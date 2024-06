Charly García volvió a tocar: el breve show de dos canciones en el Hotel Faena

Lo arrimaron a un piano en una silla de ruedas y por unos minutos volvió la magia de Charly García tocando en vivo. Sucedió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves 6 de junio, en el Hotel Faena, del barrio porteño de Puerto Madero.

Una banda acompañó a Charly, que tocó el piano frente a un público acotado de unas decenas de personas.

Esta breve actuación del gran ídolo del rock argentino circuló a través de un posteo de la cuenta Constant Concept. Según contaron y según se lo ve en el video, Charly tocó dos de sus clásicos, Yendo de la cama al living y Cerca de la revolución.

Charly García compartió una foto y alegró a sus fanáticos en medio de preocupaciones por su salud

Aún con sus limitaciones físicas, en las imágenes se lo ve contento, arengando a los espectadores para que cantaran los temas.

Charly García: dos años sin tocar en vivo

Charly, de 72 años, había reaparecido con un video en ocasión de los Premios Gardel 2024, donde recibió el premio Say No More. Pero no se mostraba tocando en vivo hacía casi dos años.

El músico lanzó su último disco, Random, en 2017. Pero Sony Music anunció en las últimas semanas que “en unos meses” saldra uno nuevo, La lógica del escorpión. Charly lo viene preparando hace años, aún antes de la pandemia, que complicó el proyecto.

Quién es quién en el entorno de Charly García

La última aparición de Charly tocando algunas canciones en vivo había sido el 23 de octubre de 2021, en el CCK, el día de su cumpleaños número 70. En esa jornada, como parte de una serie de festejos alusivos, el músico cantó Cerca de la revolución, Promesas sobre el bidet, Raros peinados nuevos, Demoliendo hoteles y Canción para mi muerte.

Lo acompañaron Fito Páez y el Zorrito Von Quintiero en teclados, Hilda Lizarazu y Rosario Ortega en los coros, Fernando Samalea en batería, Alfredo Toth en bajo y Pablo Guyot en la guitarra, en un show conmovedor.

