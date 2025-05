Elecciones en CABA 2025: ¿qué se vota?

Las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán el domingo 18 de mayo de 2025. En estos comicios, no se votarán cargos nacionales, ya que las elecciones son de carácter exclusivamente local. Los vecinos de la Ciudad elegirán 30 representantes para la Legislatura porteña y 105 integrantes de las Juntas Comunales, con siete representantes por cada una de las 15 comunas. Además, este año no se realizarán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), ya que fueron suspendidas para esta elección.

Elecciones en CABA 2025: cuando se conocerán los resultados

Como en elecciones anteriores, se implementará el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE). Esta modalidad permite al elector seleccionar sus candidatos en una pantalla táctil, imprimir su elección y verificarla mediante un chip antes de depositarla en la urna. Desde el Gobierno porteño aseguran que el sistema “garantiza transparencia, rapidez y accesibilidad”, y que ayuda a evitar errores y agilizar el escrutinio.

Quiénes pueden votar en las elecciones en CABA

En Argentina, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de 18 a 70 años, tanto en elecciones nacionales como locales. Esto incluye también a los residentes en CABA que figuren en el padrón electoral.

Aquellos ciudadanos de 16 y 17 años, así como las personas mayores de 70 años, tienen voto optativo: pueden votar si así lo desean, pero no están obligados y su ausencia no conlleva sanciones.

En paralelo, los extranjeros residentes en CABA que cumplan con los requisitos legales también tienen la obligación de votar en las elecciones locales. No obstante, en caso de no presentarse, no se aplica multa ni sanción efectiva, lo que en la práctica convierte su voto en voluntario.

¿Qué documentación es necesaria en las elecciones en CABA ?

Es obligatorio presentar el último ejemplar del DNI que tengas en tu poder, ya sea libreta verde, celeste o tarjeta. No se podrá votar con constancia de DNI en trámite ni con un documento anterior al que figura en el padrón.

El padrón electoral definitivo ya está disponible desde el 18 de abril. Se puede consultar en el sitio oficial del Gobierno porteño, donde figuran la escuela, mesa y número de orden asignados.

Elecciones legislativas 2025 en CABA: cómo consultar el padrón electoral

¿Qué pasa si no votás en las elecciones en CABA?

Si no podés votar, tenés 60 días para justificar tu ausencia. Las razones válidas incluyen enfermedad (con certificado), estar a más de 500 km del lugar de votación, o fuerza mayor debidamente acreditada. No justificar tu inasistencia puede traer consecuencias como multas económicas, impedimentos para realizar trámites estatales, y la imposibilidad de ocupar cargos públicos por tres años.

Si no figurás en el padrón definitivo, no podrás votar. Tampoco si tus datos son incorrectos o no coinciden con tu DNI. En ese caso, deberías haber hecho el reclamo ante el Tribunal Electoral dentro del plazo correspondiente, ya vencido.