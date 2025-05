Simple Minds con su rock británico sacudió nostalgias y su público agradeció los hits

“Don’t You (Forget About Me)”, es el tema indiscutido más conocido de Simple Minds, la banda escocesa (orgullosamente de Glasgow) que nació con los coletazos del punk y creció a la par de bandas como U2. El pasado jueves 1° de mayo dieron un concierto en el Movistar Arena y llenaron el lugar de sus seguidores mayoritariamente +40 (que agradecimos el campo con asientos).

Su tema hit que se traduce “No te olvides de mí”, sonó en la segunda parte del show y fue como si se tratara de un himno religioso, que se extendió por mucho tiempo más de que dura la canción aprovechando el tarareo del público exultante con la situación. Un dato anecdótico es que el temazo fue creado para la banda sonora de la película El club de los cinco y fue rechazada por varios artistas hasta que Simple Minds dijo que sí, sin demasiado entusiasmo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los autores del tema, Keith Forsey y Steve Schiff pensaron en otros artistas como Bryan Ferry o Billy Idol para grabar la canción, pero se negaron. Fue el grupo de Jim Kerr quien la interpretó. “Cuando la empezamos a tocar nos dimos cuenta que estaba buena. Algo importante estaba pasando. La gente que trabajaba en el estudio vino y me dijo que era genial. Así que la respuesta es que no sabíamos que se convertiría en una de esas canciones de una generación, tal vez incluso dos o tres generaciones. Pero había algo en el espacio. Sí. Había algo, había una alquimia, había un poco de magia”, reconoció el frontman a Carlos Iogna Prat, en una entrevista para “La Viola”, en marzo de este año.

Tras tantos años de carreras la banda fue modificando su sonido, pero esos ecos de su generación siguen presentes.

Vivitos y coleando

En el recital en el Movistar Arena no faltaron otros clásicos de su repertorio como “Alive and Kicking”, "She's a River", “Hypnotised”, "Once Upon a Time", "All the Things She Said", “Sanctify Yourself”, entre otras.

Kerr como el histórico guitarrista Charlie Burchill se plantaron en el escenario con toda su trayectoria, pero la banda con sus nuevas incorporaciones logró una verdadera simbiosis. La baterista Cherisse Osei y la voz de Sarah Brown, fueron dos presencias imponentes en el concierto.

Los dos amigos que se conocen desde que tenían 8 años, hoy tienen 65, y que armaron una banda tomando el nombre de “Jean Genie” de Bowie, todavía mantienen la conexión de sus primeros años.

Los Fabulosos Cadillacs anunciaron una gira mundial por sus 40 años y confirmaron su show en Buenos Aires



Su éxito mundial incluye más de 60 millones de discos vendidos y tres álbumes que alcanzaron el número uno en el Reino Unido: Sparkle in the Rain, Once Upon a Time y Street Fighting Years. A ellos se suman su álbum en vivo Live in the City of Light y la compilación Glittering Prize que también lideraron las listas.

Lista completa de temas