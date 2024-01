Nuevo material de David Bowie: lanzan un disco inédito con material grabado en 1971

El 8 de enero de 2016 David Bowie celebró su cumpleaños número 69 con el que sería su último disco: Blackstar. Dos días después falleció en Nueva York a causa de un cáncer, pero su obra y su legado continúan y en abril se lanzará un nuevo álbum del “duque blanco”.

“Para conmemorar lo que habría sido el 77 cumpleaños de David Bowie, Parlophone Records se enorgullece de anunciar el lanzamiento de un LP de vinilo limitado muy especial de David Bowie, Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth) que saldrá el 20 de abril de 2024″, detalla el Instagram oficial del artista.

La grabación pertenece a las cintas stereo de ¼” de Trident Studios con fecha del 15 de diciembre de 1971, entre las que estaban los temas que formaría parte del álbum The Rise and Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars.

Según la información oficial el disco incluye cuatro canciones no incluidas en el disco de Ziggy Stardust. En la cara 1, en lugar de “Starman”, uno de los tres últimos temas grabados para el álbum en febrero de 1972, aparece “Round and Round”, una versión de Chuck Berry. El tema se publicó finalmente como single, en la cara B de Drive-in Saturday, el 6 de abril de 1973.

Como cierre del lado 1 del disco aparece versión de Bowie de “Amsterdam” de Jacques Brel, que más tarde aparecería como cara B de Sorrow, el 12 de octubre de 1973. En el lado 2 aparecen “Holy Holy” y “Velvet Goldmine”. La primera es una regrabación con The Spiders del single de David de 1971. Esta versión tuvo que esperar varios años antes de aparecer como cara B de Diamonds Dogs el 14 de junio de 1974.

Jimmy Page cumplió 80 años: “De chico escuchaba todo lo que tuviera una guitarra”



Los temas de Waiting in the Sky, el nuevo disco de David Bowie

Lado 1

Five Years

Soul Love

Moonage Daydream

Round And Round

Amsterdam

Lado 2