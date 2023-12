Nuevo disco de Charly García: “A ver si las disqueras le meten pata que el jefe cocinó todo”

Con una foto de Charly García junto al teclado, el productor José Palazzo anunció que ya está listo el nuevo material del músico. “A ver si las disqueras le meten pata que el jefe cocinó todo”, fue el mensaje de Palazzo en sus redes sociales.

Si bien este fue un año en el que circularon diferentes versiones sobre su estado de salud, a través de la foto compartida se ve a un García pleno. Su último material había sido Random lanzado en 2017.

Ya en julio de este año, un allegado del músico aseguró a PERFIL, que el artista no tenía ningún problema de salud grave: “No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años”.

En agosto fue el propio García quien saludo a sus seguidores y contó que ya estaba en su casa. “¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. SNM”, escribió Charly en Instagram, acompañado de dos fotografías una de las cuales (donde se lo veía sonriendo) fue eliminada.

"Fue a hacerse unos estudios de rutina, la realidad es que siempre está resguardado por su mujer, Mecha, que siempre lo acompaña a todos lados, y una vez que llegó al Instituto, decidieron dejarlo internado para hacer varios estudios y ahora están a la espera de los resultados", contó entonces la actriz Ángeles Balbiani en A24, sobre lo que ocurrió con Charly García.

Qué se sabe del nuevo material

El nuevo disco de Charly García aludiría a su signo zodiacal y podría llamarse “La lógica del escorpión”, no sería extraño ya que tiene una canción dedicada a su signo, pero en el horóscopo chino: “Gato de metal”.

27 cosas inolvidables de Charly García en el día de su cumpleaños número 72



Random había sido grabado principalmente en el estudio de Palito Ortega en la localidad bonaerense de Luján y en el nuevo material entrarían algunas sesiones que quedaron de entonces. También habría partes retocadas en Happy Together, un estudio de grabación cerca de Parque Centenario, según señaló Clarín.

Fueron parte de esta grabación sus compañeros de ruta el “Zorrito” Fabián Quintiero, Fernando Samalea, Rosario Ortega, Fernando Kabusacki e Hilda Lizarazu, Kiuge Hayashida (guitarra) y Toño Silva (batería).



La salud de Charly

Desde hace varios años que Charly García sufre variados problemas de salud. En noviembre de 2013 sufrió un preinfarto antes de ofrecer un concierto en Bogotá, pero ya en 2012 se había desvanecido durante un recital en la provincia argentina de Córdoba, incluso en 2011 había suspendido un show en Bolivia por un cólico provocado por cálculos en la vesícula.

A principios de 2016 fue operado de la cadera, y a finales de ese mismo año pasó varios días internado por un cuadro de fiebre alta y deshidratación.

En enero de 2020, el artista sufrió un traumatismo en la cadera, de la que ya había sido operado, tras un accidente doméstico que le obligó a suspender su participación en el festival de música Cosquín Rock, en la provincia argentina de Córdoba y el 22 de febrero de 2022, Charly sufrió una quemadura extensa en el medio inferior izquierdo ocasionada por un accidente doméstico.

RB/fl