No es ningún secreto que el público argentino es uno de los más pasionales en cualquier ámbito, pero sobre todo el musical. Dentro de los géneros, uno de los que mayor auge consiguió en los últimos tiempos es la electrónica. Con festivales internacionales y DJ sets en vivo que asemejan a recitales, este estilo supo posicionarse en la cultura local como uno de los favoritos. Y así lo confirmó Steve Lawler, conocido como el "Rey del House", quien aseguró a PERFIL que el país se convirtió en "el epicentro" para los artistas internacionales de este género.

A pesar de la masificación de la electrónica en la Argentina, no se trata de un fenómeno que comenzó en los últimos años. El estilo llegó a la escena nacional en la década de los 90' de la mano de fiestas exclusivas, muy lejano al presente en el cual los DJs llenan estadios o encabezan eventos mainstream.

De día médica, de noche DJ: La doble vida de Caro Lewis

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, con el cambio de siglo, el género empezó a plantar sus semillas en el público, las cuales florecerían en un auge en la década de los 2010 y un posicionamiento central en los últimos años. Por ejemplo, en el día de la primavera del 2000, cerca de 500 mil personas se reunieron bajo el lema "Amor, paz y dance", ubicando a la Argentina y a toda Latinoamérica en el panorama global de la escena electrónica.

Ese fue el punto de partida para un éxito acelerado, que culminaría con la transformación de una parte esencial del tejido cultural local. De esa manera, desembarcaron en territorio nacional eventos internacionales como la fiesta Creamfields, que debutó en el país en 2001 con 18 mil personas y en su última edición, en 2015, la cifra ascendió a 70 mil, a lo que se suma que este año anunció su regreso.

El DJ y productor británico Steve Lawler destacó la "pasión" única del público argentino en comparación con otros países.

Uno de los artistas que fue testigo y partícipe de la evolución del género a nivel mundial, y sobre todo de manera local, fue Lawler. El DJ británico mantiene un vínculo fuerte con el público argentino, siendo que visitó el país en distintos festivales emblemáticos de la electrónica, tales como Pacha Buenos Aires desde los inicios del 2000 e incluso fue uno de los músicos extranjeros que más veces participó de Creamfields, estando presente en cuatro oportunidades.

En ese sentido, el productor describió a la audiencia local en redes sociales como sus "fanáticos favoritos en el mundo". "El público en Argentina siempre da tanta energía, te empujan a rendir al máximo porque sabés que podés crear algo realmente especial", explicó en diálogo con PERFIL.

Es por eso que el próximo 14 de septiembre formará parte de la cuarta edición de La Feria Festival, un evento de nivel internacional que tendrá lugar en AMK Club, ubicado en el barrio porteño de Almagro. En su nueva actuación en el país, el "Rey del House" presentará la propuesta en la que estuvo trabajando en los últimos dos años, la cual consiste en un set extendido que combina su estilo clásico con una atmósfera más orgánica, percusiones y reminiscencias del lado más "underground" del Afro House. Con esa exhibición, busca poner el foco en la calidad musical e invita a conectar con la naturaleza.

La evolución de la música electrónica: redes sociales y comercialización

—A mediados del 2000 habías dicho que no te gusta "caer dentro de algún género en particular", aunque describiste tu música como "profunda" y "sexy". Dos décadas después, ¿seguís manteniendo esa mentalidad de que no te encasillas en ningún género en particular? ¿Sentís que tu música cambió?

—Es imposible encasillarme en un género, porque no toco cualquier género. Mi misión es crear un ambiente, crear una atmósfera. Utilizo las pistas de otras personas como herramientas para llevar a la gente en un viaje. La música se mueve, el viaje debe evolucionar y, como un libro o una obra de teatro, debe tener un comienzo, un medio con altibajos y un final.

—En una entrevista a principios de 2022, cuando el mundo recién comenzaba a volver a cierta normalidad después de la pandemia, dijiste que ahora sos "muy selectivo con los conciertos y shows" que hacés, que "ahora las cosas son más elegibles" y que le podés dar a cada set "más sesión y más creatividad". ¿Cuáles son las cosas que tuviste en mente para preparar la sesión de Buenos Aires?

—Prefiero menos shows, pero que cada uno sea increíble. Ahora me concentro en la calidad antes que en la cantidad. Esto me da más tiempo para preparar cada set individual y darle a la audiencia de ese concierto algo único. Cuando la cantidad es más importante que la calidad y hay varios shows por semana, el DJ muy a menudo tocará el mismo set una y otra vez. No quiero estar en esa rutina nunca más. La vida se trata de calidad, así que mis shows también deberían reflejarlo.

El "Rey del House" participó de diversos festivales internacionales en Argentina, tales como Pacha Buenos Aires y Creamfields.

—Con más de tres décadas de trayectoria, estuviste presente en la escena musical en etapas muy distintas. El año pasado dijiste en una entrevista que las redes sociales "estrangularon la creatividad" de los DJs y las producciones porque la gente se concentra en "buscar buen contenido" para postear. Un año después de esa declaración, ¿creés que la situación mejoró, empeoró o se mantuvo igual?

—Creo que la situación sigue igual. Es una buena pregunta, ya que estuve hablando mucho de esto últimamente. De hecho, me gusta que la gente tenga teléfonos y grabe algunos momentos geniales de una noche que está disfrutando. Creo que es bueno que la gente haga eso, pero también creo, y esto es importante, que la gente debe comenzar a hacer un esfuerzo para no tener el teléfono afuera grabando todo constantemente, cada drop (N. de la R: momento donde se produce un cambio súbito de ritmo o línea de bajos), cada build (N. de la R: clímax de la canción). ¡No lo hagas! Solo te estás privando de una mejor noche. Perdete en la música, perdete en el baile, ahí es cuando te sentís inmerso en él, las cámaras te llevan lejos. Depende de cada individuo, cada uno debe hacer lo que quiera y yo apoyo eso más que nada, pero hacelo por vos mismo.

—Se podría decir que la escena electrónica no deja de crecer a nivel mundial en los últimos años, con eventos todas las semanas. Incluso se podría afirmar que la oferta excede a la demanda en algunos casos. Con tantos eventos de clubbing uno atrás de otro, ¿creés que la pasión dejó de ser una motivación para los DJs y en su lugar dio paso a la comercialización?

—No, porque ahora hay más DJs que nunca y es necesario que haya más eventos para que todos puedan participar.

El vínculo con el público argentino: "Es la gente más apasionada del planeta"

—En Instagram tenés fijado un video donde comparás dos pistas y una es en Pacha Buenos Aires en 2001. En la descripción escribís: "Para lo que se hicieron las pistas de baile: ¡para divertirse! ¡para bailar! ¡para saltar! ¡para animar! ¡para perderse por completo en la música!". Además, en la publicación en que anuncias tu vuelta a la Argentina decís "para mis fans favoritos en el mundo" y en otra publicación de 2018 ponés: "Argentina. Vos sos mi HOGAR. Mi FAMILIA". ¿Cuál es tu relación con el público argentino?

—Como decís en tu pregunta, creo que es obvio. La gente de Argentina es la gente más agradecida, leal y apasionada del planeta, y lo fue desde mi primer show en Buenos Aires. ¡El amor y el apoyo de mis fans en Argentina es increíble! Por eso siempre quiero actuar y dar lo mejor de mí. ¡Actuar en cada show como si fuera el último!

—No es la primera vez que venís a Argentina. Cuando tocaste el año pasado, describiste al público local como "la gente de la música". ¿Qué es lo que sentís que tiene la audiencia argentina que es única en comparación con otros países?

—La pasión. El pueblo argentino es rebelde hasta la médula, gente fuerte, que disfruta la vida al máximo.

—Retomando el hecho que venís bastante seguido, ¿cómo viste que fue evolucionando la escena de la música electrónica en la Argentina desde tu primera aparición hace más de 20 años hasta la más reciente en 2023?

—Argentina se convirtió en el epicentro de los grandes shows de artistas solistas en todo el mundo. Llevo décadas contándoles a mis amigos DJ sobre Argentina y cómo el público siempre cumple. Ahora todos los DJs dicen que es el mejor [público]. (Risas). Así que es por eso que la escena creció exponencialmente.

—Justamente, la música electrónica tiene una impronta significativa en el país, con numerosas fiestas y festivales que se hacen prácticamente todo el tiempo. ¿Cuáles son tus expectativas de volver a tocar en un público tan receptivo del género?

—Siempre espero la mejor reacción porque eso es lo que el público en Argentina siempre da. Dan tanta energía que no podés fallarles. Te empujan a estar y rendir al máximo porque sabés que podés hacer y crear algo realmente especial con un público tan receptivo y abierto a la nueva y buena música underground de calidad.

—Siguiendo con el caso nacional, en muchas entrevistas a lo largo de los años hablás de la forma en la que te interpela la música y el lugar que ocupa en tu vida. A medios locales les comentaste que los argentinos "aman la música" tanto como vos y que están "igual de locos" por la música que vos. ¿Podrías profundizar en eso?

—(Risas). Es simple: pongo la música en lo más alto de mis prioridades en la vida. La música es importante para mí y siento que la gente de Argentina ama dos cosas más que nada: ¡la música y el fútbol!

Lawler prometió que quienes acudan a su próximo show podrán "experimentar el teatro de la música y la sensación de un viaje musical".

—Como mencioné antes, no es la primera vez que tocás en el país, siendo que tus primeras presentaciones datan de más de dos décadas atrás. ¿Qué sentís que te diferencia de esa versión de Steve Lawler que vino a Buenos Aires en 2001 y la que se va a presentar ahora en 2024?

—Tengo más experiencia, toqué miles de horas, y cuanto más conocimiento de música y programación tengas, mejor podrás ser. La gente que viene a verme sabe al 100% que obtendrá calidad y que voy a cumplir.

—¿Qué mensaje le darías a alguien que le gusta la música electrónica, pero nunca fue a verte? ¿Qué puede esperar en tu show?

—Le diría que definitivamente tienen que venir y experimentar el teatro de la música y la sensación de un viaje musical. Esa es la clave. No se trata solo de buenos o grandes discos, sino de cómo se presentan. Puede ser mágico, créanme.

Gi