Blink 182, The Offspring y The Arcade Fire: el plato fuerte del primer día del Lollapalooza

Blink 182 iba a tocar el año pasado en el Lollapalooza, sin embargo, un accidente en la mano de su baterista, Travis Barker, los obligo a cancelar su show. Por eso la fecha de este viernes 15 de marzo en el hipódromo de San Isidro, era muy esperada por sus seguidores. Los californianos eran el número más importante para el primer día del festival.



Para acompañar la fecha con la misma sintonía, The Offspring se hizo presente. Una banda de fama internacional, a la que le costó mucho trabajo lograr reconocimiento. Se fundó en 1984 y recién diez años después, en 1994, con su disco Smash, producido por un sello independiente, alcanzaron el éxito comercial.

La banda de punk fue celebrada por el público que pudo escuchar una seguidilla de hits hasta incluso una reversión del clásico de The Ramones “Blitzkrieg bop”.

Entre The Offspring y Blink 182, fue el turno de los canadienses de The Arcade Fire con su big band que presenta un cocktail de coros bíblicos, violín, acordeón, piano, baile y tristeza. Sonó su hit “Everything now” y no faltó el himno para sus seguidores de la primera hora “Wake up”, que supieron tocar junto a David Bowie.



Un plus de hermandad latinoamericana: invitaron a cantar a Javiera Parra, nieta de la artista chilena Violeta Parra y cantó “Gracias a la vida”.



Ca7riel y Paco Amoroso: una propuesta rupturista



Ca7riel y Paco Amoroso promocionaron esta semana su regreso con un nuevo disco titulado Baño María y en esa sintonía planificaron su puesta en escena para el Lollapalooza. Armaron una fiesta con pura imaginería noventosa en el escenario: jacuzzi, champagne, poca ropa y espuma.

Si el objetivo era que se hablara de ellos, lo lograron. No fue un recital. Era una especie de instalación con algunos momentos guionados. Parte del público se retiró decepcionada, otros celebraron la ocurrencia.

¿Mirar una fiesta de otros puede ser divertido? Ahí quizás radique la reflexión que proponen.



Blink 182 y su guiño a la selección argentina de fútbol

“Hola, nosotros somos Blink-182, primero que nada gracias, segundo, Francia. No primero, segundo Francia”, dijo Mark Hoppus y los conquistó. Así se profundizó el vínculo entre el público y la banda integrada por Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker.

“A mí me dijeron que Argentina era la multitud que más fuerte cantaría la siguiente canción y espero que sea verdad, el coro dice ‘olé, olé, olé’. Espero que sepan las palabras”, anticipó Hoppus para dar paso a "Dance with me".

Finalmente, se despidieron muy emocionados y Travis Barker se envolvió con una bandera argentina como agradecimiento. 2024, el año que Blink-182 tocó por primera vez en el país.