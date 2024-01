Jimmy Page cumplió 80 años: “De chico escuchaba todo lo que tuviera una guitarra”

“Cuando era niño escuchaba todo lo que tenía guitarra”, dice con una sonrisa de oreja a oreja Jimmy Page en un fragmento de la película It might get loud (2008) que reúne a tres guitarristas de diferentes generaciones para que hablen de su pasión. El ex Zeppelin le cuenta en ese film a David "The Edge" Evans (U2) y a Jack White su historia mientras son conscientes de que tienen a una leyenda frente a ellos. La leyenda hoy celebra 80 años.

“Jimmy” James Patrick Page, nacido en Heston, Middlesex, Inglaterra el 9 de enero de 1944, lleva como sello de inmortalidad la creación de Led Zeppelin en 1968 junto a Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. Banda de la que formó parte hasta su disolución en 1983. Por su forma de tocar, arreglar y componer es considerado uno de los más grandes, influyentes y versátiles músicos y guitarristas de todos los tiempos.

Además de su banda, colaboró con The Rolling Stones, The Who, The Kinks, Eric Clapton y Jeff Beck y grabó álbumes con artistas como David Coverdale, Roy Harper o Joe Cocker.

En su esencia, lo que hizo única su musicalidad, es la capacidad de apreciar el pulso del blues, cruzarlo con su origen británico –como también lo hicieron los Rolling-, pero con un pie más allá, dentro de lo que se llamó rock progresivo. En ese paso, los Zeppelin encontraron un equilibrio entre el rock y esos sonidos que se fundían más con lo clásico, el free jazz e incluso también con la música hard. Con su exquisita composición conquistaron a roqueros, progresivos y metaleros.

Su sonido también incluía algo de lo que tomaría, a partir de 1976, el punk. El riff de "Communication Breakdown", una canción del trabajo debut de Led Zeppelin, fue para Johnny Ramone, guitarrista de la extinta y primeriza banda de punk estadounidense The Ramones, una inspiración para su banda.

A pesar de que Led Zeppelin dejó de existir en 1983, no faltaron ocasiones en las que Plant y Page se juntaron y reinterpretaton sus clásicos.

Después de Zeppelin

Otro elemento distintivo de Page fue el uso de la guitarra de doble mástil, de marca Gibson. Ganó dos Premios Grammy y fue incluido dos veces al Salón de la Fama del Rock and roll. En 1992 lo hizo como miembro de los Yardbirds y en 1995 lo hizo con Led Zeppelin. En 2005, fue galardonado como miembro de la Orden del Imperio Británico por su labor de caridad en ayuda de las personas más desfavorecidas de Brasil. El solo de Page en “Stairway to Heaven” es considerado como el mejor en la historia del rock para Rolling Stone y Guitar World.

El ocaso de Led Zeppelin ocurrió luego de que el baterista John Bonham muriera ahogado en su vómito en una de las casas de Page. Tras ello no hubo más banda, incluso el propio Page no estaba exento del abuso de sustancias peligrosas, sin embargo, pudo sobrevivir y dejar atrás su adicción a la heroína.

“No le reprocho nada a mi papá, siempre llegaba con un peluche”



En 1984, grabó un disco con su antiguo compañero, Robert Plant, bajo el nombre de The Honeydrippers. Tras otros intentos de bandas que no perduraron, Page volvió a trabajar como músico de sesión para The Rolling Stones, Graham Nash, entre otros. En 1988 editó su disco solista, Outrider y luego con David Coverdale realizó el álbum Coverdale-Page en 1993.

En 1985 los tres músicos vivos de Zeppelin se reunieron para Live Aid con Phil Collins y Tony Thompson alternándose en batería. Casi 10 años después, en 1994, Page y Plant se reunieron para grabar un MTV Unplugged que salió al mercado con el nombre de No Quarter. Debido al éxito de la gira de presentación de No Quarter, Page y Plant grabaron otro disco, esta vez con canciones grabadas juntos en 1998, que se publicó bajo el título de Walking into Clarksdale.

En 2007 volvería a haber otra vuelta de Led Zeppelin en el estadio O2 Arena de Londres un concierto de Led Zeppelin, con Jason Bonham, hijo de John Bonham, en la batería.



Page gótico, ocultismo y pacto con el diablo

El mundo de las artes británicas está plagado del cruce entre dioses, diablos, brujos, magia negra y con eso jugó Page hasta crear en el imaginario que él y su banda tenían un pacto oscuro y que los símbolos de la banda (ZoSo) graficaban ese contrato con el infierno. Alrededor de él se construyeron mitos como que la muerte del hijo de Robert Plant fue una consecuencia de los vínculos del guitarrista con el inframundo. Algo de eso también se vinculó con la muerte del baterista de Zeppelin.

Cierto es que Page era seguidor del poeta ocultista Aleister Crowley, cuya casa frente al lago Ness fue la que Page eligió para vivir.

Magia negra, pactos con el diablo mediante o no, lo cierto es que su música llega a lugares que solo se logran en conexión con algo más allá de lo perceptible. A sus 80 años Page sigue sonando celestial o infernal, según se prefiera.

