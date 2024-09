De qué se trata “La lógica del escorpión”, el nuevo disco de Charly García

"La lógica del escorpión" el último trabajo de Charly García, comenzó su viaje creativo en septiembre de 2021, con grabaciones que se extendieron a lo largo de 2022 en el estudio Happy Together en Caballito, bajo la dirección de Matías Sznaider, quien también se encargó de la mezcla. El proceso culminó con la masterización a cargo de Ted Jensen en Sterling Sound, Nashville.

Usted Señálemelo eligió homenajear a Charly García para inaugurar el ciclo SALA en el MALBA

El resultado es un álbum compuesto por 13 temas, que incluyen nuevas composiciones y versiones reinterpretadas. Entre estas se encuentran "Juan Represión", un clásico de Sui Generis originalmente lanzado en "Pequeñas anécdotas sobre las instituciones" hace 50 años, y dos versiones en español de "Watching the Wheels" de John Lennon y "Rock and Roll Star" de The Byrds. La producción contó con la colaboración de grandes figuras de la música como David Lebón, Pedro Aznar, Fito Páez, y un dueto especial con Luis Alberto Spinetta, quien, gracias a la tecnología, revivió su tema "La Pelicana y el Androide" de su álbum "Privé" de 1986.

Los músicos Fernando Kabusacki y Fernando Samalea, colaboradores de confianza, participaron en varios temas, junto con las voces de Rosario Ortega e Hilda Lizarazu en los coros. El arte de tapa fue creado por la reconocida artista plástica Renata Schussheim, y las fotos recientes estuvieron a cargo de la talentosa Nora Lezano.

Cuando saldrá a la venta el disco de Charly García

El 11 de septiembre, el álbum estará disponible en plataformas digitales y en una exclusiva edición de lujo limitada a 7.000 unidades numeradas y certificadas para coleccionistas, la cual ya está casi agotada. Posteriormente, se lanzará una versión más accesible tanto en vinilo como en CD.

Cuántos discos tiene Charly García

Charly García lanzó un total de 15 álbumes de estudio como solista. Además, su carrera también incluye varios discos en vivo, recopilaciones y colaboraciones con otras bandas y artistas, como su trabajo con Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán.

Aquí te dejo una lista de sus álbumes de estudio como solista: