El círculo completo de Los Brujos: regresan al sur que los vio nacer, con el reconocimiento en la escena del rock nacional

"Como norte, siento el sur", expresa con orgullo Fabio "Rey" Pastrello, guitarrista de Los Brujos, en diálogo con PERFIL. Si hay algo que está presente en la identidad del grupo de rock (además de la innovación en sus presentaciones, con un fuerte énfasis en lo visual) es su origen geográfico: la ciudad de Turdera, ubicada en el sur del Conurbano bonaerense. Justamente, fueron uno de los primeros conjuntos de esa zona en reflejar la movida rockera que se estaba gestando allí o, en palabras del propio artista, "representar cómo suena el rock del sur".

Los Brujos surgieron a finales de los 80, como fusión de dos bandas: Salto al Vacío (integrada por Gabriel Guerrisi, Ricky Rúa y Gabriel Manelli) y Los Pastrellos (Fabio Pastrello, Alejandro Alaci y Quique Ilid). El sexteto fue clave en la movida del "Nuevo Rock Argentino", donde, junto a otras formaciones como Babasonicos, Juana La Loca, Massacre y El Otro Yo, transformaron la escena musical argentina en los 90. Influenciados por figuras vanguardistas como David Bowie y Kiss, se destacaron por su poderosa puesta en escena, la cual la diferenciaba de sus contemporáneos nacionales. En ese sentido, salían a tocar disfrazados, por ejemplo, de extraterrestres, duendes psicodélicos y chamanes salvajes.

Con el respaldo de Gustavo Cerati y Daniel Melero, el grupo rápidamente amplió su alcance, primero conquistando Buenos Aires y, poco después, todo el país. El fenómeno generado por Los Brujos traspasó fronteras, tocando para grandes figuras internacionales como Nirvana, Iggy Pop y Beastie Boys durante su paso por Argentina.

Tras diez años de carrera y tres discos, se separaron en 1998, dejando una huella profunda en la escena musical de principios del nuevo siglo. Sin proponérselo, Los Brujos sentaron las bases del auge del indie en Argentina, al que regresarían en 2014, lanzando un nuevo álbum de estudio al año siguiente: "Pong!" (2015).

A más de una década de su vuelta, Alaci (voz), Guerrisi (guitarra), Pastrello (guitarra) e Ilid (batería), a quienes se sumó Gregorio Martínez (bajo), continúan con su proyecto, ya sin Rúa (fallecido en 2016 a causa de un cáncer) ni Manelli (que, tras la separación inicial, fue convocado por Babasonicos y, en 2008, murió a causa de la enfermedad de Hodgkin). Con esa formación, se presentarán el próximo 23 de mayo en el festival Vivimos Música, el cual se llevará a cabo en el Auditorio Sur de Temperley.

Como una especie de ciclo cumplido, Los Brujos volverán a tocar en el sur que los vio nacer e ingeniárselas como podían, ahora con la consagración de tener miles de fanáticos que los vitorean y los siguen en todos sus conciertos. En ese sentido, el propio "Rey" reconoció que la fecha tiene el "agregado especial" de volver a sus orígenes.

El inicio de Los Brujos y el círculo completo: el regreso a los orígenes, con el reconocimiento nacional

—Ustedes fueron protagonistas de la llamada "Movida Sónica" y del Nuevo Rock Argentino. ¿Cómo recordás ese momento explosivo de la escena, sobre todo siendo ustedes tan jóvenes?

—Está bien la pregunta. Era una época muy explosiva, con mucha gente mostrando su arte en el underground, sobre todo. Y el underground era un lugar importante donde los artistas manifestaban lo que hacían. Me refiero a actores; de ahí surgieron muchos actores, Batato Barea... Era todo un combo de actores y músicos explorando nuevos sonidos. Mucha música diferente, su estilo, su estética.

Nosotros veníamos de zona sur y esto era muy adrenalínico para nosotros, porque era venir a la capital, ser parte de lo que estaba sucediendo. Cuando éramos jóvenes éramos público y teníamos nuestro sueño, que era tener una banda y difundirla. Que nos conozcan y mostrar nuestras canciones. Ese sueño se hizo realidad.

El Auditorio Sur, antes de ser lo que es hoy, era un boliche que se llamaba Le Paradis. Es muy importante ese dato, porque en Temperley no había nada en ese lugar. No había nada. Era una zona, hasta te diría, no muy segura para andar por ahí. El Auditorio Sur originalmente era un cine, y un montaron un boliche con una marquesina.

Imaginate: el Auditorio Sur tenía en la parte de arriba toda una marquesina de luces de neón que habían copiado del boliche Le Paradis de Francia. Era como algo excesivamente lujoso. Una marquesina gigante, un sonido totalmente nuevo, un equipamiento muy actual. En la época, lo último en tecnología, lo tenía Le Paradis. Sonido, luces, efectos de luces...

Nosotros entrábamos y decíamos: "¿Qué es este lugar?, ¿qué pasa acá?, ¿cómo sucedió?". Trajeron un DJ de Londres, que pasaba música new wave. Ahí nosotros, que íbamos a bailar y todavía recién apenas tocábamos, tal vez escuchamos, por ejemplo, dos bandas fundamentales, que eran Devo y B-52’s. Las escuchábamos en ese boliche, en Le Paradis. Y esas son dos de las influencias más importantes de los grupos.

Imaginá la vuelta de la vida, porque ahora tocamos en el Auditorio Sur que, de alguna manera, el germen de nuestro estilo lo escuchamos (yo al menos lo escuché) por primera vez ahí, porque era una música que no pasaban en la radio. Era una música que no existía en otro circuito. Y era, como ya te digo, una nave extraterrestre. Yo creo que para las bandas del sur —El Otro Yo, Juana La Loca, El Copiloto Pilato con Pauletti y otras bandas legendarias—, Le Paradis nos abrió la mente. Al menos a los grupos.

Yo no voy al Auditorio Sur desde que era Le Paradis. Imaginate, hace décadas. Así que yo estoy muy emocionado de entrar al Auditorio Sur, porque significa para mí algo que es muy importante en mi vida y en el inicio de la banda, de los grupos de la zona.

—Y ahora van con toda la gloria y la fama, con gente que quizá los ve y son una fuente de inspiración para ellos, como otras bandas lo fueron para ustedes en su momento. Es una especie de círculo completo, de cierta manera.

—Sí, yo creo en eso, totalmente. Inclusive después Le Paradis cerró y en Temperley no había nada. Había un bar que se llamaba La Biblioteca. No había mucho más por esa zona. Había un lugar que era una carpintería, que el dueño iba a cerrar. Nosotros fuimos a hablar con el dueño, a ver si podíamos hacer fiestas y fechas ahí. El dueño, como no tenía nada que perder, dijo: “Bueno, vamos a ver qué pasa”.

Y nosotros armamos el escenario con maderas, una barra, todo con maderas de la carpintería y puesto una cosa arriba de la otra. O sea que armamos nosotros el lugar y empezamos a hacer fechas ahí. Y se empezaron a hacer fechas en ese lugar, al punto que tocó Divididos cuando sacó el primer disco, llegó a tocar en ese lugar, en la carpintería de Temperley. Así que nosotros iniciamos, a fines de los ochenta, una movida de música en la zona sur. Yo no tengo conocimiento de que antes sucediera algo así en zona sur, porque yo viví siempre ahí y no existía. Así que supongo que no habría, porque lo hubiera visto.

Todo surgía en base al entusiasmo, las ganas. Yo creo que la falta de recursos a veces te da ingenio, te da creatividad. Y eso va formando tu personalidad, y así la del grupo. O sea, la falta de recursos muchas veces te da tu estilo también, porque vos a esa falta de recursos la compensás con otra cosa. Lo importante es hacer. Y hacer con tus sueños algo que sea más que dormir.

—Hoy en día los recursos ya los tienen, o al menos más en comparación de cuando arrancaron. ¿Cómo se vive el seguir tocando y emocionando a la gente?

—Yo lo vivo con mucha felicidad, lo disfruto muchísimo. Siento que es como un regalo de la vida y estoy agradecido. Lo vivo con mucha felicidad, porque nosotros siempre hicimos la música que quisimos hacer. Que haya gente que le guste lo que hacemos y lo manifieste, y pasan las décadas y nosotros seguimos tocando...

Sobre todo lo hacemos porque queremos, porque es una necesidad también para nosotros, y porque somos una familia ya, a esta altura. Eso es muy importante: lo hacemos por una necesidad nuestra, y somos una familia. Y después todo lo que venga está mejor y es bienvenido, pero el motor es ese, y siempre fue ese para nosotros. Más agradecido realmente no puedo estar.

—¿Y el ser una familia y trabajar tantos años juntos ya facilita o hace que, justamente por tanto compartido, a veces haya choques?

—Es muy fácil, porque por suerte aprendimos y no hay choques. Ya cada uno sabe, nos conocemos tanto, y preservamos precisamente esa energía que nos une y que transmitimos en el escenario. Preservamos eso ante todo. No se discute, no hay fricciones y cada uno tiene su lugar, sabe cuál es y se construye a partir de eso. La vida te va enseñando, se va manifestando, y vos podés aprender o no. Eso es un viaje personal. Pero nosotros hemos sobrevivido a todo este tiempo juntos. Y eso es lo importante.

Ahora no sé, me pongo filosófico... pero eso es lo importante en la vida. Yo me doy cuenta de que compartí mi vida con ellos. Es una vida de rock juntos, una vida de acción. Son las personas con las que comparto todavía mi vida. O sea, nos conocemos desde antes de tocar. Entonces hay un momento que eso toma relevancia e importancia. Por suerte a nosotros lo que nos une es una amistad muy fuerte. Preservamos sobre todo el proyecto: sabemos qué es lo que podemos decir y qué es lo que no, qué es lo que hay que hacer para seguir con esto y que todos estemos contentos y apoyarnos unos a los otros.

Esto va más allá del proyecto musical. Nosotros nos acompañamos en la vida. No es que nos juntamos para tocar, después cada uno se va a su casa y nos vemos en el próximo show. Nosotros nos acompañamos en la vida. Eso creo que también es un regalo de la vida. Así que, doblemente agradecido.

La búsqueda de la cercanía con el público: "Somos un grupo que conecta con la gente"

—Y volviendo un poco a lo que hablábamos antes del sur y de la gente. Un comentario de uno de sus seguidores en Instagram decía: "Soy de zona sur [y] me pasa algo con las bandas que salen de acá, un sentimiento que no se puede poner palabras, pero uno se siente parte. Gracias a ustedes que plantaron la semilla por acá salieron un montón de bandas de las cuales también fui o soy público. Y no es porque no había bandas de otras zonas, sino porque alguien fue pionero y mostró que acá se está a gestando algo distinto. Los Brujos son más que una banda, son los creadores de un movimiento". ¿Qué te hacen sentir comentarios así, sobre todo de gente de tu zona?

—Bueno, primero, estoy muy emocionado. Escuchar eso... realmente estoy muy emocionado. Sí, fue así. Fue la creación de un movimiento, con esto que te contaba de nosotros mismos, armar el escenario, se creó el movimiento de zona sur en los noventa, y todavía sigue. Hay un espíritu de estilo musical de zona sur, con diferentes condimentos cada uno, con diferentes estéticas, pero hay algo que identifica a la zona sur.

Y para nosotros siempre es un orgullo representar nuestra zona. Yo soy orgulloso de ser zona sur de la provincia de Buenos Aires y de representar esa zona; cómo sonaba el rock del sur y cómo suena hoy en día, porque seguimos.

—Siguiendo con el tema de la gente, algo que me llamó la atención de los shows de Los Brujos es cómo se notaba toda esta energía con el público, esta conexión. Y mismo en los comentarios había gente que decía cosas al respecto, por ejemplo: "Los Brujos generan mucho más que buena música: empatía con el público. Los Brujos y los atlantes somos así: una misma bola de energía con muchísimo espíritu de velocidad y una buena dosis de tónico para soñar". ¿Cómo viven esa relación con el público?

—Me la juego a que sé quién escribió ese comentario (risas). Nosotros somos un grupo que conecta con la gente, siempre buscamos la cercanía. Somos personas accesibles y siempre tuvimos empatía y cercanía con el público. Algo que me enorgullece es que nunca usamos la demagogia para eso. De hecho, nosotros casi que ni hablamos con la gente.

Arriba del escenario, nosotros estamos en una conexión con la música, con la personificación, con la interpretación, ¿se entiende? Nosotros interpretamos nuestra música con un vestuario, con actitud, arriba del escenario. Para nosotros no es solo tocar una canción, sino es vestir esa canción. Entonces, claro, entramos como intérpretes, interpretamos nuestro rol arriba del escenario.

Eso es algo que no se veía tanto o no se ve tanto en Argentina, el rol de la interpretación. Es como que no hay tanta cultura de esa forma de manifestar tu arte, sobre todo en la música. Y nosotros llevamos eso adelante desde los inicios. Entonces, para mí es muy gratificante que nosotros, teniendo una actitud distante de arriba del escenario, tal vez, de hablar muy poco con la gente, no ser demagógicos, que la gente sienta cercanía con nosotros. ¿Por qué? Porque es auténtico lo que nosotros hacemos.

Con auténtico me refiero a que hacemos lo que sentimos que queremos hacer. El vestuario que usamos, justamente, no es un disfraz, es un vestuario, es como nosotros sentimos que tenemos que representar y interpretar. Y finalmente, la gente conecta con la autenticidad y eso es lo que la gente siente de nosotros.

La película actual de Los Brujos y la transición al próximo disco

—¿Cómo surgió la idea de combinar música con una apuesta visual más intensa? ¿Buscaban que fuera una experiencia más allá del sonido?

—Mirá, no fue buscado, fue encontrado. Era una época, fines de los 80, donde estaba muy teñido todo de dark, todo negro. Era la moda, todo pasaba medio por el dark. Y nosotros dijimos: "Vamos a ponerle color". Esa fue la idea: pongámosle color. Casualmente, donde nosotros ensayábamos había un placard con ropa abandonada de andá a saber cuándo. Cuando ensayábamos, empezamos a agarrar ropa de ese placard, pero para divertirnos nosotros. En un momento dijimos: "¿Por qué no salimos así a tocar?". Y bueno, todo eso fue creciendo. Lo hicimos en el primer show, gustó a nuestros amigos, y a partir de ahí dijimos: "Esto funciona, está bueno. Vamos a empezar a crecer con esto de la idea de la ropa, y que cada uno tenga su personalidad, su estilo".

En un momento tomó las riendas Vero Ivaldi, diseñadora y referente de la moda argentina, importantísima hoy en día. Ella comenzó a ayudarnos, siendo la novia en ese momento de uno de los cantantes, de Ricky. Y ahí empezó a crecer cada vez más, ya con la idea de un vestuario, también con una dirección y un motivo.

O sea, la ropa representaba lo que la música representaba. Porque en cada disco, Los Brujos es como si fuera una película distinta. Y nosotros los intérpretes en cada disco usábamos nombres y ropas distintas, de acuerdo a la temática general del disco.

—Justo te iba a preguntar por eso. En su página web, había una sección de "Preguntas más frecuentes" y vos habías respondido así tal cual, que cada disco de Los Brujos era una película distinta, porque era un momento distinto en la historia de sus integrantes.

—Es que estoy leyendo lo que tengo anotado acá (risas).

—¿En qué momento o película están Los Brujos ahora?

—Yo particularmente soy muy fan de las películas. El cantante Alejandro también, compartimos esa pasión por el cine. Nosotros, en principio, seguimos mutando desde el último disco en estudio que sacamos, que es "Pong!" (2015). Después sacamos un disco en vivo, que se llama "Brujotecnia" (2017), un show especial hecho por la Usina del Arte.

A futuro tenemos un disco ya listo para salir, que es un show que hicimos en el Broadway, con un recorrido de todos nuestros discos. Siempre empezamos representando el último disco que sacamos y, a medida que pasan los shows y los años, va mutando la indumentaria. Ahora estamos en la transición. En una transición que nos va a llevar a lo que sería el próximo disco en estudio, que ya tenemos avances importantes, pero bueno, primero va a salir el disco en vivo. En esa transición seguimos usando la estética del disco "Pong!", pero le vamos modificando cosas a la vestimenta.

El futuro de Los Brujos: disco, shows y el legado en el rock nacional

—¿Qué podés adelantar de ese próximo disco en estudio?

—De hecho, ya estamos tocando varios temas de ese disco en vivo. Y los vamos a tocar en el Auditorio Sur como un adelanto.

—¿Cuáles son las expectativas de cara al show en el festival Vivimos Música?

—Aparte del agregado especial de todo esto del sur que hablábamos al principio, la expectativa es hacer un buen show, que a la gente le guste. Es un montón eso, ¿no? Porque nosotros buscamos que el público tenga un momento de volar con la imaginación, que me parece muy necesario. Generar eso para mí es importante, sobre todo en estas épocas que estamos viviendo. Un poco de soltar la imaginación, transportarte a otro lugar, vivir una experiencia que te dé felicidad, que te haga sentir algo lindo.

Creemos que hay motivos en la vida para que los momentos también sean lindos, lindos momentos para recordar. Y cuando vos tenés algo lindo para recordar o para contar —y acá te hago el link con nuestra relación de amistad desde tantos años— vos te das cuenta, ya cuando tenés años vividos, que si a vos te pasa algo lindo, tenés que contárselo a alguien. Si no, no te sirve de nada eso. Por ejemplo, tenés a tus amigos de toda la vida. ¿A quién se lo vas a contar si no tenés eso? Por eso somos una familia, ¿no?

—Hoy en día siguen tocando y siguen vigentes, pero ¿cómo te gustaría que Los Brujos sean recordados en la historia del rock nacional?

—Yo creo que ya estamos teniendo esa devolución que vos estás marcando. Yo creo que en diez años voy a seguir tocando. Si estoy vivo, voy a seguir tocando. Y [que nos recuerden] como lo que fuimos: una banda que fue disruptiva, una banda que abrió un camino, una banda que fue auténtica, que siempre hizo lo que quería hacer. Una banda que quiere que la gente se lleve un lindo recuerdo del show y sea un momento feliz.

Y una banda de auténtico rock. Auténtico rock del sur, de la provincia de Buenos Aires. Representantes del rock sureño, de la provincia de Buenos Aires. Porque yo tengo amigos del sur, de Esquel, de Ushuaia inclusive, que me dicen: "¿Qué? Pero yo soy del sur, vos no sos". Claro, soy del sur de la provincia de Buenos Aires, pero me siento del sur. Por ahí del sur más cerca que cualquiera. Pero siento el sur. Como norte, siento el sur.

