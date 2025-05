La Provincia de Chaco acudió este domingo a las urnas para elegir 16 diputados que renovarán la mitad de la Cámara de Diputados unicameral, en una elección que tuvo como dato saliente la alianza enhebrada entre el gobernador Leandro Zdero y La Libertad Avanza (LLA).

Es la primera provincia donde el presidente Javier Milei decidió avanzar en una coalición con uno de los partidos políticos dialoguistas que ayudó el Gobierno a sancionar leyes en el Congreso.

Por ese motivo, la mirada nacional estará puesta en Chaco para evaluar si este frente fue beneficioso para Zdero, que busca renovar las siete bancas que pone en juego y sumar dos nuevos diputados para conseguir la mayoría parlamentaria.

Zdero, que pertenece al radicalismo, tiene la ventaja de que el peronismo irá dividido, ya que se le rebelaron al ex gobernador y líder del justicialismo Jorge "Coqui" Capitanich diputados e intendentes que se presentarán por afuera del frente "oficial" del PJ.

Para esta elección estuvieron habilitados para votar mas de 1 millón de chaqueños. Para elegir los 16 diputados se presentan 11 listas, que tendrán en la boleta de papel un color que identificará a cada agrupación y las fotos de su primer candidato.

El oficialismo, que tiene 15 de las 32 bancas, pone en juego 7 diputados y se presenta bajo el lema "Chaco Puede+Libertad Avanza".

La lista es encabezada por un hombre de estrecha confianza de Zdero, el subsecretario Legal y Técnico, Julio Ferro, quien estará acompañado por la intendenta de Santa Sylvina, Susana Maggio; el libertario Adrián Zukiewicz; la ex ministra de Desarrollo Humano Carina Botteri; el ministro de Gobierno, Jorge "Pato" Gómez; y la libertaria Mayra "Pili" Jarenko.

Por su parte, el bloque justicialista tiene 11 bancas y pone en juego 6 lugares, y se presentará con la agrupación "Chaco Merece Mas".

Capitanich hizo un acuerdo con el ex gobernador Domingo Peppo y el ex intendente de Resistencia Gustavo Martínez, y encabezará la lista del peronismo. Lo acompañaron la diputada nacional María Luisa Chomiak; el intendente de Castelli, Pio Sander; la abogada feminista Katia Blanc; el ex funcionario Luciano Mose y Lela Insaurralde.

En tanto, el diputado peronista Atlanto Honcheruk armó junto a intendentes el frente" Primero Chaco" para postularse a su reelección, y será secundado por la intendenta de la ciudad de Barranqueras, Magda Ciles Luciana Ayala; el secretario general de la UOCRA Ariel Ledesma y Laura Fogar.

También se postularon por el Partido Obrero César Báez; por el Movimiento Político Social María Celeste Espínola; y por Lealtad Popular Héctor Pruncini. Además, se presentaron Gerardo Delgado (Ahora Vos Chaco); Marta Kassor (Bases para la Libertad); Luara Gerzel (Frente Arraigo); y Juan José Bergia (Nuevo Espacio Chaco Independiente).