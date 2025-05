Jorge Capitanich votó en Chaco y pidió "Ficha Limpia para todos"

El exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se acercó este domingo a las urnas para participar de las elecciones provinciales para legisladores y aprovechó para pronunciarse sobre la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado y los cruces entre el oficialismo y el PRO.

"Sí. Pero ficha limpia para todos", lanzó el exfuncionario chaqueño tras ser consultado sobre si "como peronista" hubiera apoyado la iniciativa, originalmente impulsada por Silvia Lospennato y reformulada por La Libertad Avanza, que proponía prohibir la candidatura de condenados en segunda instancia por delitos de corrupción.

Capitanich sostuvo que debería haber Ficha Limpia "para jueces y fiscales que tienen que presentar declaraciones jurada patrimonial impositiva, y también tienen que pagar impuesto como cualquier hijo de vecino" y "Ficha limpia para los medios de comunicación y periodismo y para las redes sociales".

"Yo quiero mucha ficha limpia, pero ficha limpia para todos. En donde existe equidad de trato y no sea una ficha limpia que pretenda imponer el voto calificado de 1862", profundizó el exgobernador que emitió su voto en la escuela Maestro Ricardo Ivanovich mientras se enfrenta a la lista del oficialismo del gobernador Leandro Zdero.

Sobre la votación de los senadores, remarcó que "no se puede pretender imponer un voto calificado como en 1862" y agregó: "La Ficha Limpia tiene que ser una herramienta de transparencia, no de exclusión. Que voten todos, que ejerzan derechos todos, y que no se cercene el derecho de nadie".

Este domingo, Chaco, Salta, Jujuy y San Luis llevan adelante elecciones para renovar en forma parcial sus legislaturas, marco en el que Capitanich confía en que el peronismo obtenga "un buen resultado", al mismo tiempo que denunció irregularidades como manipulación y falta de boletas.

AS/ff