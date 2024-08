Con un Movistar Arena agotado, el dúo compuesto por Ca7riel & Paco Amoroso (Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero respectivamente) dio inicio este viernes a la gira de promoción de BAÑO MARÍA, su primer álbum de estudio. Tal como prometieron al anunciar los recitales, los músicos brindaron un espectáculo inolvidable, donde combinaron un alto impacto sonoro, visual y performático con una escenografía disruptiva e invitadas especiales, además de dar un repaso por algunos de sus primeros temas.

El evento fue en honor al primer disco en conjunto de los artistas, que fue publicado el pasado abril tras una escucha exclusiva en el Lollapalooza Argentina con ellos dos en un jacuzzi. Celebrado por los fans y la prensa como uno de los lanzamientos más esperados del año, está compuesto por doce canciones donde predomina la electrónica, pero se recuperan sonidos de otros estilos, tales como el dembow, el reggaeton o el R&B.

Sumado a esto, cuenta con un short film de 10 minutos que fue presentado en el C Complejo Art Media de Chacarita, en exclusiva para sus fans. El cortometraje, con dirección creativa de Terrivle y dirección de Brian Kazez (Pantera), muestra a Ca7riel & Paco Amoroso en un día completo de gira y bajón por Buenos Aires, mientras entonan o se escuchan de fondo algunos fragmentos de los temas nuevos.

De esa manera, el dúo realizó una fuerte apuesta por su proyecto, que se coronó en la noche del Movistar Arena, en lo que fue la antesala a los más de 30 eventos que brindarán. En ese sentido, continuarán su recorrido en 14 países de Latinoamérica y Europa, entre los que se encuentran Chile, Perú, Colombia, México, España, Francia y Alemania. Además, se presentarán en distintas provincias argentinas: Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, Neuquén, San Luis, San Juan y Mendoza.

El inicio de una noche por los aires

Poco después de las 21, las luces del estadio porteño se apagaron, dando inicio a la tan esperada presentación del álbum. El comienzo del show fue igual de disruptivo que los propios artistas: las pantallas emitieron un mensaje de alerta en portugués con imágenes meméticas, donde advertían de la llegada de un "asteroide de la san puta" que se dirigía al sitio del recital.

A partir de esa premisa, que fue bien recibida por el público entre risas y gritos, en el escenario (que tenía forma de jacuzzi en honor al concepto visual del disco) se apreciaba una tela que simulaba ser el humo del colapso. Es por eso que, en medio del soundtrack de 2001: odisea del espacio, los cantantes "salieron volando" cuando "impactó el cuerpo rocoso" gracias a arneses que los sujetaban.

En medio del aire, y mientras los asistentes ovacionaban asombrados la escena, comenzó a sonar el primer tema: "La que puede, puede", que el dúo entonó suspendido en la altura. Tal como menciona la letra de la canción, cuando entraron se prendió la noche, siendo que los presentes gritaron a todo pulmón e iniciaron con los pogos, incluso cuando el show acababa de empezar.

Las pistas que abrieron el espectáculo incluyeron también "Baby Gangsta", "Dumbai" (que contó con una breve escucha de "Dança da Mãozinha", para lo cual realizaron una coreografía) y "Mi diosa", siendo que todas las interpretaron en una especie de escenario volador móvil, que representaba la nube que provocó el asteroide inicial. En tanto, dentro del "jacuzzi" se encontraban distintos músicos que acompañaban, por ejemplo, en el teclado, batería, bombos y guitarras.

Luego siguieron "A mí no", "En el after", "Mi deseo", "Viuda negra" y "Bad bitch", para las cuales ya habían vuelto a tierra. En medio de la noche, Ca7riel les preguntó a los fanáticos cómo la estaban pasando, ante lo que respondieron "Muy bien", dando así inicio a la canción que lleva ese nombre. Además, en la primera tanda tocó un solo con una guitarra eléctrica en forma de rifle, mientras que acompañó algunas de las pistas con una viola.

Para la segunda parte de la noche hicieron uso de una pasarela que atravesaba el campo. En medio de siseos y luces azules, aparecieron en los extremos del pasillo para empezar a entonar "Sheesh". Nuevamente, comenzaron a "volar", aunque esta vez simulaban ser un ángel (Paco Amoroso) y un demonio (Ca7riel), ambos personajes que se muestran en la película promocional del disco y estuvieron presentes en las pantallas del estadio.

Las invitadas especiales y el protagonismo del público

Acto seguido, apareció la primera invitada de la noche: Lali Espósito. Juntos entonaron "Supersónico" y, como dice su letra, fue una performance difícil de olvidar gracias al juego de luces, la complementación entre los músicos y la energía de los fanáticos. Incluso la cantante pop contaba con su propio arnés que la elevó varios metros mientras se despedía lanzando besos al público que la ovacionaba.

Después de esa colaboración, fue el turno de "Polvo", "Cosas ricas" (que tuvo un final reggae e imágenes en las pantallas que hacían referencias a la marihuana) y "Agua", que contaba con los vocales grabados por Tini Stoessel. Sumado a esto, en esa pista las luces se volvieron azules y simulaban ser la superficie del agua, por lo que el dúo fingía nadar en el aire, retomando así los gestos que realizaron en el video que anunciaba dicho tema.

Con "Diablo" la energía cambió completamente: las luces se volvieron rojas y la gente renovó su vigor. Sin embargo, continuó "Pirlo", donde se vivió uno de los momentos más íntimos de la noche. En ese sentido, los músicos volvieron a subir al escenario flotante, pero no bailaron o realizaron movimientos bruscos, sino que permanecieron sentados uno al lado del otro mientras los presentes iluminaban el estadio con las linternas de sus celulares. Cuando fue el turno de "Chinga Sport", se volvió a la euforia inicial.

El segundo interludio se centró en el público gracias a una "Kiss Cam" (en español, cámara de besos). De esa manera, la gente se entretenía viendo a los seleccionados para darse un beso, siendo que vitoreaban cuando eso se cumplía y se lamentaban cuando algunos de los enfocados rechazaba a su acompañante. El segmento finalizó con el baterista interpretando "You've Got a Friend in Me", de Toy Story.

Cuando los cantantes reaparecieron, se encontraban con el torso desnudo y el cuerpo cubierto en aceite. Ese fue el turno de "Vitamina" (donde recrearon la escena de pelea al estilo Street Fighter del short film), "McFly", "Todo el día", "Jala jala" y "Ola mina XD". Las canciones estuvieron acompañadas por un público desenfrenado, siendo que hasta incluso los más dubitativos decidían sumarse a los pogos que se formaban en los estribillos y hacían vibrar el piso. Además, las luces variaban su intensidad de acuerdo al clímax de la canción y estaban acompañadas por columnas de humo y fuego.

En la última tanda de la noche llegó uno de los momentos más esperados: "El único". El fanatismo por la canción se hizo notar, ya que los presentes entonaron una de las estrofas que más popularidad adquirió, donde los músicos realizan un ida y vuelta de preguntas hasta que deducen que salieron con la misma chica. Fue tal la emoción del auditorio que esa parte se interpretó dos veces. En tanto, el dúo, que a esta altura se había colocado batas, imitaba algunos de los gestos del short film.

Las siguientes pistas fueron "OUKE" y "Cono hielo", que estuvieron acompañadas por una lluvia de papeles que recordaba a la espuma de un jacuzzi, un concepto muy presente en el álbum y en las escuchas del disco. Cuando las luces se apagaron y parecía que el show había terminado, llegó la última sorpresa de la noche: Wanda Nara, quien fue recibida por los gritos de los presentes. Junto a la modelo interpretaron su canción "Bad Bitch", dando el cierre al espectáculo en medio de luces parpadeantes y humo, asemejándose así a una fiesta electrónica.

"La verdad que esto para nosotros es increíble. Estamos muy agradecidos. Gracias por acompañarnos en todos nuestros delirios", comentó emocionado Paco Amoroso en medio de la noche. De esa manera, finalizó el show de casi dos horas donde, entre vuelos, un público desenfrenado e invitados especiales, el dúo promocionó BAÑO MARÍA de una manera "delirante", pero fiel a su estilo disruptivo que supo atrapar a la escena local.