una muy buena recepción, con gente que la describió en redes sociales como la "goat".

Mediando la tarde, Acru se lució con un show a puro rap de la mano de "Coronar", "Josear", “Vudú”, "Trono", "D1SPARO", “Padre Nuestro” y “Román”. Su performance también incluyó un freestyle, donde hizo referencia a sus inicios en el Quinto Escalón, escenario en el que compitió contra Duki. "Esto también empezó en una plaza. Ahora parece una plaza llena de masa que a través de ella se desplaza y si nos pusieran un pedazo en el cielo haríamos una terraza. ¿En qué momento el trap y el rap se empezaron a fusionar para elevar tanto la escena cultural, urbana, musical? Ustedes son personalmente un tributo de nuestros minutos en la escena nacional", fueron algunos de los versos que improvisó.

El disfrute de los fanáticos podía apreciarse con el movimiento de brazos que realizaban al ritmo de sus rimas, así como los cánticos hacia su persona y los círculos para poguear. "Primero que nada: gracias inmensas a los presentes. Miren todos los que somos, es una bendición y privilegio absoluto. Sin su feedback, sería como si estuviéramos cantando con una pared. La obra se termina con ustedes. Gracias a los que decidieron pasar este rato con nosotros, ya sea por amor, identificación o curiosidad", expresó.

También celebró la creciente fusión entre el rap y el trap: "Cada vez hay más espacios entre los géneros, mixtura y ricura cultural. Es un gusto formar parte de esta camada. Agradezco al Duko por haberme dado la oportunidad de abrir [su show] en River. Es una bendición recibir artistas de otros géneros que dan una resonancia. Por eso estamos acá. Respeto su género, su movida y vine a dar algo sólido y compartir".

Lit Killah, Bhavi y Neo Pistea: el viaje a los orígenes del trap argentino

El sol comenzaba a caer lentamente, pero eso no disminuyó la energía de los presentes. Por el contrario, ese vigor aumentó, ya que los siguientes artistas fueron de los más esperados. El primero en salir en escena fue Lit Killah, que estaba vestido con prendas violetas a juego con el tono de su último álbum "KUSTOM", cuyo nombre también se leía en pantalla. En medio de columnas de humo y fuego, los pogos estuvieron en todo momento. Tampoco faltaron los gritos de emoción cuando los asistentes reconocían alguna pista.

Uno de los momentos más destacados de su show fue la interpretación de "Mala suerte" junto a su novia Tuli Acosta, "una de las personas más importantes" de su vida, que cerraron con un beso entre ambos. "Fuerte aplauso para mi amor", fue el mensaje de la joven hacia él. "Es una artista del carajo. Es un honor compartir escenario con ella por primera vez, más allá de que sea mi novia", fue la respuesta del trapero, que provocó algunas risas.

"La trampa es ley", "Mala mía", "LuXxX" (con Tiago PZK), "Carta de despedida", "Apaga el celular", "Bufón", "AEROBICO", "NO LOS VI" (junto a Salastkbron) y "Los del espacio", que fue recibida con mayor vigor, fueron algunos de los hits que cantó, a la vez que incluyó freestyle. "Están activos wachos. Hace un montón que no tocaba en Argentina y que me reciban así es el mejor de los orgullos", manifestó antes de despedirse.

Lit Killah.

La energía aumentó aún más cuando fue el turno de Bhavi. Desde que comenzó a sonar "Piso" los pogos desenfrenados comenzaron, haciendo vibrar el piso y sumergiendo hasta al más indeciso en los saltos. "¿Buenos Aires Trap o Buenos Aires Pop? Mirá que este es el último show del año. Vale todo", lanzó, en una especie de desafío hacia el público. La gente no decepcionó y superó la prueba con creces, ya que se vivieron unos de los mayores y más intensos pogos de la mano algunos hits como "Puff", "Butaka", "Tuuuyo", "Flechazo en el centro", "Ocaso" y "BÉSAME (Remix)".

Al igual que su concierto en Obras, tuvo una puesta en escena al estilo medieval en honor al estreno de su próximo disco "Bhavilonia". En ese sentido, el escenario simulaba un castillo y un banquete, siendo que la decoración rememoraba a la Edad Media. Sumado a esto, el vestuario de los bailarines también era acorde a la época: doncellas, caballeros, guardias y bufones. Para que no quedasen dudas sobre el lanzamiento, llevaba un collar con el estandarte del LP, el cual también se veía en pantalla.

Cuando finalizó su show, el público no perdió el tiempo y se desplazó al escenario conjunto porque comenzaba otro de los referentes de la primera generación del trap: Neo Pistea. A diferencia de su predecesor, su escenografía solo consistía en un DJ y los visuales de las pantallas. Con temas como "Criminal" y "Pininfarina", dio un repaso a los hits fundacionales del género. Tampoco faltaron "OCASO", "WOW", "Medusa" y "Tumbando el club", una de las más aclamadas de toda la jornada.

Neo Pistea.

Con una puesta en escena urbana, Nicki Nicole repasó su carrera y presentó su nuevo álbum "NAIKI"

Uno de los platos fuertes de la noche fue Nicki Nicole. Ya con la luna en el cielo, la joven rosarina brindó un verdadero espectáculo donde se destacó la escenografía urbana y un amplio grupos de bailarines, todos con una estética fiel al hip hop. Esa fue la ambientación con la que repasó los mayores hits de su carrera e incluyó todas las canciones de su último trabajo discográfico "NAIKI". Incluso su interpretación comenzó luego de que apareciera un graffiti con el nombre del disco en las pantallas, a lo que se sumó que en los vestuarios se leían los títulos de los temas.

Algunas de las pistas que más se destacaron fueron "Mamichula", "BZRP Music Sessions #13", "Colocao", "Ella no es tuya", "Wapo traketero" y "Una foto". Tampoco se quedó atrás con los artistas invitados: para "Entre nosotros" contó con la participación especial de Tiago PZK y Lit Killah, quienes entraron y salieron de escena en una de las bicicletas del equipo, y en "Dispara ***" estuvo Khea. Si los fanáticos ya estaban enloquecidos, la aparición de otras figuras del género aumentó aún más su emoción. Además, pidió "un fuerte aplauso" para María Becerra, otra integrante de Los del Espacio, dispersando los rumores de conflicto entre los integrantes.

La cantante no solo brilló por el glitter que tenía en las partes visibles de su cuerpo, sino también por la energía constante durante la hora que duró su parte. Al respecto, no tuvo problemas en bailar junto a su equipo, realizando movimientos sensuales en algunos casos que le valían aplausos y silbidos del público, así como andar en bicicleta por la tarima. Por si faltase algo, también había columnas de fuego en los clímax de los temas y los juegos de luces coincidían con la intensidad de cada canción.

“Es un placer estar acá con ustedes. Es hermoso verlos bien. Es re lindo terminar el año así en Buenos Aires. Muchísimas gracias por el amor. Gracias por bancar tanto a Argentina y a sus artistas. Gracias Buenos Aires, los amo”, se despidió Nicki, haciendo un corazón con las manos mientras era vitoreada por el público.

La mayor sorpresa de la noche: un interludio rockero con Airbag

En la espera de la interpretación de C.R.O, las luces del escenario Mercado Libre volvieron a encenderse y comenzó a sonar un riff de guitarra, muy distinto al trap que se venía escuchando desde hacía horas. Ese fue el pie a que Airbag apareciera, una participación que fue completamente sorpresiva no solo porque no estaban anunciados en el lineup, sino porque se trataba de un género completamente distinto al del evento.

"Buenos Aires Rock", anunció Patricio Sardelli antes de que comenzara a sonar "Colombiana", una de las canciones que más auge genera en sus propios recitales. Tampoco faltó "Por mil noches", quizá uno de los himnos y mayores hits del grupo que completan sus hermanos Gastón y Guido. A pesar de haber sido inesperados y ser ajenos al estilo urbano, fueron muy bien recibidos, con gritos y flashes de celulares que iluminaban el predio.

También hubo un segmento en honor al género del festival: una ronda de freestyle. "Yo me pregunto si esta noche acá hay alguien que toque la guitarra, algún guitarrista", preguntó Pato, ante lo que un chico subió y tomó la viola del cantante. "Y me pregunto si hay alguien que sepa hacer freestyle, algún rapero que pueda improvisar en este momento", añadió, invitando al segundo fanático a escena. "A la cuenta de tres quiero que todos los banquen muy fuertes", fue el pie al momento llamativo que contó con aplausos y ovaciones.

De esa manera, fue una especie de breve adelanto a los tres shows que brindarán a fin de mes en el estadio Vélez Sarsfield, en el marco del Jinetes Cromados Tour, que ya los llevó a recorrer distintos puntos del país y cruzar las fronteras, además de brindar el histórico recital en esa misma cancha de fútbol el año pasado, que cuenta con su propio álbum en vivo.

El cierre de la jornada a puro trap con Duki: himnos del género y presentación de "Ameri"

No había dudas de que el artista más esperado de toda la jornada era Duki. Es que si uno piensa en trap argentino, el primer nombre que se le viene a la cabeza es el de Mauro Ezequiel Lombardo. Ya sea en una plaza para rapear o en un estadio ante 50 mil personas, el artista sabe mostrar su esencia y emocionar al público, tanto con sus hits clásicos como con los temas de su nueva era.

"Están sacados, wachos. Estuve escuchando un par de shows ahí al costado y están re manija", fue el primer intercambio que tuvo con el público. Su observación no era errónea, ya que a lo largo de toda la jornada la actitud de los fanáticos fue el otro gran protagonista. El paso de las horas no era un impedimento para que la energía se mantuviera y aumentara con la llegada de los principales referentes.

La actuación de Duki no fue la excepción, siendo que fue donde la gente estalló: volaron camperas, se formaron los pogos más grandes de todo el festival (al punto de que vibraba el piso y en el suelo se podían ver pedazos de zapatillas abandonados) y los gritos casi que lograban superar el volumen de los parlantes.

En medio de ese verdadero clima de fiesta, el ambiente se tiñó de rojo en honor a "Ameri", el último lanzamiento del trapero. Al ser la primera vez que lo interpretaba en su país natal, toda la escena iba acorde a su nueva etapa: en las pantallas se veían el logo del álbum e incluso el conjunto urbano que vestía era rojo, el tono característico de su nuevo LP, destacándose en el look accesorios como cadenas plateadas.

La interpretación coronó el Buenos Aires Trap. A diferencia de los artistas anteriores, Duki paseó de manera alternada por el escenario Mercado Libre y el Brahma, logrando estar cerca de todos los fanáticos. Su mera presencia en la plataforma bastó para dominar el espacio, sin necesidad de recurrir a ninguna escenografía más que las pantallas, que también lo mostraban a él. Un aspecto destacado y único fueron los fuegos artificiales en los clímax de sus mayores hits, que estuvieron acompañados por constantes columnas de humo y de fuego que elevaban la temperatura, un contraste con el frío de la noche que parecía inexistente en medio de la multitud.

Ese fue el contexto en el que sonaron "Nueva era", de su último estreno, que fue seguido por temas icónicos de sus inicios: “Rockstar”, “Ballin’” y “LeBron”. Tampoco faltaron las participaciones especiales, esta vez de la mano de Neo Pistea (“Wanda Nara”, “Quavo”), quien calificó al trapero como "capitán del género" y su "líder"; C.R.O., que fue la previa a Duki y supo entusiasmar al público al grito de "esto no es música, es droga” (juntos interpretaron “Hijo de la noche”, “hARAkiri”), y Khea (“Hitboy”).

La recta final fue con sus mayores hits, que también son de los más sonados en el trap a nivel general: "Hello Cotto", "Goteo", "Malbec", "Givenchy" y "She Don't Give a Fo". Incluso jugó con las letras de algunos temas y las modificó. Ese fue el caso de "Malbec", donde cantó: "Hoy festejamos y Argentina salió campeón", en lugar de "mi equipo salió campeón"; y "Givenchy", que entonó: "Emilia [Mernes, su novia] también usa Jordan", en lugar de "mi chica también usa Jordan".

Antes de despedirse, habló sobre la evolución del género en la escena local, algo que él acompañó desde sus inicios: "Muchísimas gracias a todos por venir y por la energía. Esta noche no es solo importante para mí, sino para todos los artistas, que algunos es la primera vez que tocan. Hace unos años éramos unos pocos los que teníamos la visión. Ahora estamos en un festival donde vienen artistas de distintas partes del mundo.

También agradeció el esfuerzo de los fanáticos para seguirlo en sus distintos shows. "Sé que estamos en un momento que es difícil para todos y que quizás cada vez que vienen es un gasto y se privan de otras cosas, así que muchas gracias por estar acá. Esto no lo podríamos hacer sin ustedes. Gracias por darme la vida", expresó en medio de los aplausos y vitoreos, dando cierre a una fiesta donde se vivieron más de doce horas de trap.

El festival seguirá este domingo, donde se esperan otras 50 mil personas en el Parque de la Ciudad. En esta ocasión, los artistas principales serán Cazzu, Bizarrap, Eladio Carrión, Khea y Milo J. Además, contará con la participación de otros referentes como Pablo Chill-e y Polimá Westcoast.